Άρης Σερβετάλης: Αν ερχόταν ο Χριστός και με ρωτούσε τι θέλω να μου χαρίσει, θα του έλεγα «θέλω να με πάρεις μαζί σου στη βασιλεία του Θεού»

«Αν ερχόταν ο Χριστός και μου έλεγε τι θέλω να μου χαρίσει, θα είμαι σαν τον ληστή που του είπε

πάρεις μαζί του στη βασιλεία του Θεού», είπε αρχικά ο ηθοποιός.





πνευματικό του έχει δημιουργήσει μία σχέση που θα είναι αιώνια, καθώς τον καθοδηγεί σε όλες τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.