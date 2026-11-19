ChusBueno, CEO Eurolliga @catalunyaradio "L'Eurolliga no es mou de Catalunya "A finals de mes votarem la inclusió de noves franquícies d'Eurolliga com PAOK Palau. "S'ha avançat molt amb l'Ajuntament i els permisos. Es poden trobar inversors per finançar fins i tot, tot el Palau" — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) November 18, 2026

Σημαντικές εξελίξεις αναμένεται να προκύψουν το προσεχές διάστημα για τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά την προοπτική συμμετοχής του στην EuroLeague.Ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, έκανε ειδική αναφορά στον Δικέφαλο, βάζοντας το όνομά του στη συζήτηση για τις νέες ομάδες που ενδέχεται να ενταχθούν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.Συγκεκριμένα, μιλώντας στην καταλανική ραδιοφωνία Catalunya Radio, ο ισχυρός άνδρας της EuroLeague αποκάλυψε πως στα τέλη του μήνα θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία σχετικά με την ένταξη νέων ομάδων με καθεστώς franchise, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων και τον ΠΑΟΚ.Η αναφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Μπουένο βρέθηκε χθες στην Καταλονία και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Δικεφάλου με τη Μανρέσα.Έτσι, το όνομα του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεών του, σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνονται οι συνθήκες για πιθανές αλλαγές στον χάρτη της EuroLeague.Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ψηφοφορία που έχει προαναγγελθεί για τα τέλη Νοεμβρίου, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την προσθήκη νέων συλλόγων στη διοργάνωση.