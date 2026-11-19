Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτήριο, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές για θύματα





Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της χώρας, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές αρκετοί όροφοι του κτιρίου, καθώς και γειτονικές εγκαταστάσεις, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.







Δείτε βίντεο απο τη στιγμή της επίθεσης

🚨WATCH: Riyadh’s tallest skyscraper, the PIF Tower, sustains heavy facade damage across 7–8 floors following an overnight https://t.co/wayR9U5PYt — Iran View (@iranview1) November 19, 2026

Από το πλήγμα έσπασαν τζάμια σε επτά έως οκτώ ορόφους, ενώ παραμορφώθηκαν τμήματα της μεταλλικής πρόσοψης του κτιρίου. Ο ουρανοξύστης, ύψους 385 μέτρων και 80 ορόφων, βρίσκεται στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District.



Άμεση κινητοποίηση των αρχών Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την επίθεση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εφάρμοσαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.



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Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η ενέργεια αντανακλά, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, τον κίνδυνο που συνιστά η επιθετική τακτική των Χούθι.



Η Σαουδική Αραβία «δεν θα ανεχθεί» καμία επίθεση εναντίον του εδάφους της, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην οικονομική συνοικία του Ριάντ.



Το υπουργείο καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι, «οι οποίες είχαν ως στόχο πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, καθώς και μη στρατιωτικές υποδομές στην πρωτεύουσα, Ριάντ, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οικονομική συνοικία Βασιλιά Αμπντάλα».



Επίθεση που αποδίδεται στους Χούθι της Υεμένης προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Ριάντ, στην οικονομική συνοικία της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας , χθες τη νύχτα.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της χώρας, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές αρκετοί όροφοι του κτιρίου, καθώς και γειτονικές εγκαταστάσεις, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.Όπως μεταδίδει το Reuters, στόχος ήταν ο ουρανοξύστης Public Investment Fund Tower (PIF Tower), ύψους άνω των 350 μέτρων, ο οποίος στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας.Από το πλήγμα έσπασαν τζάμια σε επτά έως οκτώ ορόφους, ενώ παραμορφώθηκαν τμήματα της μεταλλικής πρόσοψης του κτιρίου. Ο ουρανοξύστης, ύψους 385 μέτρων και 80 ορόφων, βρίσκεται στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District.Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την επίθεση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εφάρμοσαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.Παράλληλα, οι σαουδαραβικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη στοχοποίηση πολιτικών εγκαταστάσεων κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η ενέργεια αντανακλά, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, τον κίνδυνο που συνιστά η επιθετική τακτική των Χούθι.Η Σαουδική Αραβία «δεν θα ανεχθεί» καμία επίθεση εναντίον του εδάφους της, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην οικονομική συνοικία του Ριάντ.Το υπουργείο καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι, «οι οποίες είχαν ως στόχο πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, καθώς και μη στρατιωτικές υποδομές στην πρωτεύουσα, Ριάντ, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οικονομική συνοικία Βασιλιά Αμπντάλα».

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε αποστείλει προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Ριάντ για πιθανή εναέρια απειλή. Λίγο αργότερα ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην πρωτεύουσα, ενώ ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε πυραυλική απειλή από τους Χούθι.



Δεύτερη επίθεση στην οικονομική συνοικία μέσα σε λίγες ημέρες Η νέα επίθεση σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το πλήγμα της 8ης Νοεμβρίου σε κτίριο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco, στην ίδια οικονομική συνοικία του Ριάντ.



Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Στο στόχαστρό τους έχουν βρεθεί αεροδρόμια, λιμάνια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές της χώρας, εν μέσω της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη.



Η νέα επίθεση στον ουρανοξύστη του κρατικού επενδυτικού ταμείου αναδεικνύει την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, καθώς πλέον πλήττονται και κτίρια που αποτελούν σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα της Σαουδικής Αραβίας.