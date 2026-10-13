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Βασιλική Ανδρίτσου: Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω όμως δυνατά με τον εαυτό μου
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Βασιλική Ανδρίτσου Ψυχοθεραπεία

Βασιλική Ανδρίτσου: Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω όμως δυνατά με τον εαυτό μου

Νομίζω λέγεται «αυτολαλιά», αυτορυθμίζεις τα συναισθήματά σου, είπε η ηθοποιός

Βασιλική Ανδρίτσου: Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω όμως δυνατά με τον εαυτό μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη σχέση με τον εαυτό της αναφέρθηκε η Βασιλική Ανδρίτσου, εξηγώντας  πως δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά συνηθίζει να μιλάει δυνατά μόνη της.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με την ίδια να εξηγεί αρχικά πώς η μητρότητα την έκανε πιο υπομονετική, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης.

Όπως είπε, η ίδια δεν έχει απευθυνθεί προσωπικά σε ψυχολόγο για να συζητήσει όσα την απασχολούν, ωστόσο προτιμάει να μιλάει μόνη της και φωναχτά, ακολουθώντας μια διαδικασία που τη βοηθά να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά της.

Πιο αναλυτικά, η Βασιλική Ανδρίτσου περιέγραψε πώς αντιμετωπίζει καταστάσεις που τη δυσκολεύουν σε προσωπικό επίπεδο: «Η υπομονή για εμένα παλιά δεν υπήρχε, ήταν ελάχιστη. Όταν γίνεσαι μητέρα, δεν έχεις άλλη επιλογή, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα γίνει σωστά η δουλειά. Σίγουρα κάποιος θα πάει ψυχολόγο 100%. Έχω χρειαστεί τη βοήθεια του ψυχολόγου, είναι μέσα στην καθημερινότητα πια, όπως είναι και ο παθολόγος. Σε προσωπικό επίπεδο δεν το έχω κάνει, η διαδικασία του να καθίσω και να μιλήσω, δεν μου είναι εύκολη. Μιλάω όμως μόνη μου. Μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου, νομίζω λέγεται “αυτολαλιά”, αυτορυθμίζεις τα συναισθήματά σου».

Δείτε το βίντεο



Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως η διαδικασία του να μιλάει μόνη της για όσα την προβληματίζουν, είναι μία μέθοδος που τη βοηθάει από μικρό παιδί: «Γίνεται μία αυτόματη διεργασία. Βάζεις το συναίσθημα και την κατάσταση μπροστά, τα αναγνωρίζεις και προχωράς. Το κάνω χρόνια από παιδάκι, διάβασα ότι το κάνει πολύς κόσμος και ένιωσα καλύτερα. Το κάνουν οι άνθρωποι αυτό και είναι καλό, ρυθμιζόμαστε».
Ιωάννα Μαρίνου
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