Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά «Kill Jackie», δείτε το πρώτο τρέιλερ
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά «Kill Jackie», δείτε το πρώτο τρέιλερ
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών, όταν μαθαίνει ότι μια ομάδα πληρωμένων δολοφόνων σχεδιάζει να τη σκοτώσει
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Kill Jackie» του AMC+, που αποτελεί μεταφορά του μυθιστορήματος «The Price You Pay» του Έινταν Τρούεν.
Σε αυτή, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς υποδύεται την Τζάκι Πράις, μια γοητευτική γυναίκα που παρουσιάζεται ως έμπορος έργων τέχνης και προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Όμως η τύχη της την εγκαταλείπει όταν μαθαίνει ότι οι «Seven Demons», μια ομάδα πληρωμένων δολοφόνων, έχουν αναλάβει να τη σκοτώσουν.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «θεωρώντας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται κάποιος από το παρελθόν της, η Τζάκι επιστρατεύει ξανά τα παλιά της ένστικτα και καταστρώνει ένα παράτολμο και επικίνδυνο σχέδιο: να εξοντώσει τους Demons έναν προς έναν προτού τη σκοτώσουν εκείνοι. Σύντομα, όμως, συνειδητοποιεί ότι οι δικοί της “δαίμονες” είναι πολύ πιο τρομακτικοί από τους αδίστακτους δολοφόνους που την καταδιώκουν και ότι τα θαμμένα μυστικά της την οδηγούν πολύ πιο κοντά στο σπίτι της, με απρόσμενες συνέπειες».
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντάνιελ Ινγκς, Σιντσέ Μπάμπετ Κνούντσεν, Όσκαρ Χαενάδα, Χάτι Χουκ, Ντάρσι Σο, Ραφ Λο, Έντσο Τσιλέντι, Κριστίν Άνταμς, Τζούλιαν Ριντ-Τατ, Κάρλις Άρνολντς Άβοτς, Σετ Σιόστραντ, Ταντάσι Ίτο, Σεμπάστιαν Αρμέστο, Τζούλιαν Μπάρατ, Γκάβιν Σπόουκς, Τζόναθαν Κέικ, Μπαμσάντ Αμπέντι-Αμίν, Μπιλ Πάτερσον και Ρον Πέρλμαν.
Δείτε το τρέιλερ
Το «Kill Jackie» είναι η πρώτη φορά που η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς καταφέυγει στην ουαλική της προφορά για τις ανάγκες μιας παραγωγής. Η ηθοποιός, η οποία κατάγεται από την περιοχή Μάμπλς του Σουόνσι, διατηρεί στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε εκεί, ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στο Μπιλμπάο, τη Λισαβόνα και το Λονδίνο.
Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και δημιουργήθηκε από τους Κόνορ Κιν, Τομ Μπάτεργουορθ, γνωστό από το «Gangs of London», Πίτερ Λόσον, του «John Wick», και Ντέιμον Τόμας, του «Killing Eve». Βασικός σκηνοθέτης είναι ο Ντέιμον Τόμας, ενώ ο Μπάτεργουορθ έχει αναλάβει καθήκοντα σεναριογράφου και showrunner.
Το «Kill Jackie», που σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη επιστροφή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σε βρετανική τηλεοπτική παραγωγή, θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.
Σε αυτή, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς υποδύεται την Τζάκι Πράις, μια γοητευτική γυναίκα που παρουσιάζεται ως έμπορος έργων τέχνης και προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Όμως η τύχη της την εγκαταλείπει όταν μαθαίνει ότι οι «Seven Demons», μια ομάδα πληρωμένων δολοφόνων, έχουν αναλάβει να τη σκοτώσουν.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «θεωρώντας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται κάποιος από το παρελθόν της, η Τζάκι επιστρατεύει ξανά τα παλιά της ένστικτα και καταστρώνει ένα παράτολμο και επικίνδυνο σχέδιο: να εξοντώσει τους Demons έναν προς έναν προτού τη σκοτώσουν εκείνοι. Σύντομα, όμως, συνειδητοποιεί ότι οι δικοί της “δαίμονες” είναι πολύ πιο τρομακτικοί από τους αδίστακτους δολοφόνους που την καταδιώκουν και ότι τα θαμμένα μυστικά της την οδηγούν πολύ πιο κοντά στο σπίτι της, με απρόσμενες συνέπειες».
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντάνιελ Ινγκς, Σιντσέ Μπάμπετ Κνούντσεν, Όσκαρ Χαενάδα, Χάτι Χουκ, Ντάρσι Σο, Ραφ Λο, Έντσο Τσιλέντι, Κριστίν Άνταμς, Τζούλιαν Ριντ-Τατ, Κάρλις Άρνολντς Άβοτς, Σετ Σιόστραντ, Ταντάσι Ίτο, Σεμπάστιαν Αρμέστο, Τζούλιαν Μπάρατ, Γκάβιν Σπόουκς, Τζόναθαν Κέικ, Μπαμσάντ Αμπέντι-Αμίν, Μπιλ Πάτερσον και Ρον Πέρλμαν.
Δείτε το τρέιλερ
Το «Kill Jackie» είναι η πρώτη φορά που η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς καταφέυγει στην ουαλική της προφορά για τις ανάγκες μιας παραγωγής. Η ηθοποιός, η οποία κατάγεται από την περιοχή Μάμπλς του Σουόνσι, διατηρεί στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε εκεί, ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στο Μπιλμπάο, τη Λισαβόνα και το Λονδίνο.
Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και δημιουργήθηκε από τους Κόνορ Κιν, Τομ Μπάτεργουορθ, γνωστό από το «Gangs of London», Πίτερ Λόσον, του «John Wick», και Ντέιμον Τόμας, του «Killing Eve». Βασικός σκηνοθέτης είναι ο Ντέιμον Τόμας, ενώ ο Μπάτεργουορθ έχει αναλάβει καθήκοντα σεναριογράφου και showrunner.
Το «Kill Jackie», που σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη επιστροφή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σε βρετανική τηλεοπτική παραγωγή, θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.
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