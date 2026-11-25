Το Παρίσι δηλώνει έτοιμο να στείλει εκπρόσωπο στη Μόσχα για το ουκρανικό με έναν όρο για τον Πούτιν: «Η Ευρώπη θα έχει πλήρη θέση στο τραπέζι»
Το Παρίσι δηλώνει έτοιμο να στείλει εκπρόσωπο στη Μόσχα για το ουκρανικό με έναν όρο για τον Πούτιν: «Η Ευρώπη θα έχει πλήρη θέση στο τραπέζι»
Το Παρίσι ζητά πλήρη συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις - Η πρόσκληση του Κρεμλίνου, οι διεργασίες με Γερμανία και Βρετανία και η δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό των Ευρωπαίων από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι
Έτοιμη να στείλει εκπρόσωπό της στη Μόσχα για απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δηλώνει η Γαλλία, θέτοντας ωστόσο ως απαραίτητη προϋπόθεση να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της γαλλικής πρεσβείας στη Ρωσία, μιλώντας στο RBC, το Παρίσι αντιμετωπίζει θετικά την πρόσκληση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προς Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά ζητά σαφείς εγγυήσεις ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα περιοριστούν σε δευτερεύοντα ρόλο.
«Πρέπει να λάβουμε επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη θα έχει πλήρη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος», δήλωσε ο Γάλλος διπλωμάτης, επαναλαμβάνοντας την προϋπόθεση που είχε θέσει προηγουμένως το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Η γαλλική στάση αποτελεί μέρος των εντεινόμενων ευρωπαϊκών διεργασιών για την αποκατάσταση απευθείας διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της Ουκρανίας και τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου.
Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί πρώτα να ακούσει τι μπορεί να συνεισφέρει η Ευρώπη στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, προτού αποφασίσει με ποια μορφή θα συνεχιστεί ο διάλογος για την Ουκρανία. «Δεν είμαστε αντίθετοι στην ευρωπαϊκή συμμετοχή, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι θα φέρει η Ευρώπη σε αυτές τις συνομιλίες», είχε δηλώσει ο Πούτιν.
Η πρόσκληση ακολούθησε τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για το ενδεχόμενο επανέναρξης απευθείας επαφών με τη ρωσική ηγεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία έχουν ήδη εξετάσει την πιθανότητα κοινής επίσκεψης στη Μόσχα, χωρίς ωστόσο να έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή η σύνθεση της ενδεχόμενης αντιπροσωπείας.
Το ενδεχόμενο αυτό αφορά κυρίως συμβούλους εθνικής ασφάλειας των τριών χωρών, οι οποίοι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν προκαταρκτικές επαφές με Ρώσους αξιωματούχους.
Όπως τόνισε, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις που αφορούν τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων καθώς πρόκειται για ζητήματα με άμεσες συνέπειες για τα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία δεν επιθυμούν να βρεθούν μπροστά σε αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί αποκλειστικά μεταξύ Ουάσινγκτον, Μόσχας και Κιέβου.
Ο διπλωμάτης αναγνώρισε ότι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ενισχύεται η υποστήριξη προς την αποκατάσταση απευθείας διπλωματικών επαφών με τη Ρωσία. «Σε κάθε περίπτωση, για να επιτευχθεί ειρήνη, πρέπει να συνομιλεί κανείς με όλες τις πλευρές», τόνισε.
Παρότι στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκονταν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιταλία, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν συμμετείχαν στις βασικές διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της γαλλικής πρεσβείας στη Ρωσία, μιλώντας στο RBC, το Παρίσι αντιμετωπίζει θετικά την πρόσκληση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προς Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά ζητά σαφείς εγγυήσεις ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα περιοριστούν σε δευτερεύοντα ρόλο.
«Πρέπει να λάβουμε επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη θα έχει πλήρη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος», δήλωσε ο Γάλλος διπλωμάτης, επαναλαμβάνοντας την προϋπόθεση που είχε θέσει προηγουμένως το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Η γαλλική στάση αποτελεί μέρος των εντεινόμενων ευρωπαϊκών διεργασιών για την αποκατάσταση απευθείας διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της Ουκρανίας και τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου.
Η πρόσκληση Πούτιν και οι διεργασίες για επίσκεψη στη ΜόσχαΣτις 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς Ευρωπαίους αξιωματούχους να επισκεφθούν τη Μόσχα, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν, όπως ανέφερε, τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή.
Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί πρώτα να ακούσει τι μπορεί να συνεισφέρει η Ευρώπη στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, προτού αποφασίσει με ποια μορφή θα συνεχιστεί ο διάλογος για την Ουκρανία. «Δεν είμαστε αντίθετοι στην ευρωπαϊκή συμμετοχή, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι θα φέρει η Ευρώπη σε αυτές τις συνομιλίες», είχε δηλώσει ο Πούτιν.
Η πρόσκληση ακολούθησε τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για το ενδεχόμενο επανέναρξης απευθείας επαφών με τη ρωσική ηγεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία έχουν ήδη εξετάσει την πιθανότητα κοινής επίσκεψης στη Μόσχα, χωρίς ωστόσο να έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή η σύνθεση της ενδεχόμενης αντιπροσωπείας.
Το ενδεχόμενο αυτό αφορά κυρίως συμβούλους εθνικής ασφάλειας των τριών χωρών, οι οποίοι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν προκαταρκτικές επαφές με Ρώσους αξιωματούχους.
«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποφασίζουν για λογαριασμό της Ευρώπης»Ο εκπρόσωπος της γαλλικής πρεσβείας χαρακτήρισε την πρόσκληση Πούτιν «ενθαρρυντική», επισημαίνοντας ότι μέχρι πρόσφατα η Ρωσία επικέντρωνε τις διπλωματικές επαφές της στην Ουάσινγκτον, θεωρώντας ουσιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει», ξεκαθάρισε ο Γάλλος διπλωμάτης.
Όπως τόνισε, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις που αφορούν τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων καθώς πρόκειται για ζητήματα με άμεσες συνέπειες για τα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία δεν επιθυμούν να βρεθούν μπροστά σε αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί αποκλειστικά μεταξύ Ουάσινγκτον, Μόσχας και Κιέβου.
Ο διπλωμάτης αναγνώρισε ότι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ενισχύεται η υποστήριξη προς την αποκατάσταση απευθείας διπλωματικών επαφών με τη Ρωσία. «Σε κάθε περίπτωση, για να επιτευχθεί ειρήνη, πρέπει να συνομιλεί κανείς με όλες τις πλευρές», τόνισε.
Η δυσαρέσκεια της Ευρώπης για τις συνομιλίες στο Άμπου ΝτάμπιΗ απαίτηση της Γαλλίας για πλήρη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις συνδέεται και με όσα συνέβησαν κατά τον τελευταίο γύρο των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου.
Παρότι στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκονταν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιταλία, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν συμμετείχαν στις βασικές διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με το Kyiv Post, οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες περιορίστηκαν σε ξεχωριστές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, οι ουσιαστικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Μόσχας, με τους Ευρωπαίους να παραμένουν εκτός του κύριου διαπραγματευτικού σχήματος, παρά το γεγονός ότι στο τραπέζι βρίσκονταν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης.
Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι μπορεί να αποκλειστούν από κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, τις σχέσεις με τη Ρωσία και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ήπειρο. Έκτοτε, Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο απευθείας επαφών με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής θέσης ενόψει των επόμενων γύρων διαπραγματεύσεων.
Ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι μια τέτοια απόρριψη θα έστελνε «λάθος μήνυμα» στον Ρώσο πρόεδρο. «Πρέπει να συμμετέχουμε σε διάλογο. Μόνο όσοι συμμετέχουν σε διάλογο μπορούν τελικά να πετύχουν αποτελέσματα», υπογράμμισε.
Ο Γερμανός υπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι η Μόσχα δεν αποτελεί τον καταλληλότερο τόπο για τη διεξαγωγή μιας διπλωματικής συνάντησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν σε διαφορετική τοποθεσία. Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να αποσκοπεί σε ουσιαστική πρόοδο και να περιλαμβάνει την προοπτική κατάπαυσης του πυρός, αντί να χρησιμοποιείται ως μέσο παράτασης της σύγκρουσης.
Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι μπορεί να αποκλειστούν από κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, τις σχέσεις με τη Ρωσία και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ήπειρο. Έκτοτε, Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο απευθείας επαφών με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής θέσης ενόψει των επόμενων γύρων διαπραγματεύσεων.
Πιστόριους: «Μόνο όσοι συνομιλούν μπορούν να πετύχουν αποτελέσματα»Υπέρ της εξέτασης του ενδεχομένου απευθείας διαλόγου με το Κρεμλίνο έχει ταχθεί και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καλώντας τους Ευρωπαίους πολιτικούς να μη σπεύσουν να απορρίψουν την πρόσκληση Πούτιν.
Ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι μια τέτοια απόρριψη θα έστελνε «λάθος μήνυμα» στον Ρώσο πρόεδρο. «Πρέπει να συμμετέχουμε σε διάλογο. Μόνο όσοι συμμετέχουν σε διάλογο μπορούν τελικά να πετύχουν αποτελέσματα», υπογράμμισε.
Ο Γερμανός υπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι η Μόσχα δεν αποτελεί τον καταλληλότερο τόπο για τη διεξαγωγή μιας διπλωματικής συνάντησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν σε διαφορετική τοποθεσία. Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να αποσκοπεί σε ουσιαστική πρόοδο και να περιλαμβάνει την προοπτική κατάπαυσης του πυρός, αντί να χρησιμοποιείται ως μέσο παράτασης της σύγκρουσης.
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