Θεσμικά απαξιωτική χαρακτηρίζεται συγκεκριμένη αναφορά του Γιώργου Σταυρόπουλου κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη





Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ρουπακίωτη υπό τον τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας -Αλήθεια και μύθοι», ο εκ των παρουσιαστών ο κ. Σταυρόπουλος, μεταξύ των άλλων ανέφερε:







«Η ανεξέλεγκτη σημερινή αρμοδιότητα ενός μόνο εισαγγελικού λειτουργού και μάλιστα του ανώτατου πρέπει να περιορισθεί δραστικά. Η συλλογικότητα άλλωστε των μελών στη σύνθεση ενός οργάνου συμβάλλει στην πλέον αμερόληπτη λειτουργία του».



Η εν λόγω πρόταση του πρώην αντιπροέδρου του ΣτΕ, μέσα στο κλίμα αντιπαράθεσης που έχει επικρατήσει τους τελευταίους μήνες μεταξύ του δικηγορικού κόσμου και των συνδικαλιστών δικαστικών (και ειδικά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων), προκάλεσε την αντίδραση της ΕΕΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει:







Και συνεχίζει η ΕΕΕ, στην ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στον κ. Σταυρόπουλο:



«Δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση εξουσίας που ασκείται εκτός κανόνων και εγγυήσεων. Η προέλευση τέτοιων κρίσεων από πρόσωπα με μακρά δικαστική διαδρομή καθιστά την ευθύνη γνώσης και ακρίβειας ακόμη μεγαλύτερη».



Μάλιστα, η ΕΕΕ δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι «η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για αξιολογικές διαβαθμίσεις του κύρους των κλάδων και των λειτουργών της» και συνεχίζει: «Η προσφορά κάθε δικαιοδοτικού κλάδου είναι ουσιώδης και ιστορικά δικαιωμένη. Ούτε η ακεραιότητα αποτελεί προνόμιο ορισμένου κλάδου ούτε επιτρέπεται να τίθεται υπό γενικευμένη αμφισβήτηση για τους υπόλοιπους. Η ποινική δικαιοσύνη και η εισαγγελική λειτουργία αποτελούν θεμελιώδεις εγγυήσεις για την ελευθερία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών και είναι πλήρως καταξιωμένη στη συνείδηση του Ελληνικού λαού».



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«Με αφορμή δημοσίευμα που μεταφέρει απόψεις επίτιμου ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας περί «ανεξέλεγκτης» αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει τα ακόλουθα:



Η διατύπωση προτάσεων για την οργάνωση της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμιτή συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Προϋποθέτει, όμως, πλήρη γνώση και ακριβή αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου, ιδίως όταν αυτές αφορούν στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία κορυφαίων δικαστικών θεσμών.



Ο χαρακτηρισμός των αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως «ανεξέλεγκτων», χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες που αμφισβητούνται και στις εγγυήσεις που θεωρούνται ανεπαρκείς, είναι θεσμικά απαξιωτικός, προδίδει δε αδικαιολόγητη άγνοια της εισαγγελικής λειτουργίας και εκθέτει εκείνον που τον διατυπώνει.



Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος χαρακτηρίζει θεσμικά απαξιωτική την αναφορά του πρώην αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Γιώργου Σταυρόπουλου, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού και πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αντώνη Ρουπακιώτη (18.11.2026), περί «ανεξέλεγκτης» αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ρουπακίωτη υπό τον τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας -Αλήθεια και μύθοι», ο εκ των παρουσιαστών ο κ. Σταυρόπουλος, μεταξύ των άλλων ανέφερε:«Οι αρμοδιότητες επίσης των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πρέπει να περιορισθούν. Δεν υπάρχει λόγος οι πρόεδροι να μετέχουν ex officio στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 100 παρ.2 του Σ.) καθώς και να προεδρεύουν στο οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρο 90 παρ.1 και 2 του Σ.), όπως σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας. Ο εκάστοτε αρχαιότερος δικαστής της σύνθεσης του οικείου οργάνου μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του προεδρεύοντος. Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μπορεί, επίσης, να προβλεφθεί ένα συλλογικό όργανο που θα ασκεί κάποιες από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες που σήμερα ασκεί μόνος ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το συλλογικό αυτό όργανο μπορεί να αποτελείται από τον Εισαγγελέα και από Αντεισαγγελείς του Α.Π. που θα κληρώνονται προς τούτο» και σημείωσε:«Η ανεξέλεγκτη σημερινή αρμοδιότητα ενός μόνο εισαγγελικού λειτουργού και μάλιστα του ανώτατου πρέπει να περιορισθεί δραστικά. Η συλλογικότητα άλλωστε των μελών στη σύνθεση ενός οργάνου συμβάλλει στην πλέον αμερόληπτη λειτουργία του».Η εν λόγω πρόταση του πρώην αντιπροέδρου του ΣτΕ, μέσα στο κλίμα αντιπαράθεσης που έχει επικρατήσει τους τελευταίους μήνες μεταξύ του δικηγορικού κόσμου και των συνδικαλιστών δικαστικών (και ειδικά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων), προκάλεσε την αντίδραση της ΕΕΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει:«Ο χαρακτηρισμός των αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως «ανεξέλεγκτων», χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες που αμφισβητούνται και στις εγγυήσεις που θεωρούνται ανεπαρκείς, είναι θεσμικά απαξιωτικός, προδίδει δε αδικαιολόγητη άγνοια της εισαγγελικής λειτουργίας και εκθέτει εκείνον που τον διατυπώνει».«Δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση εξουσίας που ασκείται εκτός κανόνων και εγγυήσεων. Η προέλευση τέτοιων κρίσεων από πρόσωπα με μακρά δικαστική διαδρομή καθιστά την ευθύνη γνώσης και ακρίβειας ακόμη μεγαλύτερη».Μάλιστα, η ΕΕΕ δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι «η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για αξιολογικές διαβαθμίσεις του κύρους των κλάδων και των λειτουργών της» και συνεχίζει: «Η προσφορά κάθε δικαιοδοτικού κλάδου είναι ουσιώδης και ιστορικά δικαιωμένη. Ούτε η ακεραιότητα αποτελεί προνόμιο ορισμένου κλάδου ούτε επιτρέπεται να τίθεται υπό γενικευμένη αμφισβήτηση για τους υπόλοιπους. Η ποινική δικαιοσύνη και η εισαγγελική λειτουργία αποτελούν θεμελιώδεις εγγυήσεις για την ελευθερία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών και είναι πλήρως καταξιωμένη στη συνείδηση του Ελληνικού λαού».Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΕΕ, η οποία υπογράφεται από την πρόεδρό της Ειρήνη Χρυσογιάννη και τον γενικό γραμματέα Θεολόγο Δελλήβεη-Δομένικο, αναφέρει:«Με αφορμή δημοσίευμα που μεταφέρει απόψεις επίτιμου ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας περί «ανεξέλεγκτης» αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει τα ακόλουθα:Η διατύπωση προτάσεων για την οργάνωση της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμιτή συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Προϋποθέτει, όμως, πλήρη γνώση και ακριβή αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου, ιδίως όταν αυτές αφορούν στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία κορυφαίων δικαστικών θεσμών.Ο χαρακτηρισμός των αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως «ανεξέλεγκτων», χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες που αμφισβητούνται και στις εγγυήσεις που θεωρούνται ανεπαρκείς, είναι θεσμικά απαξιωτικός, προδίδει δε αδικαιολόγητη άγνοια της εισαγγελικής λειτουργίας και εκθέτει εκείνον που τον διατυπώνει.

Δημιουργεί την παραπλανητική εντύπωση εξουσίας που ασκείται εκτός κανόνων και εγγυήσεων. Η προέλευση τέτοιων κρίσεων από πρόσωπα με μακρά δικαστική διαδρομή καθιστά την ευθύνη γνώσης και ακρίβειας ακόμη μεγαλύτερη.



Η εισαγγελική λειτουργία έχει αυτοτελή και ουσιώδη αποστολή στην απονομή της Δικαιοσύνης, ρητά προβλεπόμενη από το Σύνταγμα. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί υπηρετούν τη νομιμότητα, την προστασία των δικαιωμάτων και τη διερεύνηση του εγκλήματος, με ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη. Η αποτίμηση του έργου και των αρμοδιοτήτων τους απαιτεί γνώση των εγγυήσεων, των υποχρεώσεων και των πραγματικών συνθηκών άσκησης των καθηκόντων τους.



Η Δικαιοσύνη δεν προσφέρεται για αξιολογικές διαβαθμίσεις του κύρους των κλάδων και των λειτουργών της. Η προσφορά κάθε δικαιοδοτικού κλάδου είναι ουσιώδης και ιστορικά δικαιωμένη. Ούτε η ακεραιότητα αποτελεί προνόμιο ορισμένου κλάδου ούτε επιτρέπεται να τίθεται υπό γενικευμένη αμφισβήτηση για τους υπόλοιπους. Η ποινική δικαιοσύνη και η εισαγγελική λειτουργία αποτελούν θεμελιώδεις εγγυήσεις για την ελευθερία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών και είναι πλήρως καταξιωμένη στη συνείδηση του Ελληνικού λαού».