Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για τη ζωή της στη Νέα Υόρκη: Δεν υπήρξα ποτέ στο Λος Άντζελες για δημόσιες σχέσεις
Η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της με τον Μάικλ Ντάγκλας και απάντησε αν η απόστασή της από το Χόλιγουντ επηρεάζει την καριέρα της
Μία εικόνα από την καθημερινότητά της μακριά από το Χόλιγουντ έδωσε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, περιγράφοντας τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, ενώ αναρωτήθηκε αν η επιλογή της να μην κινείται στο Λος Άντζελες έχει επηρεάσει την επαγγελματική της διαδρομή.
Η ηθοποιός μίλησε στο People με αφορμή τη νέα της δουλειά «The Gallerist», λέγοντας: «Είναι αστείο. Ζω στην Ανατολική Ακτή για πολλά, πολλά χρόνια με τον Μάικλ, και είναι ενδιαφέρον αν αυτό ήταν επιζήμιο για την καριέρα μου», συμπληρώνοντας ότι δεν είναι βέβαιη για την απάντηση: «Δεν το ξέρω», για να προσθέσει: «Γιατί δεν υπήρξα ποτέ στο Λος Άντζελες για δημόσιες σχέσεις».
Η Ζέτα Τζόουνς και ο Μαίκλ Ντάγκλας γνωρίστηκαν το 1998 και παντρεύτηκαν το 2000. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, ενώ ο Ντάγκλας έχει ακόμη έναν γιο από τον γάμο του με την Ντιάντρα Λούκερ. Τον Ιούνιο του 2024, το ζευγάρι έβγαλε προς πώληση το σπίτι τους βόρεια της Νέας Υόρκης, με τη Ζέτα Τζόουνς να δηλώνει τότε σε συνέντευξη στη The Wall Street Journal ότι η κίνηση αυτή «είχε νόημα» καθώς τα παιδιά τους «είχαν ανοίξει τα φτερά τους».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι πλέον το σπίτι τους είναι «40 λεπτά έξω από την πόλη» και ανέφερε ότι η κοινωνική τους ζωή δεν περιστρέφεται γύρω από τους «τύπους του Χόλιγουντ». «Στην πραγματικότητα, περνάω περισσότερο χρόνο με ανθρώπους από του επιχειρείν της Νέας Υόρκης, ανθρώπους της τέχνης», είπε, εξηγώντας ότι οι κύκλοι τους διαφέρουν από εκείνους που θα είχε αν ζούσε στο Λος Άντζελες: «Οι φίλοι μας και οι άνθρωποι που συναντάμε είναι διαφορετικοί απ’ ό,τι θα ήταν αν ήμουν στο Λ.Α. Και αυτό δεν είναι καθόλου επιζήμιο για το Λ.Α. και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Απλώς εδώ κινούμαι σε μερικούς διαφορετικούς κύκλους μέσα στην πόλη».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο της τέχνης της Νέας Υόρκης, λέγοντας ότι έχει ξεχωριστή θέση για εκείνη. «Παλιά πήγαινα και μου άρεσε να βλέπω την τέχνη των ανθρώπων στα πολυτελή σπίτια τους στα Χάμπτονς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα: «Έχω αρχίσει δειλά-δειλά να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο». Όπως σημείωσε, αυτή η σχέση τη βοήθησε και στον ρόλο της ως Μαριάν στην ταινία «The Gallerist», σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιαν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Catherine Zeta-Jones Shares Rare Insight Into Her Life Away from Hollywood: 'I've Never Been in L.A. Schmoozing' (Exclusive) https://t.co/8THxeMSu05— People (@people) February 2, 2026
