Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς υποδύεται για πρώτη φορά μια Ουαλή: Δεν μπορείς να βγάλεις την Ουαλία από μέσα μου
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς υποδύεται για πρώτη φορά μια Ουαλή: Δεν μπορείς να βγάλεις την Ουαλία από μέσα μου
Για τη σταρ του Χόλιγουντ, η σειρά Kill Jackie αποτελεί μια επιστροφή στις ρίζες της - Για πρώτη φορά στην καριέρα της έκανε γυρίσματα στη γενέτειρά της
Mια επιστροφή στις ρίζες της αποτέλεσε για την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς η σειρά Kill Jackie, αφού για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της υποδύεται έναν χαρακτήρα με καταγωγή από την Ουαλία και πραγματοποιεί γυρίσματα στη γενέτειρά της.
Η σταρ του Χόλιγουντ μίλησε για τη σημασία που είχε για την ίδια το γεγονός ότι πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ουαλία και εξήγησε γιατί θεωρεί το Kill Jackie, την πιο προσωπική δουλειά της μέχρι σήμερα. «Καταφέραμε να τοποθετήσουμε ένα επεισόδιο στην Ουαλία. Είναι ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο, που εκτυλίσσεται στο Σουόνσι, τη γενέτειρά μου», ανέφερε η Ζέτα Τζόουνς, προσθέτοντας ότι η ηρωίδα της κάνει μια ανακάλυψη που αλλάζει τη ζωή της όταν επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της.
«Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό και υπέροχο και πραγματικά το απόλαυσα», πρόσθεσε. Η ηθοποιός δήλωσε «πολύ περήφανη» που συμμετέχει σε μια σειρά τόσο στενά συνδεδεμένη με την ουαλική καταγωγή και την προσωπική της ιστορία. «Είμαι πολύ πατριώτισσα και πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Μπορείς να πάρεις το κορίτσι από την Ουαλία, αλλά δεν μπορείς ποτέ να βγάλεις την Ουαλία από το κορίτσι», τόνισε.
Η Ζέτα Τζόουνς εξήγησε επίσης ότι το γεγονός πως χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην οθόνη τη φυσική ουαλική προφορά της ήταν ιδιαίτερα απελευθερωτικό. «Κάθε φορά που με έχετε δει σε οποιαδήποτε δουλειά, χρησιμοποιώ κάποια άλλη προφορά. Έχω διάφορες προφορές αποθηκευμένες σε αυτό το σημείο του εγκεφάλου μου», αστειεύτηκε.
«Το να απαλλαγώ από αυτό είναι απελευθερωτικό», συνέχισε, εξηγώντας ότι πολλές φορές, όταν χρειάζεται να υιοθετήσει μια διαφορετική προφορά για έναν ρόλο, αισθάνεται σαν να κινείται πάνω σε ολισθηρό έδαφος. «Το μόνο που σκέφτομαι είναι εκείνη η μία λέξη στη μέση του μονολόγου μου και αυτό με αποσυντονίζει. Δεν σκέφτομαι την υποκριτική. Σκέφτομαι μια λέξη και μερικές φορές εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου», παραδέχτηκε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η χρήση της φυσικής της προφοράς έκανε πολύ πιο εύκολο τον αυτοσχεδιασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που στο παρελθόν την έκανε να αισθάνεται ανασφάλεια.
Δείτε το τρέιλερ της σειράς
Η 57χρονη ηθοποιός υποδύεται Τζάκι Πράις στη σειρά του AMC+, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Νικ Χάρκαγουεϊ. Η Τζάκι είναι μια πλούσια έμπορος έργων τέχνης που απολαμβάνει μια πολυτελή ζωή, έχοντας αφήσει πίσω της το παρελθόν της στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών.
«Όμως, τη στιγμή που η ζωή της αρχίζει να γίνεται κάπως βαρετή, τα πράγματα παίρνουν ξαφνικά μια θανάσιμη τροπή, όταν ανακαλύπτει ότι οι Επτά Δαίμονες, μια ομάδα από τους πιο τρομακτικούς επαγγελματίες δολοφόνους στον κόσμο, έχουν προσληφθεί για να τη σκοτώσουν», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς.
Πιστεύοντας ότι πίσω από τη δολοφονική απειλή βρίσκεται κάποιος από το παρελθόν της, η Τζάκι ενεργοποιεί ξανά τα παλιά της ένστικτα και ξεκινά μια αποστολή σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο να εξοντώσει τους Επτά Δαίμονες προτού καταφέρουν να φτάσουν σε εκείνη. Το ταξίδι της την οδηγεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ουαλία, την πατρίδα της Ζέτα Τζόουνς.
Η σταρ του Χόλιγουντ μίλησε για τη σημασία που είχε για την ίδια το γεγονός ότι πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ουαλία και εξήγησε γιατί θεωρεί το Kill Jackie, την πιο προσωπική δουλειά της μέχρι σήμερα. «Καταφέραμε να τοποθετήσουμε ένα επεισόδιο στην Ουαλία. Είναι ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο, που εκτυλίσσεται στο Σουόνσι, τη γενέτειρά μου», ανέφερε η Ζέτα Τζόουνς, προσθέτοντας ότι η ηρωίδα της κάνει μια ανακάλυψη που αλλάζει τη ζωή της όταν επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της.
«Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό και υπέροχο και πραγματικά το απόλαυσα», πρόσθεσε. Η ηθοποιός δήλωσε «πολύ περήφανη» που συμμετέχει σε μια σειρά τόσο στενά συνδεδεμένη με την ουαλική καταγωγή και την προσωπική της ιστορία. «Είμαι πολύ πατριώτισσα και πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Μπορείς να πάρεις το κορίτσι από την Ουαλία, αλλά δεν μπορείς ποτέ να βγάλεις την Ουαλία από το κορίτσι», τόνισε.
Catherine Zeta-Jones Gets ‘Emotional’ Filming ‘Kill Jackie’ in Her Welsh Hometown for First Time (Exclusive) https://t.co/YrEgXL6yQK— People (@people) October 14, 2026
«Το να απαλλαγώ από αυτό είναι απελευθερωτικό», συνέχισε, εξηγώντας ότι πολλές φορές, όταν χρειάζεται να υιοθετήσει μια διαφορετική προφορά για έναν ρόλο, αισθάνεται σαν να κινείται πάνω σε ολισθηρό έδαφος. «Το μόνο που σκέφτομαι είναι εκείνη η μία λέξη στη μέση του μονολόγου μου και αυτό με αποσυντονίζει. Δεν σκέφτομαι την υποκριτική. Σκέφτομαι μια λέξη και μερικές φορές εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου», παραδέχτηκε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η χρήση της φυσικής της προφοράς έκανε πολύ πιο εύκολο τον αυτοσχεδιασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που στο παρελθόν την έκανε να αισθάνεται ανασφάλεια.
Δείτε το τρέιλερ της σειράς
Η 57χρονη ηθοποιός υποδύεται Τζάκι Πράις στη σειρά του AMC+, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Νικ Χάρκαγουεϊ. Η Τζάκι είναι μια πλούσια έμπορος έργων τέχνης που απολαμβάνει μια πολυτελή ζωή, έχοντας αφήσει πίσω της το παρελθόν της στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών.
«Όμως, τη στιγμή που η ζωή της αρχίζει να γίνεται κάπως βαρετή, τα πράγματα παίρνουν ξαφνικά μια θανάσιμη τροπή, όταν ανακαλύπτει ότι οι Επτά Δαίμονες, μια ομάδα από τους πιο τρομακτικούς επαγγελματίες δολοφόνους στον κόσμο, έχουν προσληφθεί για να τη σκοτώσουν», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς.
Πιστεύοντας ότι πίσω από τη δολοφονική απειλή βρίσκεται κάποιος από το παρελθόν της, η Τζάκι ενεργοποιεί ξανά τα παλιά της ένστικτα και ξεκινά μια αποστολή σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο να εξοντώσει τους Επτά Δαίμονες προτού καταφέρουν να φτάσουν σε εκείνη. Το ταξίδι της την οδηγεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ουαλία, την πατρίδα της Ζέτα Τζόουνς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα