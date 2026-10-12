Η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 και τα γιόρτασε στο Πήλιο με την παρέα της
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Κλέλια Ανδριολάτου Γενέθλια Πήλιο

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 και τα γιόρτασε στο Πήλιο με την παρέα της

Η ηθοποιός και μοντέλο εμφανίστηκε να σβήνει δύο κεριά, ενώ τραγουδούσαν το «Χρόνια Πολλά» της Άννας Βίσση

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 και τα γιόρτασε στο Πήλιο με την παρέα της
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα 30 της χρόνια συμπλήρωσε η Κλέλια Ανδριολάτου, επιλέγοντας να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή στιγμή μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα στο Πήλιο.

Η ηθοποιός και μοντέλο έχει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου γενέθλια, με τους εορτασμούς να ξεκινούν από τα ξημερώματα στο χωριό Πινακάτες, όπου έμεινε με την παρέα της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου στο Instagram εμφανίζεται να σβήνει δύο κεριά, που είχαν τοποθετηθεί σε ένα γλυκό. Πιο αναλυτικά, η ίδια χοροπηδούσε χαμογελαστή, ενώ παράλληλα τραγουδούσαν όλοι μαζί το «Χρόνια Πολλά» της Άννας Βίσση. «Τα 30 ξεκλειδώθηκαν» έγραψε.

Δείτε το βίντεο


Σε άλλο story, η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες με τους φίλους της, σημειώνοντας «η δύναμη της αγάπης είναι εδώ τώρα».

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 και τα γιόρτασε στο Πήλιο με την παρέα της

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Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε ακόμη και ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. «Είναι αυτό που δεν μπορείς να κοιμηθείς όταν έχεις γενέθλια»  έγραψε πάνω στο story της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 και τα γιόρτασε στο Πήλιο με την παρέα της
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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