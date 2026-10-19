Κατερίνα Λάσπα: Για σειρά σχεδόν τριών δεκαετιών το είχα αναγάγει σε χόμπι το να πέφτω και να σηκώνομαι
Κατερίνα Λάσπα: Για σειρά σχεδόν τριών δεκαετιών το είχα αναγάγει σε χόμπι το να πέφτω και να σηκώνομαι
Η ζωή είναι φοβερό τρολάρισμα, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει μίλησε η Κατερίνα Λάσπα, δηλώνοντας πως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της, είχε κάνει «χόμπι» να πέφτει και να σηκώνεται ξανά.
Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου πως δεν είναι εύκολο να βρει κανείς την αγάπη και τη χαρά, ωστόσο από μικρή είχε μάθει να προχωράει και να τα αφήνει όλα πίσω της και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται πάντα.
Όταν ρωτήθηκε ποιο γεγονός την τάραξε σε μεγάλο βαθμό, αλλά την έκανε να βρει ξανά τα πατήματά της, η Κατερίνα Λάσπα απάντησε: «Για σειρά 2-3 δεκαετιών σχεδόν το είχα αναγάγει σε χόμπι το να πέφτω και να σηκώνομαι. Ξέρεις, δεν διαλέγεις. Η ζωή είναι φοβερό τρολάρισμα… Το θεωρώ συγκλονιστικό παιχνίδι και σε όλους το ζητούμενο τι είναι; Να αναζητήσουμε το φως, τη δύναμη... Όλοι θέλουμε αγάπη, όλοι θέλουμε ωραίες στιγμές. Όλοι θέλουμε να δημιουργούμε... Όλα αυτά μαζί, πώς;».
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Στη συνέχεια πρόσθεσε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά της: «Από μικρή το μάθημα ήταν "σήκω και περπάτα". Δεν θα μείνω κάτω. Ούτε θα κρατήσω... Και εκεί που νομίζω ότι έχω εξαντλήσει όλο το διερευνητικό κομμάτι με προσπάθεια, απλά δεν θυμάμαι, προχωράω».
Μιλώντας για τις ευκαιρίες της ζωής, η Κατερίνα Λάσπα ρωτήθηκε και για τις ευκαιρίες που η ίδια δίνει στους ανθρώπους και επισήμανε: «Δίνω και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Μετά πέφτει κουρτίνα. Δεν διεκδικεί κανένας το αλάθητο. Απλά να μην υπάρχει εκ προοιμίου κακή πρόθεση ρε παιδί μου. Εκεί είναι ευδιάκριτο».
Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου πως δεν είναι εύκολο να βρει κανείς την αγάπη και τη χαρά, ωστόσο από μικρή είχε μάθει να προχωράει και να τα αφήνει όλα πίσω της και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται πάντα.
Όταν ρωτήθηκε ποιο γεγονός την τάραξε σε μεγάλο βαθμό, αλλά την έκανε να βρει ξανά τα πατήματά της, η Κατερίνα Λάσπα απάντησε: «Για σειρά 2-3 δεκαετιών σχεδόν το είχα αναγάγει σε χόμπι το να πέφτω και να σηκώνομαι. Ξέρεις, δεν διαλέγεις. Η ζωή είναι φοβερό τρολάρισμα… Το θεωρώ συγκλονιστικό παιχνίδι και σε όλους το ζητούμενο τι είναι; Να αναζητήσουμε το φως, τη δύναμη... Όλοι θέλουμε αγάπη, όλοι θέλουμε ωραίες στιγμές. Όλοι θέλουμε να δημιουργούμε... Όλα αυτά μαζί, πώς;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά της: «Από μικρή το μάθημα ήταν "σήκω και περπάτα". Δεν θα μείνω κάτω. Ούτε θα κρατήσω... Και εκεί που νομίζω ότι έχω εξαντλήσει όλο το διερευνητικό κομμάτι με προσπάθεια, απλά δεν θυμάμαι, προχωράω».
Μιλώντας για τις ευκαιρίες της ζωής, η Κατερίνα Λάσπα ρωτήθηκε και για τις ευκαιρίες που η ίδια δίνει στους ανθρώπους και επισήμανε: «Δίνω και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Μετά πέφτει κουρτίνα. Δεν διεκδικεί κανένας το αλάθητο. Απλά να μην υπάρχει εκ προοιμίου κακή πρόθεση ρε παιδί μου. Εκεί είναι ευδιάκριτο».
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