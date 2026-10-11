Γιος Μανώλη Μητσιά: Μεγαλώνοντας είχα παράπονο που δεν έβλεπα τον πατέρα μου περισσότερο, αλλά η σχέση μας ήταν πολύ ποιοτική
Γιος Μανώλη Μητσιά: Μεγαλώνοντας είχα παράπονο που δεν έβλεπα τον πατέρα μου περισσότερο, αλλά η σχέση μας ήταν πολύ ποιοτική
Ο Μίλτος Μητσιάς σχολίασε ακόμη την απαγόρευση των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από τον γιο του, ενώ εξέφρασε και τη δική του άποψη για την κόντρα Βίσση - Καρβέλα
Για τη σχέση του με τον πατέρα του μίλησε ο Μίλτος Μητσιάς, σημειώνοντας πως παρόλο που είχε παράπονο από τον Μανώλη Μητσιά που δεν τον έβλεπε περισσότερο μεγαλώνοντας, είχαν μία πολύ ποιοτική σχέση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Μίλτος Μητσιάς, ο οποίος δηλώνει «ο μεγαλύτερος φαν» του ερμηνευτή, εξήγησε πως πάντοτε είχε δίπλα του και τη μητέρα του, η οποία ήταν στήριγμα και για τους δύο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική του ενασχόληση με το τραγούδι και στη σύγκριση με τον πατέρα του, ενώ σχολίασε το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι αλλά και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα.
Ο Μίλτος Μητσιάς εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν του έλειψε τίποτα από τον πατέρα του: «Σίγουρα μεγαλώνοντας είχα παράπονο που δεν τον έβλεπα περισσότερο. Όμως, ήταν τόσο καλός και η σχέση μας τόσο ποιοτική, που οι μπαταρίες μου ήταν γεμάτες. Βέβαια, υπήρχε μια Λίτσα, η μητέρα μου, η οποία ήταν πάντα από πάνω», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τον φόβο του Μανώλη Μητσιά για την επαγγελματική του πορεία: «Ο πατέρας μου ακόμα και τώρα φοβάται ότι θα αφήσω τη δουλειά μου, ότι θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα και θα γίνω τραγουδιστής. Του λέω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν θα παλαβώσω ξαφνικά να γίνω τραγουδιστής. Άσε που δεν είμαι τόσο καλός και δεν θα μπορούσα να αντέξω τη σύγκριση μαζί του», ανέφερε.
Όπως εξήγησε και οι δύο δεν ήθελαν να φτάσουν στο σημείο να συγκριθούν: «Τη σύγκριση νομίζω τη φοβόμασταν και οι δυο. Εκείνος περισσότερο για λόγους κοινωνικούς κι εγώ δεν θα το ήθελα γιατί θα πληγωνόμουν».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μίλτος Μητσιάς ρωτήθηκε για το γεγονός πως ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά τα τραγούδια του πατέρα του: «Μετά από αυτό, του λέω (του μπαμπά μου) "καλά τι έκανες;” και μου λέει, “τι έκανα;”, “έγινες viral, σε παίζουν όλοι” του απάντησε. Δεν είχε καταλάβει τι έχει γίνει. Στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί ήταν ο κατ’ εξοχήν τραγουδιστής του Μάνου Χατζιδάκι… Είναι μία προσωπική κατάσταση. Για μας ο Χατζιδάκις είναι οικογένεια», είπε.
Τέλος, σχολίασε για την υπόθεση Βίσση - Καρβέλα, σημειώνοντας πως η τραγουδίστρια μπορεί να γεμίσει ακόμη μεγαλύτερα στάδια από το ΟΑΚΑ, ακόμη κι αν δεν ερμηνεύει τα τραγούδια του συνθέτη: «Για να βγει αυτή η ανακοίνωση από τον Νίκο Καρβέλα προς την Άννα Βίσση που έχουν κάνει τόσες δεκαετίες μαζί, μάλλον τα κίνητρα είναι άλλα και όχι πολιτιστικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ να της δώσω ένα τραγούδι, την αγαπώ πολύ. Η Άννα δεν μπορεί να μείνει χωρίς τραγούδια, γιατί ανήκει στις μεγάλες τραγουδίστριες και ό,τι και να πει, θα το κάνει μεγάλο. Αν πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια εκτός του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει. Θα έχει δυο ΟΑΚΑ έξω», τόνισε.
Μιλώντας στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Μίλτος Μητσιάς, ο οποίος δηλώνει «ο μεγαλύτερος φαν» του ερμηνευτή, εξήγησε πως πάντοτε είχε δίπλα του και τη μητέρα του, η οποία ήταν στήριγμα και για τους δύο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική του ενασχόληση με το τραγούδι και στη σύγκριση με τον πατέρα του, ενώ σχολίασε το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι αλλά και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα.
Ο Μίλτος Μητσιάς εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν του έλειψε τίποτα από τον πατέρα του: «Σίγουρα μεγαλώνοντας είχα παράπονο που δεν τον έβλεπα περισσότερο. Όμως, ήταν τόσο καλός και η σχέση μας τόσο ποιοτική, που οι μπαταρίες μου ήταν γεμάτες. Βέβαια, υπήρχε μια Λίτσα, η μητέρα μου, η οποία ήταν πάντα από πάνω», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τον φόβο του Μανώλη Μητσιά για την επαγγελματική του πορεία: «Ο πατέρας μου ακόμα και τώρα φοβάται ότι θα αφήσω τη δουλειά μου, ότι θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα και θα γίνω τραγουδιστής. Του λέω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν θα παλαβώσω ξαφνικά να γίνω τραγουδιστής. Άσε που δεν είμαι τόσο καλός και δεν θα μπορούσα να αντέξω τη σύγκριση μαζί του», ανέφερε.
Όπως εξήγησε και οι δύο δεν ήθελαν να φτάσουν στο σημείο να συγκριθούν: «Τη σύγκριση νομίζω τη φοβόμασταν και οι δυο. Εκείνος περισσότερο για λόγους κοινωνικούς κι εγώ δεν θα το ήθελα γιατί θα πληγωνόμουν».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μίλτος Μητσιάς ρωτήθηκε για το γεγονός πως ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά τα τραγούδια του πατέρα του: «Μετά από αυτό, του λέω (του μπαμπά μου) "καλά τι έκανες;” και μου λέει, “τι έκανα;”, “έγινες viral, σε παίζουν όλοι” του απάντησε. Δεν είχε καταλάβει τι έχει γίνει. Στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί ήταν ο κατ’ εξοχήν τραγουδιστής του Μάνου Χατζιδάκι… Είναι μία προσωπική κατάσταση. Για μας ο Χατζιδάκις είναι οικογένεια», είπε.
Τέλος, σχολίασε για την υπόθεση Βίσση - Καρβέλα, σημειώνοντας πως η τραγουδίστρια μπορεί να γεμίσει ακόμη μεγαλύτερα στάδια από το ΟΑΚΑ, ακόμη κι αν δεν ερμηνεύει τα τραγούδια του συνθέτη: «Για να βγει αυτή η ανακοίνωση από τον Νίκο Καρβέλα προς την Άννα Βίσση που έχουν κάνει τόσες δεκαετίες μαζί, μάλλον τα κίνητρα είναι άλλα και όχι πολιτιστικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ να της δώσω ένα τραγούδι, την αγαπώ πολύ. Η Άννα δεν μπορεί να μείνει χωρίς τραγούδια, γιατί ανήκει στις μεγάλες τραγουδίστριες και ό,τι και να πει, θα το κάνει μεγάλο. Αν πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια εκτός του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει. Θα έχει δυο ΟΑΚΑ έξω», τόνισε.
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