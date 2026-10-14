Σίμου Λίου για τον γάμο του: Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι πόσο τέλεια ήταν όλα
Σίμου Λίου για τον γάμο του: Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι πόσο τέλεια ήταν όλα
H στιγμή που εμφανίστηκε η γυναίκα μου, το συναίσθημα με κατέκλυσε, κοίταζα τον άνθρωπο της ζωής μου, είπε οηθοποιός
Στον γάμο του και τις στιγμές που έζησε με τη σύζυγό του αναφέρθηκε ο Σίμου Λίου, δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται πόσο τέλεια ήταν όλα.
Ο 37χρονος σταρ της Marvel και η Άλισον Χσου αποκάλυψαν λεπτομέρειες από την τελετή που πραγματοποιήθηκε στη νότια Γαλλία, περιγράφοντας τις στιγμές που έκαναν τη συγκεκριμένη ημέρα αξέχαστη. Ο Λίου και η αντιπρόεδρος ψηφιακού μάρκετινγκ της Interscope Records παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο της 3ης Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σχέσης. Σε συνέντευξή τους στη Vogue, μίλησαν για τον γάμο τους και τις πιο συγκινητικές στιγμές του.
«Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι πόσο τέλεια ήταν όλα» δήλωσε ο ηθοποιός για την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Château d'Estoublon, ένα κάστρο του 17ου αιώνα στην Προβηγκία. «Οι φίλοι και οι καλεσμένοι μας ήταν πανέμορφοι, αλλά τη στιγμή που η Άλισον εμφανίστηκε στην αρχή του διαδρόμου το συναίσθημα με κατέκλυσε, καθώς κοίταζα τον άνθρωπο της ζωής μου» πρόσθεσε.
Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί τον περασμένο Μάιο, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Σύμφωνα με το People, οι δυο τους γνωρίστηκαν στις 4 Ιουλίου του 2022, σε μπάρμπεκιου που διοργάνωσαν κοινοί τους φίλοι.
Η επιλογή της νότιας Γαλλίας για την πραγματοποίηση του γάμου ήταν κάτι που είχαν αποφασίσει από νωρίς. «Από τη στιγμή που είδαμε το Carrières des Lumières και το Château d'Estoublon στην αρχική μας έρευνα, ξέραμε ότι η νότια Γαλλία θα ήταν η ιδανική τοποθεσία για τη γιορτή των ονείρων μας» ανέφερε η Άλισον.
Ο καιρός ήταν βροχερός κατά διαστήματα πριν από την τελετή. Ωστόσο, με την έναρξη του μυστηρίου, ο ουρανός καθάρισε, μια εξέλιξη που ο ηθοποιός εξέλαβε ως κάτι σχεδόν σημαδιακό. «Η βροχή ακριβώς πριν από την τελετή ήταν η στιγμή που πείστηκα περισσότερο από ποτέ ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, πέρα από τη δική μας λογική» σημείωσε.
Ο ίδιος μοιράστηκε επίσης, ότι τις ημέρες του γάμου είχε έντονα στο μυαλό του τον παππού και τη γιαγιά του, οι οποίοι πέθαναν το 2021. Όπως εξήγησε, αισθάνεται πάντα «βαθιά συνδεδεμένος» μαζί τους, καθώς εκείνοι τον μεγάλωσαν στην Κίνα μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών και έξι μηνών.
Ο 37χρονος σταρ της Marvel και η Άλισον Χσου αποκάλυψαν λεπτομέρειες από την τελετή που πραγματοποιήθηκε στη νότια Γαλλία, περιγράφοντας τις στιγμές που έκαναν τη συγκεκριμένη ημέρα αξέχαστη. Ο Λίου και η αντιπρόεδρος ψηφιακού μάρκετινγκ της Interscope Records παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο της 3ης Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σχέσης. Σε συνέντευξή τους στη Vogue, μίλησαν για τον γάμο τους και τις πιο συγκινητικές στιγμές του.
«Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι πόσο τέλεια ήταν όλα» δήλωσε ο ηθοποιός για την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Château d'Estoublon, ένα κάστρο του 17ου αιώνα στην Προβηγκία. «Οι φίλοι και οι καλεσμένοι μας ήταν πανέμορφοι, αλλά τη στιγμή που η Άλισον εμφανίστηκε στην αρχή του διαδρόμου το συναίσθημα με κατέκλυσε, καθώς κοίταζα τον άνθρωπο της ζωής μου» πρόσθεσε.
The actor Simu Liu married the music executive Allison Hsu in the South of France with a candlelit welcome party inside a former limestone quarry, a rain-dappled ceremony, and a surprise DJ set from ‘Shang-Chi’ star Benedict Wong. See all the exclusive photos here.…— Vogue Runway (@VogueRunway) October 13, 2026
Η επιλογή της νότιας Γαλλίας για την πραγματοποίηση του γάμου ήταν κάτι που είχαν αποφασίσει από νωρίς. «Από τη στιγμή που είδαμε το Carrières des Lumières και το Château d'Estoublon στην αρχική μας έρευνα, ξέραμε ότι η νότια Γαλλία θα ήταν η ιδανική τοποθεσία για τη γιορτή των ονείρων μας» ανέφερε η Άλισον.
Ο καιρός ήταν βροχερός κατά διαστήματα πριν από την τελετή. Ωστόσο, με την έναρξη του μυστηρίου, ο ουρανός καθάρισε, μια εξέλιξη που ο ηθοποιός εξέλαβε ως κάτι σχεδόν σημαδιακό. «Η βροχή ακριβώς πριν από την τελετή ήταν η στιγμή που πείστηκα περισσότερο από ποτέ ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, πέρα από τη δική μας λογική» σημείωσε.
Ο ίδιος μοιράστηκε επίσης, ότι τις ημέρες του γάμου είχε έντονα στο μυαλό του τον παππού και τη γιαγιά του, οι οποίοι πέθαναν το 2021. Όπως εξήγησε, αισθάνεται πάντα «βαθιά συνδεδεμένος» μαζί τους, καθώς εκείνοι τον μεγάλωσαν στην Κίνα μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών και έξι μηνών.
Στην τελετή, ο Γούντι Χάρελσον, συμπρωταγωνιστής του Λίου στην ταινία «Last Breath», διάβασε τη γαμήλια ευχή «Blessing of the Hands», του αιδεσιμότατου Ντάνιελ Χάρις, ενώ η τραγουδίστρια Ρενέ Ραπ, φίλη του ζευγαριού, ερμήνευσε το «At Last» της Έτα Τζέιμς, συνοδεύοντας τον πρώτο χορό των νεόνυμφων.
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