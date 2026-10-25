Σε σχέση με την Κάντις Σουάνπολ βρίσκεται ο Τομ Μπρέιντι
Σε σχέση με την Κάντις Σουάνπολ βρίσκεται ο Τομ Μπρέιντι
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, ο 49χρονος πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και το 38χρονο μοντέλο είναι ζευγάρι «εδώ και αρκετό καιρό»
Ζευγάρι είναι ο Τομ Μπρέιντι και η Κάντις Σουάνπολ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly. Ο 49χρονος πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και το 38χρονο μοντέλο διατηρούν σχέση «εδώ και αρκετό καιρό», όπως ανέφερε η ίδια πηγή.
Στο παρελθόν ο Μπρέιντι υπήρξε παντρεμένος με το Ζιζέλ Μπούντχεν, από το 2009 έως το 2022. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν. Ο πρώην αθλητής έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον 19χρονο Τζακ, από την προηγούμενη σχέση του με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν.
Μετά το διαζύγιό του, το όνομα του Μπρέιντι έχει συνδεθεί ερωτικά με διάσημες γυναίκες, μεταξύ των οποίων η Ιρίνα Σάικ και η Άλιξ Ερλ. Παρά τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις για τις σχέσεις του. «Δεν έχω πολύ χρόνο για προσωπική ζωή, ούτε ιδιαίτερο χρόνο για τον εαυτό μου, αλλά αγαπώ τη δουλειά μου και τα παιδιά μου», είχε δηλώσει ο Μπρέιντι στο People τον περασμένο Ιανουάριο.
«Μου αρέσει να είμαι απασχολημένος και προσπαθώ να αντλώ πραγματική ικανοποίηση από όσα κάνω. Αυτή την περίοδο εργάζομαι πάνω σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πρότζεκτ και συνεργάζομαι με εξαιρετικές ομάδες ανθρώπων που κάνουν πραγματικά θετικά πράγματα», είχε προσθέσει.
Αναφερόμενος στα παιδιά του, είχε πει: «Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι 18 ετών. Το να τον βλέπω να προοδεύει και να μεγαλώνει είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο για έναν γονιό από το να βλέπει τα παιδιά του να τα καταφέρνουν στη ζωή τους. Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος σε τόσους πολλούς τομείς της ζωής μου».
Από την πλευρά της, η Κάντις Σουάνπολ διατηρούσε για περίπου μία δεκαετία σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Χέρμαν Νίκολι, προτού χωρίσουν το 2018. Το άλλοτε ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Ανακά και τον 8χρονο Άριελ. Αν και η Σουάνπολ έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον χωρισμό της, έχει μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να συνδυάσει τη μητρότητα με την απαιτητική καριέρα της στον χώρο του μόντελινγκ.
«Η ζωή είναι μια διαρκής αναζήτηση ισορροπίας, τουλάχιστον για μένα. Και ναι, υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι οι υποχρεώσεις με κατακλύζουν. Ωστόσο, είμαι πολύ συντονισμένη με τις ανάγκες των παιδιών μου, αλλά και με τις δικές μου προσωπικές ανάγκες, που είναι εξίσου σημαντικές», είχε δηλώσει στο περιοδικό V το 2023.
«Μερικές φορές είναι εύκολο να το ξεχάσεις. Έχω συνειδητοποιήσει ότι, για να είμαι καλύτερη μητέρα, πρέπει να φροντίζω και τον εαυτό μου, είτε πρόκειται για τη σωματική και ψυχική μου υγεία είτε για τη δυνατότητα να εξελίσσομαι στην καριέρα και στις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, επειδή όλα αυτά μου δίνουν χαρά. Και τα παιδιά μου έχουν αρχίσει πλέον να το καταλαβαίνουν», είχε εξηγήσει.
Παράλληλα, είχε τονίσει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά της να βλέπουν την εργατικότητα και την αφοσίωσή της, όπως συνέβαινε και με την ίδια όταν ήταν μικρή. «Πιστεύω ότι είναι πολύ υγιές και σημαντικό για τα παιδιά μου να βλέπουν όλα όσα κάνω. Μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας είναι να βλέπω τον πατέρα μου να ξυπνά στις τέσσερις τα ξημερώματα για να φροντίσει τη φάρμα μας. Η αφοσίωση και η αποφασιστικότητά του είναι στοιχεία που αποτελούν πλέον μέρος του χαρακτήρα μου και ελπίζω ότι τα παιδιά μου θα τα διδαχθούν από εμένα».
Στο παρελθόν ο Μπρέιντι υπήρξε παντρεμένος με το Ζιζέλ Μπούντχεν, από το 2009 έως το 2022. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν. Ο πρώην αθλητής έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον 19χρονο Τζακ, από την προηγούμενη σχέση του με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μόιναχαν.
Μετά το διαζύγιό του, το όνομα του Μπρέιντι έχει συνδεθεί ερωτικά με διάσημες γυναίκες, μεταξύ των οποίων η Ιρίνα Σάικ και η Άλιξ Ερλ. Παρά τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις για τις σχέσεις του. «Δεν έχω πολύ χρόνο για προσωπική ζωή, ούτε ιδιαίτερο χρόνο για τον εαυτό μου, αλλά αγαπώ τη δουλειά μου και τα παιδιά μου», είχε δηλώσει ο Μπρέιντι στο People τον περασμένο Ιανουάριο.
«Μου αρέσει να είμαι απασχολημένος και προσπαθώ να αντλώ πραγματική ικανοποίηση από όσα κάνω. Αυτή την περίοδο εργάζομαι πάνω σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πρότζεκτ και συνεργάζομαι με εξαιρετικές ομάδες ανθρώπων που κάνουν πραγματικά θετικά πράγματα», είχε προσθέσει.
Αναφερόμενος στα παιδιά του, είχε πει: «Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι 18 ετών. Το να τον βλέπω να προοδεύει και να μεγαλώνει είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο για έναν γονιό από το να βλέπει τα παιδιά του να τα καταφέρνουν στη ζωή τους. Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος σε τόσους πολλούς τομείς της ζωής μου».
Από την πλευρά της, η Κάντις Σουάνπολ διατηρούσε για περίπου μία δεκαετία σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Χέρμαν Νίκολι, προτού χωρίσουν το 2018. Το άλλοτε ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Ανακά και τον 8χρονο Άριελ. Αν και η Σουάνπολ έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον χωρισμό της, έχει μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να συνδυάσει τη μητρότητα με την απαιτητική καριέρα της στον χώρο του μόντελινγκ.
«Η ζωή είναι μια διαρκής αναζήτηση ισορροπίας, τουλάχιστον για μένα. Και ναι, υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι οι υποχρεώσεις με κατακλύζουν. Ωστόσο, είμαι πολύ συντονισμένη με τις ανάγκες των παιδιών μου, αλλά και με τις δικές μου προσωπικές ανάγκες, που είναι εξίσου σημαντικές», είχε δηλώσει στο περιοδικό V το 2023.
«Μερικές φορές είναι εύκολο να το ξεχάσεις. Έχω συνειδητοποιήσει ότι, για να είμαι καλύτερη μητέρα, πρέπει να φροντίζω και τον εαυτό μου, είτε πρόκειται για τη σωματική και ψυχική μου υγεία είτε για τη δυνατότητα να εξελίσσομαι στην καριέρα και στις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, επειδή όλα αυτά μου δίνουν χαρά. Και τα παιδιά μου έχουν αρχίσει πλέον να το καταλαβαίνουν», είχε εξηγήσει.
Παράλληλα, είχε τονίσει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά της να βλέπουν την εργατικότητα και την αφοσίωσή της, όπως συνέβαινε και με την ίδια όταν ήταν μικρή. «Πιστεύω ότι είναι πολύ υγιές και σημαντικό για τα παιδιά μου να βλέπουν όλα όσα κάνω. Μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας είναι να βλέπω τον πατέρα μου να ξυπνά στις τέσσερις τα ξημερώματα για να φροντίσει τη φάρμα μας. Η αφοσίωση και η αποφασιστικότητά του είναι στοιχεία που αποτελούν πλέον μέρος του χαρακτήρα μου και ελπίζω ότι τα παιδιά μου θα τα διδαχθούν από εμένα».
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