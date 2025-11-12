Άρης Σερβετάλης για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο
Άρης Σερβετάλης για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο
Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον, τόνισε ο ηθοποιός
Στις αμβλώσεις αναφέρθηκε ξανά ο Άρης Σερβετάλης, περίπου έναν χρόνο μετά τις δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει αίσθηση. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει πως κάθε έκτρωση συνιστά δολοφονία. Αυτή τη φορά, επανέλαβε τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν επιδέχεται διάλογο.
«Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα. Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για το οποίο δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω», δήλωσε στο ΒΗΜagazino. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια εικόνα που τον είχε συγκλονίσει και αφορά το συγκεκριμένο θέμα. «Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από μια συγκλονιστική φωτογραφία της μεταπολεμικής Αθήνας. Ήταν μια βρεφοδόχος, εκεί εγκατέλειπαν τα βρέφη που οι γονείς αδυνατούσαν να τα μεγαλώσουν. Επάνω της υπήρχε γραμμένη μια φράση "ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με"», δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της ελεύθερης διατύπωσης γνώμης, σημειώνοντας πως ελπίζει οι απόψεις του να μην αποτελούν απειλή για τους άλλους. «Για να διατυπώνει κάποιος την άποψη που πιστεύει ελεύθερα έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρώ πως όταν με ρωτάνε και απαντώ, αυτό είναι ένα αντίδωρο για τη θυσία αυτών των ανθρώπων. Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον», δήλωσε.
Ο Άρης Σερβετάλης τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αποδέχεται κανείς μια διαφορετική άποψη. «Έχει αξία να στέκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς και να μην τον κατασπαράζεις, επειδή δεν έχει την ίδια άποψη με εσένα. Η κοινωνική απομόνωση, το σύγχρονο μεταμοντέρνο "cancel", είναι η απάντηση στο "διαφωνώ". Διαφωνώ, άρα σε αφανίζω», τόνισε.
Τέλος, συμπλήρωσε: «Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι θα αλληλοεξοντωθούμε, ή όχι; Η δημοκρατία απαιτεί πνεύμα. Πώς στέκεται κάποιος στις σχέσεις του, στην οικογένειά του, στην εργασία του, στο περιβάλλον του, στις διαφωνίες του. Προσωπικός αγώνας πολύ σκληρός για να επιτευχθεί η δημοκρατία. Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά αυτός που θέλει να κάνει τον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος».
«Η έκτρωση είναι δολοφονία» - Τι έλεγε πριν ένα χρόνο
Στο παρελθόν, ο Άρης Σερβετάλης είχε τοποθετηθεί σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, τονίζοντας πως είναι αντίθετος. Ξεκαθάρισε πως για τον ίδιο κάτι τέτοιο θεωρείται «αμαρτία», ενώ σημείωσε πως όταν μία γυναίκα μένει έγκυος, πρέπει να «αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών της».
Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως η γυναίκα οφείλει να γεννήσει το παιδί, ακόμα κι αν δεν θέλει και στη συνέχεια, μπορεί να το... «πετάξει» ή να το αφήσει σε ορφανοτροφείο. Μάλιστα, ανέφερε πως κατά την άποψή του δεν έχει δικαίωμα να το «σκοτώσει», αφού πρόκειται για ένα απροστάτευτο ον, το οποίο στηρίζεται σε εκείνη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά: «Η έκτρωση είναι δολοφονία. Είναι απροστάτευτα πλάσματα που προτιμάμε να τα σκοτώσουμε. Δυστυχώς, αισθάνομαι ότι τη θέση της γυναίκας δεν την τιμά να ταυτίζεται με μία δολοφονία, ειδικά για ένα πλάσμα που είναι τελείως απροστάτευτο. Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος να το κυοφορήσει και ύστερα ας το πετάξει ή ας το δώσει σε ορφανοτροφείο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Συνέχισε λέγοντας πως πρέπει κανείς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, όταν πρόκειται για ένα παιδί, ενώ αναφέρθηκε και στους άντρες που πιέζουν τις συντρόφους τους να προχωρήσουν σε έκτρωση. «Νομίζω ότι η ελευθερία φέρει και ευθύνες που πρέπει να τις επωμιζόμαστε και νομίζω ότι αυτό με τις εκτρώσεις είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Και για τη γυναίκα την ίδια, αλλά και για τα παιδιά που δεν υπάρχουν. Εγώ, εσύ πχ, δεν θα υπήρχαμε στην επιλογή μιας γυναίκας να το σκοτώσει το παιδί της. Νομίζω ότι δεν την τιμά αυτό τη γυναίκα. Κι αυτό που αναφέρουν ως... αυτοδιάθεση; Και αυτό το πλάσμα δεν έχει δικαίωμα; Δεν έχει αυτοδιάθεση; Μάλλον, δεν ορίζει τον εαυτό του, ορίζεται από έναν άλλο άνθρωπο που οφείλει να το προστατεύσει. Αλλά δεν φταίει μόνο η γυναίκα, πολλές φορές και ο άντρας πιέζει τη σύντροφό του να κάνουν έκτρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι παρά φύσιν», εξήγησε.
Τέλος, μίλησε για τη θρησκεία και πώς αυτή αντιμετωπίζει τις αμβλώσεις, καθώς ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη στον Θεό. «Για τις εκτρώσεις, είναι παρά φύσιν αυτό, είναι ατόπημα. Είναι αμαρτία. Εννοώ, έχεις την ελευθερία να επιλέξεις να πας με έναν άνθρωπο, μετά τι κάνεις; Δεν παίρνεις την ευθύνη; Τουλάχιστον να κυοφορηθεί αυτό το βρέφος, ο άνθρωπος και μετά ας το αφήσει σε ένα ορφανοτροφείο. Κάπου αλλού», είπε κλείνοντας.
«Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα. Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για το οποίο δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω», δήλωσε στο ΒΗΜagazino. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια εικόνα που τον είχε συγκλονίσει και αφορά το συγκεκριμένο θέμα. «Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από μια συγκλονιστική φωτογραφία της μεταπολεμικής Αθήνας. Ήταν μια βρεφοδόχος, εκεί εγκατέλειπαν τα βρέφη που οι γονείς αδυνατούσαν να τα μεγαλώσουν. Επάνω της υπήρχε γραμμένη μια φράση "ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με"», δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της ελεύθερης διατύπωσης γνώμης, σημειώνοντας πως ελπίζει οι απόψεις του να μην αποτελούν απειλή για τους άλλους. «Για να διατυπώνει κάποιος την άποψη που πιστεύει ελεύθερα έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρώ πως όταν με ρωτάνε και απαντώ, αυτό είναι ένα αντίδωρο για τη θυσία αυτών των ανθρώπων. Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον», δήλωσε.
Ο Άρης Σερβετάλης τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αποδέχεται κανείς μια διαφορετική άποψη. «Έχει αξία να στέκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς και να μην τον κατασπαράζεις, επειδή δεν έχει την ίδια άποψη με εσένα. Η κοινωνική απομόνωση, το σύγχρονο μεταμοντέρνο "cancel", είναι η απάντηση στο "διαφωνώ". Διαφωνώ, άρα σε αφανίζω», τόνισε.
Τέλος, συμπλήρωσε: «Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι θα αλληλοεξοντωθούμε, ή όχι; Η δημοκρατία απαιτεί πνεύμα. Πώς στέκεται κάποιος στις σχέσεις του, στην οικογένειά του, στην εργασία του, στο περιβάλλον του, στις διαφωνίες του. Προσωπικός αγώνας πολύ σκληρός για να επιτευχθεί η δημοκρατία. Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά αυτός που θέλει να κάνει τον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος».
«Η έκτρωση είναι δολοφονία» - Τι έλεγε πριν ένα χρόνο
Στο παρελθόν, ο Άρης Σερβετάλης είχε τοποθετηθεί σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, τονίζοντας πως είναι αντίθετος. Ξεκαθάρισε πως για τον ίδιο κάτι τέτοιο θεωρείται «αμαρτία», ενώ σημείωσε πως όταν μία γυναίκα μένει έγκυος, πρέπει να «αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών της».
Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως η γυναίκα οφείλει να γεννήσει το παιδί, ακόμα κι αν δεν θέλει και στη συνέχεια, μπορεί να το... «πετάξει» ή να το αφήσει σε ορφανοτροφείο. Μάλιστα, ανέφερε πως κατά την άποψή του δεν έχει δικαίωμα να το «σκοτώσει», αφού πρόκειται για ένα απροστάτευτο ον, το οποίο στηρίζεται σε εκείνη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά: «Η έκτρωση είναι δολοφονία. Είναι απροστάτευτα πλάσματα που προτιμάμε να τα σκοτώσουμε. Δυστυχώς, αισθάνομαι ότι τη θέση της γυναίκας δεν την τιμά να ταυτίζεται με μία δολοφονία, ειδικά για ένα πλάσμα που είναι τελείως απροστάτευτο. Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος να το κυοφορήσει και ύστερα ας το πετάξει ή ας το δώσει σε ορφανοτροφείο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Συνέχισε λέγοντας πως πρέπει κανείς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, όταν πρόκειται για ένα παιδί, ενώ αναφέρθηκε και στους άντρες που πιέζουν τις συντρόφους τους να προχωρήσουν σε έκτρωση. «Νομίζω ότι η ελευθερία φέρει και ευθύνες που πρέπει να τις επωμιζόμαστε και νομίζω ότι αυτό με τις εκτρώσεις είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Και για τη γυναίκα την ίδια, αλλά και για τα παιδιά που δεν υπάρχουν. Εγώ, εσύ πχ, δεν θα υπήρχαμε στην επιλογή μιας γυναίκας να το σκοτώσει το παιδί της. Νομίζω ότι δεν την τιμά αυτό τη γυναίκα. Κι αυτό που αναφέρουν ως... αυτοδιάθεση; Και αυτό το πλάσμα δεν έχει δικαίωμα; Δεν έχει αυτοδιάθεση; Μάλλον, δεν ορίζει τον εαυτό του, ορίζεται από έναν άλλο άνθρωπο που οφείλει να το προστατεύσει. Αλλά δεν φταίει μόνο η γυναίκα, πολλές φορές και ο άντρας πιέζει τη σύντροφό του να κάνουν έκτρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι παρά φύσιν», εξήγησε.
Τέλος, μίλησε για τη θρησκεία και πώς αυτή αντιμετωπίζει τις αμβλώσεις, καθώς ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη στον Θεό. «Για τις εκτρώσεις, είναι παρά φύσιν αυτό, είναι ατόπημα. Είναι αμαρτία. Εννοώ, έχεις την ελευθερία να επιλέξεις να πας με έναν άνθρωπο, μετά τι κάνεις; Δεν παίρνεις την ευθύνη; Τουλάχιστον να κυοφορηθεί αυτό το βρέφος, ο άνθρωπος και μετά ας το αφήσει σε ένα ορφανοτροφείο. Κάπου αλλού», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα