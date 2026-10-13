Βασιλική Ανδρίτσου: Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω όμως δυνατά με τον εαυτό μου

Βασιλική Ανδρίτσου περιέγραψε πώς αντιμετωπίζει καταστάσεις που τη δυσκολεύουν σε προσωπικό επίπεδο:

».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως η διαδικασία του να μιλάει μόνη της για όσα την προβληματίζουν, είναι μία μέθοδος που τη βοηθάει από μικρό παιδί: «Γίνεται μία αυτόματη διεργασία. Βάζεις το συναίσθημα και την κατάσταση μπροστά, τα αναγνωρίζεις και προχωράς. Το κάνω χρόνια από παιδάκι, διάβασα ότι το κάνει πολύς κόσμος και ένιωσα καλύτερα. Το κάνουν οι άνθρωποι αυτό και είναι καλό, ρυθμιζόμαστε