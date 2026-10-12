Κατερίνα Λάσπα: Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή, διψάω τόσο πολύ για έναν καινούριο κύκλο προσωπικής ζωής
Κατερίνα Λάσπα: Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή, διψάω τόσο πολύ για έναν καινούριο κύκλο προσωπικής ζωής
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τον χρόνο να νιώσω περισσότερα πράγματα, σχολίασε η παρουσιάστρια
Στην προσωπική της ζωή και στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης αναφέρθηκε η Κατερίνα Λάσπα, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο είναι μόνη, αλλά νιώθει έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο.
Η παρουσιάστρια που πήρε διαζύγιο από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο το 2023, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι στην παρούσα φάση είναι επικεντρωμένη σε άλλους τομείς εκτός των ερωτικών, δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να υπάρξει μελλοντικά νέος σύντροφος στο πλευρό της.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Λάσπα είπε: «Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τον χρόνο να νιώσω περισσότερα πράγματα. Το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σε άλλους τομείς. Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή και συγκεκριμένη. Διψάω τόσο πολύ για έναν καινούργιο κύκλο προσωπικής ζωής, που νομίζω μόνο σε τέτοιες περιόδους είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανθρώπους μπροστά μας. Αλλά, όπως πίστευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να με σέβονται, να αναγνωρίζουν την παρουσία μου όπως είναι».
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε τη ζωή της αυτή την περίοδο: «Επιτέλους, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάντα μου έλειπε η συντροφικότητα. Αυτό που είχα ανάγκη, αλλά δεν το εξωτερίκευα, είναι ότι θέλω έναν άνθρωπο που να με έχει έγνοια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οι σχέσεις είτε συμβαίνουν είτε όχι. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένη να κάνω έκπτωση απλά για να είμαι με κάποιον άνθρωπο σε κενά της καθημερινότητας μου. Όταν νιώσω βαθιά κάτι, θα δηλώσω απόλυτα παρούσα σε μια σχέση. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα παντρευτώ ξανά, έχω να πω ότι θα το κάνω αν προκύψει με τη συνθήκη που σου περιγράφω και μόνο για το πάρτι. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι μετά τον γάμο».
Το πρώην ζευγάρι χώρισε έπειτα από 14 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο κορών. Ο επιχειρηματίας είναι σε σχέση με την ηθοποιό, Ηρώ Πεκτέση και σύντομα περιμένουν να έρθει στη ζωή το πρώτο τους παιδί.
Η παρουσιάστρια που πήρε διαζύγιο από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο το 2023, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι στην παρούσα φάση είναι επικεντρωμένη σε άλλους τομείς εκτός των ερωτικών, δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να υπάρξει μελλοντικά νέος σύντροφος στο πλευρό της.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Λάσπα είπε: «Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τον χρόνο να νιώσω περισσότερα πράγματα. Το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σε άλλους τομείς. Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή και συγκεκριμένη. Διψάω τόσο πολύ για έναν καινούργιο κύκλο προσωπικής ζωής, που νομίζω μόνο σε τέτοιες περιόδους είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανθρώπους μπροστά μας. Αλλά, όπως πίστευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να με σέβονται, να αναγνωρίζουν την παρουσία μου όπως είναι».
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε τη ζωή της αυτή την περίοδο: «Επιτέλους, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάντα μου έλειπε η συντροφικότητα. Αυτό που είχα ανάγκη, αλλά δεν το εξωτερίκευα, είναι ότι θέλω έναν άνθρωπο που να με έχει έγνοια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οι σχέσεις είτε συμβαίνουν είτε όχι. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένη να κάνω έκπτωση απλά για να είμαι με κάποιον άνθρωπο σε κενά της καθημερινότητας μου. Όταν νιώσω βαθιά κάτι, θα δηλώσω απόλυτα παρούσα σε μια σχέση. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα παντρευτώ ξανά, έχω να πω ότι θα το κάνω αν προκύψει με τη συνθήκη που σου περιγράφω και μόνο για το πάρτι. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι μετά τον γάμο».
Το πρώην ζευγάρι χώρισε έπειτα από 14 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο κορών. Ο επιχειρηματίας είναι σε σχέση με την ηθοποιό, Ηρώ Πεκτέση και σύντομα περιμένουν να έρθει στη ζωή το πρώτο τους παιδί.
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