Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά «Kill Jackie», δείτε το πρώτο τρέιλερ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακιν ήτρια ναρκωτικών, όταν μαθαίνει ότι μια ομάδα πληρωμένων δολοφόνων σχεδιάζει να τη σκοτώσει