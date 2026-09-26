«Κοίταξε τα άστρα και του είπε δεν ταιριάζουμε πια»: Έτσι τελείωσε η Ζιζέλ τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι

Βιβλίο φέρνει στο φως το παρασκήνιο του χωρισμού του ζευγαριού που ήταν μαζί για 13 χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά - Τα παράπονα της Βραζιλιάνας καλλονής