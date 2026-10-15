Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών

Η θρυλική «Λωξάντρα» έπασχε από άνοια - Τα τελευταία χρόνια έμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή» - Θα τελεστεί πολιτική κηδεία τη Δευτέρα στο Α' νεκροταφείο





Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα», στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια. Όπως ανακοινώθηκε από το ΚΚΕ, θα τελεστεί πολιτική κηδεία τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 11:30 στο Α' νεκροταφείο.



Αποχαιρετώντας τη σπουδαία ηθοποιό αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση: «Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση. Από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε το 1937, μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία, κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια άρχισε να σχεδιάζει το μέλλον της, δεμένο με την τέχνη και το θέατρο. Ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός και κυνήγησε το όνειρό της με επιμονή και αποφασιστικότητα».



Σπίτι του Αγωνιστή που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη».



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Η ζωή και η καριέρα της ηθοποιού Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ο μεγάλος αδερφός του πατέρα της είχε δολοφονηθεί από τους Τούρκους το 1922. Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπω (Δέσποινα), ωστόσο η μητέρα της το είχε αλλάξει σε Μπέτυ. Όταν ήταν ακόμη μικρή, οι γονείς της χώρισαν. Ο πατέρας της παρέμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, αντίστοιχη με εκείνη που διατηρούσε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία, ενώ η μητέρα της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια, η μικρή Μπέτυ ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης, προκειμένου να διατηρεί επαφή και με τους δύο γονείς της.



Αποφοίτησε από το εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, η Κατίνα Παξινού, ο Άγγελος Τερζάκης και ο Σωκράτης Καραντινός.



Η Μπέτυ Βαλάση διατηρούσε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία είχε συνεργαστεί τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της το 2019, σε όλη της τη ζωή ψήφιζε ΚΚΕ.



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Η Μπέτυ Βαλάση είχε σημειώσει πολλές επιτυχίες στο θέατρο, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους ηθοποιούς. Το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Εκεί ενσάρκωσε την Παλλάδα Αθηνά στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια» του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη.



Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα», στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια. Όπως ανακοινώθηκε από το ΚΚΕ, θα τελεστείΤη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου μέσα από ανάρτησή του στα social media. Όπως έγραψε ο ίδιος για την απώλειά της: «Μόλις με πληροφόρησαν στη Βουλή ότι έφυγε από την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για την δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δράση. Η ανεπανάληπτη Μπέττυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στη ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η θρυλική μας κυρά Λωξαντρα, που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι πια κοντά μας. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στοπου εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη». Ο γιος της ηθοποιού, Νικόλα Χάρι Μινισσάλι είχε μιλήσει τον Ιανουάριο του 2025 στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέροντας πως η μητέρα του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία της και πως έμενε στο ίδρυμα περίθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών, υπό την αιγίδα του ΚΚΕ.Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ο μεγάλος αδερφός του πατέρα της είχε δολοφονηθεί από τους Τούρκους το 1922. Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπω (Δέσποινα), ωστόσο η μητέρα της το είχε αλλάξει σε Μπέτυ. Όταν ήταν ακόμη μικρή, οι γονείς της χώρισαν. Ο πατέρας της παρέμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, αντίστοιχη με εκείνη που διατηρούσε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία, ενώ η μητέρα της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια, η μικρή Μπέτυ ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης, προκειμένου να διατηρεί επαφή και με τους δύο γονείς της.Αποφοίτησε από το εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, η Κατίνα Παξινού, ο Άγγελος Τερζάκης και ο Σωκράτης Καραντινός.Η Μπέτυ Βαλάση διατηρούσε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία είχε συνεργαστεί τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της το 2019, σε όλη της τη ζωή ψήφιζε ΚΚΕ.Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε έναν γιο, τον Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία στο εξωτερικό. Με τον δεύτερο σύζυγό της, τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδή, ερωτεύτηκε το 1982 και παντρεύτηκε το 1984. Οι δυο τους παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2003, σε ηλικία 86 ετών. Ανιψιός της ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, δημοσιογράφος και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ.Η Μπέτυ Βαλάση είχε σημειώσει πολλές επιτυχίες στο θέατρο, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους ηθοποιούς. Το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Εκεί ενσάρκωσε την Παλλάδα Αθηνά στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια» του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη.

Από το 1960 έως το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες. Η Μπέτυ Βαλάση έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Στη σειρά υποδύθηκε την ομώνυμη ηρωίδα, ενώ, σύμφωνα με τους κριτικούς, επρόκειτο για τον καλύτερο ρόλο της καριέρας της.



Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη



Πληροφορούμενη την απώλεια της Μπέτυς Βαλάση, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μπέτυς Βαλάση, ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος με γόνιμη παρουσία δεκαετιών στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η Μπέτυ Βαλάση ξεδίπλωσε από νωρίς το ταλέντο της και την ευχέρειά της στο σανίδι, σε χαρακτήρες από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και δεν άργησε να γνωρίσει την καταξίωση και, δίκαια, την αναγνώριση από κοινό και κριτική. Πορεία πολλών χρόνων, δίχως εκπτώσεις, την οποία πλαισίωσαν τα επιλεκτικά της περάσματα από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, που της προσέφεραν την απλόχερη αγάπη του μεγάλου ακροατηρίου. Η ερμηνεία της, ιδιαίτερα, στην τηλεοπτική σειρά Λωξάντρα, στον ομώνυμο ρόλο, έπλασε μία από τις διαχρονικά εμβληματικότερες παρουσίες στην τηλεόραση. Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο και ευρύτατη γκάμα, αλλά και ενεργός πολίτης, με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερότητα στις πεποιθήσεις της και την πολιτική της στράτευση, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, υπηρετώντας τις ιδέες της με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση.

Στην οικογένειά της, τους φίλους της και τους συντρόφους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.

