Πιστόριους: «Μόνο όσοι συνομιλούν μπορούν να πετύχουν αποτελέσματα»

Σύμφωνα με τοοι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες περιορίστηκαν σε ξεχωριστές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, οι ουσιαστικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Μόσχας, με τους Ευρωπαίους να παραμένουν εκτός του κύριου διαπραγματευτικού σχήματος, παρά το γεγονός ότι στο τραπέζι βρίσκονταν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης.Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι μπορεί να αποκλειστούν από κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, τις σχέσεις με τη Ρωσία και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ήπειρο. Έκτοτε, Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο απευθείας επαφών με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής θέσης ενόψει των επόμενων γύρων διαπραγματεύσεων.Υπέρ της εξέτασης του ενδεχομένου απευθείας διαλόγου με το Κρεμλίνο έχει ταχθεί και ο Γερμανός υπουργός Άμυναςπροειδοποίησε ότι μια τέτοια απόρριψη θα έστελνε «λάθος μήνυμα» στον Ρώσο πρόεδρο. «Πρέπει να συμμετέχουμε σε διάλογο. Μόνο όσοι συμμετέχουν σε διάλογο μπορούν τελικά να πετύχουν αποτελέσματα», υπογράμμισε.Ο Γερμανός υπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι η Μόσχα δεν αποτελεί τον καταλληλότερο τόπο για τη διεξαγωγή μιας διπλωματικής συνάντησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν σε διαφορετική τοποθεσία. Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να αποσκοπεί σε ουσιαστική πρόοδο και να περιλαμβάνει την προοπτική κατάπαυσης του πυρός, αντί να χρησιμοποιείται ως μέσο παράτασης της σύγκρουσης.