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Κατερίνα Λάσπα για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του Νεκτάριου Νικολόπουλου: Η ζωή προχωράει, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσε να προκύψουν
Κατερίνα Λάσπα για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του Νεκτάριου Νικολόπουλου: Η ζωή προχωράει, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσε να προκύψουν
Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας χώρισαν έπειτα από 14 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο κορών
Την εγκυμοσύνη της συντρόφου του Νεκτάριου Νικολόπουλου σχολίασε η Κατερίνα Λάσπα, αναφέροντας πως «η ζωή προχωράει» και πως πρόκειται για ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να προκύψουν.
Ο πρώην σύζυγος της παρουσιάστριας και η σύντροφός του, Ηρώ Πεκτέση περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Σε δηλώσεις που έκανε η Κατερίνα Λάσπα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δέχτηκε ερώτηση για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού, με την παρουσιάστρια να στέλνει δημόσια τις ευχές της στο ζευγάρι: «Η ζωή προχωράει, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να είχαν προκύψει και ειλικρινά από την ψυχή μου, καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα».
Δείτε το βίντεο
Η Κατερίνα Λάσπα έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, με τον οποίο χώρισε το 2023, έπειτα από 14 χρόνια γάμου. Περιγράφοντας πώς εξελίσσεται η σχέση με τα παιδιά της όσο μεγαλώνουν, είπε: «Η κόρη μου εδώ και χρόνια έχει μπει στην εφηβεία, είναι 16 τώρα. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, έχουμε βρει τις ισορροπίες μας και πλέον έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας. Η μικρή είναι εννέα, άλλος πλανήτης από εκεί».
Η εγκυμοσύνη της Ηρώς Πεκτέση έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «OK!» στην οποία εμφανιζόταν με φουσκωμένη κοιλιά.
Η σχέση του Νεκτάριου Νικολόπουλου και της ηθοποιού ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς.
Ο πρώην σύζυγος της παρουσιάστριας και η σύντροφός του, Ηρώ Πεκτέση περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Σε δηλώσεις που έκανε η Κατερίνα Λάσπα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δέχτηκε ερώτηση για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού, με την παρουσιάστρια να στέλνει δημόσια τις ευχές της στο ζευγάρι: «Η ζωή προχωράει, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να είχαν προκύψει και ειλικρινά από την ψυχή μου, καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα».
Δείτε το βίντεο
Η Κατερίνα Λάσπα έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, με τον οποίο χώρισε το 2023, έπειτα από 14 χρόνια γάμου. Περιγράφοντας πώς εξελίσσεται η σχέση με τα παιδιά της όσο μεγαλώνουν, είπε: «Η κόρη μου εδώ και χρόνια έχει μπει στην εφηβεία, είναι 16 τώρα. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, έχουμε βρει τις ισορροπίες μας και πλέον έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας. Η μικρή είναι εννέα, άλλος πλανήτης από εκεί».
Η εγκυμοσύνη της Ηρώς Πεκτέση έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «OK!» στην οποία εμφανιζόταν με φουσκωμένη κοιλιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σχέση του Νεκτάριου Νικολόπουλου και της ηθοποιού ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς.
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