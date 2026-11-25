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Έξι χρόνια χωρίς τον Μαραντόνα - Η μυθική καριέρα, οι σκοτεινές πλευρές και το μυστήριο του θανάτου του
Έξι χρόνια χωρίς τον Μαραντόνα - Η μυθική καριέρα, οι σκοτεινές πλευρές και το μυστήριο του θανάτου του
Σαν σήμερα ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στην θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλον τον κόσμο
Ήταν 25 Νοεμβρίου του 2020 όταν ο ποδοσφαιρικός πλανήτης βυθίστηκε στο πένθος. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο άνθρωπος που έκανε εκατομμύρια φιλάθλους να ερωτευτούν το ποδόσφαιρο, άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, βυθίζοντας την Αργεντινή και ολόκληρο τον κόσμο στη θλίψη. Έξι χρόνια μετά, το όνομά του εξακολουθεί να προκαλεί δέος, οι στιγμές μαγείας του παραμένουν ανεξίτηλες και η προσωπικότητά του συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
Για κάποιους ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Για άλλους, ένας άνθρωπος γεμάτος αντιφάσεις, που έζησε στα άκρα, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση, αλλά και γνώρισε τις πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Το βέβαιο είναι πως ο Ντιέγκο δεν υπήρξε ποτέ ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής.
Από τις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, από τη λατρεία στη Νάπολη μέχρι τις αμέτρητες συγκρούσεις με το ποδοσφαιρικό και πολιτικό κατεστημένο, η ζωή του ήταν μια διαδρομή που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική ταινία παρά με πραγματικότητα.
Και σήμερα, έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, μία μεγάλη δικαστική υπόθεση εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.
Η ημέρα που ο κόσμος έχασε τον «Ντιεγκίτο»
Το μεσημέρι της 25ης Νοεμβρίου 2020, ο Μαραντόνα εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του στο Τίγκρε, στην ευρύτερη περιοχή του Μπουένος Άιρες. Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε καρδιακή ανεπάρκεια και οξύ πνευμονικό οίδημα, ενώ ο Αργεντινός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Αργεντινή κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που είχε γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας αθλητικός ήρωας.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο προεδρικό μέγαρο Casa Rosada, στο Μπουένος Άιρες. Η σορός του, τυλιγμένη με την εθνική σημαία, συνοδευόταν από τις φανέλες με το αγαπημένο του Νο10, της Αργεντινής και της Μπόκα Τζούνιορς.
Ο Ντιέγκο ενταφιάστηκε στο ιδιωτικό κοιμητήριο Jardín de Bella Vista, ενώ η μνήμη του παραμένει ζωντανή σε κάθε γωνιά της πατρίδας του.
Από τη φτώχεια στην κορυφή του κόσμου
Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1960 στη Βίγια Φιορίτο, μία φτωχή συνοικία του Μπουένος Άιρες. Από μικρή ηλικία έδειξε πως διέθετε ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό ταλέντο, κάνοντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1976 με την Αρχεντίνος Τζούνιορς, λίγο πριν συμπληρώσει τα 16 του χρόνια.
Ακολούθησε η μεταγραφή στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Αργεντινής, πριν πραγματοποιήσει το μεγάλο ευρωπαϊκό άλμα.
Το 1982 μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα, με μεταγραφή που αποτέλεσε ρεκόρ για την εποχή. Παρά τις εξαιρετικές στιγμές του, οι τραυματισμοί και τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να αφήσει στη Βαρκελώνη το αποτύπωμα που πολλοί περίμεναν.
Η πραγματική του απογείωση ήρθε το 1984, όταν επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Νάπολι. Εκεί έμελλε να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένας ποδοσφαιριστής.
Όταν ο Μαραντόνα έγινε ο «Θεός» της Νάπολης
Το καλοκαίρι του 1984, ο Ντιέγκο επέλεξε τη Νάπολι, απορρίπτοντας άλλες προτάσεις από ισχυρότερους οικονομικά συλλόγους. Η πόλη του ιταλικού Νότου βρισκόταν αντιμέτωπη με τη φτώχεια και την περιφρόνηση του πλούσιου Βορρά. Η άφιξή του άλλαξε τα πάντα.
Με τον Μαραντόνα στη σύνθεσή της, η Νάπολι κατέκτησε τα πρώτα δύο πρωταθλήματα Ιταλίας στην ιστορία της, το 1987 και το 1990, ενώ το 1989 πανηγύρισε και το Κύπελλο UEFA.
Ο Αργεντινός έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης, ένας άνθρωπος που έδωσε στους Ναπολιτάνους την αίσθηση πως μπορούσαν να κοιτάξουν στα μάτια τους ισχυρούς του ιταλικού ποδοσφαίρου.
Η λατρεία του δεν περιορίστηκε στα γήπεδα. Στα Quartieri Spagnoli, η τεράστια τοιχογραφία του στην περιοχή που είναι γνωστή ως Largo Maradona έχει μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος. Κεριά, φανέλες, κασκόλ και φωτογραφίες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό αφιερωμένο στον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία της πόλης. Δεν είναι τυχαίο πως μετά τον θάνατό του το ιστορικό γήπεδο Σαν Πάολο μετονομάστηκε σε Stadio Diego Armando Maradona.
Το «Χέρι του Θεού» και το γκολ του αιώνα
Αν υπάρχει μία ποδοσφαιρική στιγμή που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με το όνομα του Μαραντόνα, αυτή είναι ο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.
Στις 22 Ιουνίου, στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, ο Ντιέγκο έγραψε δύο εντελώς διαφορετικές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.
Στο 51ο λεπτό, πήδηξε μαζί με τον Άγγλο τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα χρησιμοποιώντας το χέρι του. Ο διαιτητής δεν αντιλήφθηκε την παράβαση και το γκολ μέτρησε κανονικά.
Λίγο αργότερα, στο 55ο λεπτό, ήρθε η ποδοσφαιρική μαγεία. Ο Μαραντόνα ξεκίνησε μία απίστευτη κούρσα από τον χώρο του κέντρου, πέρασε διαδοχικά Άγγλους ποδοσφαιριστές και τον τερματοφύλακα, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που έμεινε στην ιστορία ως το «γκολ του αιώνα».
Μετά το παιχνίδι, όταν ρωτήθηκε αν είχε σκοράρει με το χέρι, απάντησε με την ατάκα που έμεινε στην αιωνιότητα: «Λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού».
Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1, προκρίθηκε στα ημιτελικά και στη συνέχεια κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Ντιέγκο να πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες ατομικές εμφανίσεις στην ιστορία της διοργάνωσης.
Από τον ποδοσφαιρικό θρόνο στις σκοτεινές πλευρές της ζωής του
Η ζωή του Μαραντόνα δεν ήταν μόνο γκολ, τίτλοι και αποθέωση. Πίσω από τη μαγεία των γηπέδων υπήρχε ένας άνθρωπος που πάλευε με προσωπικούς δαίμονες, εξαρτήσεις και σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η σχέση του με τη νυχτερινή ζωή και τις ουσίες αποτέλεσε ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της πορείας του. Το 1991 τιμωρήθηκε μετά από θετικό έλεγχο για κοκαΐνη, ενώ το 1994, στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, αποβλήθηκε από τη διοργάνωση έπειτα από θετικό έλεγχο για εφεδρίνη. Η πτώση του από την κορυφή ήταν εξίσου εκκωφαντική με την άνοδό του.
Παράλληλα, η παρουσία του στη Νάπολη συνδέθηκε και με σκοτεινές ιστορίες γύρω από τη σχέση του με πρόσωπα της Καμόρα, της ναπολιτάνικης μαφίας. Η οικογένεια Τζουλιάνο και ειδικότερα ο Καρμίνε Τζουλιάνο φέρεται να είχε αναπτύξει στενές σχέσεις μαζί του, ενώ οι φωτογραφίες από τα περίφημα πάρτι της εποχής προκάλεσαν τεράστιο ενδιαφέρον.
Μία ακόμη ιστορία που συνδέθηκε με εκείνη την περίοδο ήταν η κλοπή της Χρυσής Μπάλας που είχε κατακτήσει ως πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ του 1986. Το τρόπαιο αφαιρέθηκε από τραπεζική θυρίδα στη Νάπολη το 1989 και, σύμφωνα με μαρτυρίες, η Καμόρα φέρεται να το έλιωσε για να εκμεταλλευτεί την αξία του χρυσού.
Ο επαναστάτης που δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με το σύστημα
Ο Μαραντόνα δεν έκρυψε ποτέ την απέχθειά του για το ποδοσφαιρικό κατεστημένο. Συγκρούστηκε επανειλημμένα με τη FIFA και τους ισχυρούς παράγοντες του αθλήματος, καταγγέλλοντας αποφάσεις και πρακτικές που θεωρούσε άδικες.
Το 1986 άσκησε κριτική στον τότε πρόεδρο της FIFA, Ζοάο Χαβελάνζε, για τον προγραμματισμό των αγώνων του Μουντιάλ σε ώρες που εξυπηρετούσαν την ευρωπαϊκή τηλεθέαση, παρά τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες στο Μεξικό.
Το 1990, μετά τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Δυτική Γερμανία, εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία, ενώ το 1994, μετά την αποβολή του από το Μουντιάλ, έμεινε στην ιστορία η φράση του: «Μου έκοψαν τα πόδια».
Ο ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν ως ένας άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό των αδύναμων και δεν δίσταζε να εκφράζει δημόσια τις πολιτικές του απόψεις.
Ο Τσε Γκεβάρα, ο Φιντέλ Κάστρο και οι προσωπικοί δεσμοί
Ο θαυμασμός του Μαραντόνα για τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τον Φιντέλ Κάστρο ήταν γνωστός. Στο δεξί του μπράτσο είχε τατουάζ με τη μορφή του Τσε, ενώ στην αριστερή του γάμπα είχε αποτυπώσει το πρόσωπο του Κάστρο.
Η σχέση του με τον Κουβανό ηγέτη ήταν ιδιαίτερα στενή. Γνωρίστηκαν το 1987 και ήρθαν ακόμη πιο κοντά το 2000, όταν ο Μαραντόνα ταξίδεψε στην Κούβα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας και τις εξαρτήσεις του.
Στην κλινική La Pradera της Αβάνας παρέμεινε για μεγάλο διάστημα, βρίσκοντας στον Κάστρο έναν άνθρωπο που ο ίδιος αποκαλούσε δεύτερο πατέρα. «Ο Φιντέλ μού έσωσε τη ζωή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, μία από τις πιο παράξενες συμπτώσεις της ιστορίας είναι πως ο Κάστρο πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2016, ακριβώς τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατο του Μαραντόνα, στις 25 Νοεμβρίου 2020.
Το μυστήριο του θανάτου και η δίκη που περιμένει απαντήσεις
Έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, η υπόθεση των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλειά του εξακολουθεί να απασχολεί τη δικαιοσύνη της Αργεντινής.
Ο Μαραντόνα είχε υποβληθεί σε επέμβαση για αιμάτωμα στον εγκέφαλο στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του στο Τίγκρε, όπου ακολουθούσε κατ' οίκον νοσηλεία.
Οι ιατρικές συνθήκες της περίθαλψής του, η απουσία απαραίτητου εξοπλισμού και η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του αποτέλεσαν βασικά σημεία της δικαστικής έρευνας.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα συμπεράσματα της ιατρικής επιτροπής που εξέτασε την υπόθεση, καθώς έκανε λόγο για ανεπαρκή και ακατάλληλη φροντίδα κατά το διάστημα πριν από τον θάνατό του.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο προσωπικός του γιατρός, Λεοπόλντο Λούκε, αλλά και έξι ακόμη επαγγελματίες υγείας, στους οποίους αποδόθηκαν ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση του Αργεντινού θρύλου.
Η πρώτη δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, αλλά ακυρώθηκε δύο μήνες αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι μία από τις δικαστές συμμετείχε σε γυρίσματα ντοκιμαντέρ σχετικά με την υπόθεση μέσα στο δικαστήριο.
Η νέα δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026 στο Σαν Ισίδρο και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, έπειτα από 51 ακροαματικές διαδικασίες και καταθέσεις περισσότερων από 70 μαρτύρων.
Στις 22 Οκτωβρίου 2026, το δικαστήριο αθώωσε τον γιατρό Πέδρο Ντι Σπάγκνα, ενώ η απόφαση για τους υπόλοιπους έξι κατηγορουμένους έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου 2026.
Η οικογένεια του Μαραντόνα εξακολουθεί να ζητά δικαίωση, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η τελική δικαστική απόφαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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