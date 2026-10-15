Άρης Σερβετάλης: Αν ερχόταν ο Χριστός και με ρωτούσε τι θέλω να μου χαρίσει, θα του έλεγα «θέλω να με πάρεις μαζί σου στη βασιλεία του Θεού»
Άρης Σερβετάλης: Αν ερχόταν ο Χριστός και με ρωτούσε τι θέλω να μου χαρίσει, θα του έλεγα «θέλω να με πάρεις μαζί σου στη βασιλεία του Θεού»
«Λίγο πριν καταστραφώ εντελώς και πατώσω τελείως, εμφανίστηκε η Έφη και γνώρισα τον πνευματικό της», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός μιλώντας για την πίστη και τον τρόπο που μπήκε στη ζωή του
Για την πίστη του στον Θεό μίλησε ο Άρης Σερβετάλης, δηλώνοντας πως εάν εμφανιζόταν μπροστά του ο Χριστός και τον ρωτούσε τι θα ήθελε να του χαρίσει, θα του απαντούσε πως θα ήθελε να τον πάρει μαζί του στη βασιλεία Του.
Ο ηθοποιός συμμετείχε σε μία συζήτηση γύρω από το πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού που πραγματοποιήθηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου και αποσπάσματα αυτής προβλήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο Άρης Σερβετάλης εξήγησε πως μπήκε η πίστη στη ζωή του και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε.
«Αν ερχόταν ο Χριστός και μου έλεγε τι θέλω να μου χαρίσει, θα είμαι σαν τον ληστή που του είπε "θέλω να με πάρεις μαζί του στη βασιλεία του Θεού», είπε αρχικά ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, λόγω της υποκριτικής, καλλιεργείται μέσα του το αίσθημα της ματαιοδοξίας, το οποίο πλέον αναγνωρίζει και πιστεύει πως με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει: «Η αλήθεια είναι ότι στη δουλειά αυτή καλλιεργείται η κενοδοξία, η ματαιοδοξία, όλα αυτά. Τουλάχιστον πλέον προσπαθώ να το λέω στον εαυτό μου, ότι το κάνω γι' αυτόν τον λόγο και σιγά σιγά θα βοηθήσει ο Θεός να πάμε σε καμιά σπηλιά», ανέφερε και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο πως ένα ακόμη αρνητικό χαρακτηριστικό του είναι πως: «Έχω υπόκωφο εγωισμό».
Ο Άρης Σερβετάλης, έπειτα, αποκάλυψε πως από μικρός άκουγε τις ιστορίες των Αγίων που του διηγούνταν οι παππούδες του, ωστόσο στην εφηβεία του ακολούθησε διαφορετικά μονοπάτια που θεωρεί πως τον οδήγησαν ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Όλα άλλαξαν, όμως, όταν γνώρισε τη σύζυγό του: «Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού. Μου διάβαζαν βίους Αγίων και μετά, προς το τέλος του γυμνασίου είπα στον εαυτό μου ότι "ναι, υπάρχει Θεός, αλλά τώρα θέλω να κάνω τα δικά μου". Και αναλώθηκα και ξοδεύτηκα σε άσκοπα πράγματα. Αυτό πήρε αρκετά χρόνια, που λίγο πριν καταστραφώ εντελώς και βιώνοντας ένα πολύ μεγάλο κενό... το να το καλύψεις με ουσίες, δεν καλύπτεται, επιδεινώνεται. Και λίγο πατώσω τελείως, εμφανίστηκε η Έφη στη ζωή μου και γνώρισα τον πενυματικό της και της λέω "δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάω εκεί που πας"», είπε και συμπλήρωσε πως με τον πνευματικό του έχει δημιουργήσει μία σχέση που θα είναι αιώνια, καθώς τον καθοδηγεί σε όλες τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.
Ο ηθοποιός συμμετείχε σε μία συζήτηση γύρω από το πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού που πραγματοποιήθηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου και αποσπάσματα αυτής προβλήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο Άρης Σερβετάλης εξήγησε πως μπήκε η πίστη στη ζωή του και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε.
«Αν ερχόταν ο Χριστός και μου έλεγε τι θέλω να μου χαρίσει, θα είμαι σαν τον ληστή που του είπε "θέλω να με πάρεις μαζί του στη βασιλεία του Θεού», είπε αρχικά ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, λόγω της υποκριτικής, καλλιεργείται μέσα του το αίσθημα της ματαιοδοξίας, το οποίο πλέον αναγνωρίζει και πιστεύει πως με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει: «Η αλήθεια είναι ότι στη δουλειά αυτή καλλιεργείται η κενοδοξία, η ματαιοδοξία, όλα αυτά. Τουλάχιστον πλέον προσπαθώ να το λέω στον εαυτό μου, ότι το κάνω γι' αυτόν τον λόγο και σιγά σιγά θα βοηθήσει ο Θεός να πάμε σε καμιά σπηλιά», ανέφερε και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο πως ένα ακόμη αρνητικό χαρακτηριστικό του είναι πως: «Έχω υπόκωφο εγωισμό».
Ο Άρης Σερβετάλης, έπειτα, αποκάλυψε πως από μικρός άκουγε τις ιστορίες των Αγίων που του διηγούνταν οι παππούδες του, ωστόσο στην εφηβεία του ακολούθησε διαφορετικά μονοπάτια που θεωρεί πως τον οδήγησαν ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Όλα άλλαξαν, όμως, όταν γνώρισε τη σύζυγό του: «Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού. Μου διάβαζαν βίους Αγίων και μετά, προς το τέλος του γυμνασίου είπα στον εαυτό μου ότι "ναι, υπάρχει Θεός, αλλά τώρα θέλω να κάνω τα δικά μου". Και αναλώθηκα και ξοδεύτηκα σε άσκοπα πράγματα. Αυτό πήρε αρκετά χρόνια, που λίγο πριν καταστραφώ εντελώς και βιώνοντας ένα πολύ μεγάλο κενό... το να το καλύψεις με ουσίες, δεν καλύπτεται, επιδεινώνεται. Και λίγο πατώσω τελείως, εμφανίστηκε η Έφη στη ζωή μου και γνώρισα τον πενυματικό της και της λέω "δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάω εκεί που πας"», είπε και συμπλήρωσε πως με τον πνευματικό του έχει δημιουργήσει μία σχέση που θα είναι αιώνια, καθώς τον καθοδηγεί σε όλες τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.
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