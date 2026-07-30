Ο Μανώλης Μητσιάς στο protothema: Είναι απαράδεκτο να απαγορεύουν τον Γκάτσο, αν ζούσε ο Χατζιδάκις θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές!
Ο Μανώλης Μητσιάς στο protothema: Είναι απαράδεκτο να απαγορεύουν τον Γκάτσο, αν ζούσε ο Χατζιδάκις θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές!
Εμένα δεν με πιάνει η απαγόρευση, πρέπει να με δικάσουν και να με καταδικάσουν για να μην μπορώ να τα τραγουδήσω - Πιστεύω ότι δεν είναι πίσω από την απαγόρευση ο υιός Χατζιδάκις, αλλά οι παρατρεχάμενοι που θέλουν να κονομήσουν από την ιστορία, αυτοί οι επικίνδυνοι άεργοι
Ο Μανώλης Μητσιάς, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, από τους ελάχιστους που έχουν απομείνει τολμώ να πω, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το εξώδικο που απέστειλε ο Γιώργος Χατζιδάκις στους διοργανωτές της συναυλίας- αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο στο Δίον, με το οποίο απαγόρευε τη εκτέλεση της μουσικής του πατέρα του Μάνου Χατζιδάκι.
Το εξώδικο εκείνο, οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει, συμβολικά, τους στίχους του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο φονιάς». Προκλήθηκε σάλος, ο Γιώργος Χατζιδάκις διευκρίνισε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τον Μητσιά αλλά την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας.
Όμως ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς, αποφάσισε να αψηφίσει κάθε απαγόρευση.
Χθες το βράδυ, σε μια μαγική βραδιά στον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στην Ηλεία, ξεκίνησε ακριβώς με τον «Γιάννη τον φονιά» και τραγούδησε και άλλα των Χατζιδάκι-Γκάτσου. «Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζιδάκι σε τρεις δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δεν φοβήθηκα να τους πω» είπε ανοικτά την ώρα που ο κόσμος τον αποθέωνε με χειροκροτήματα και ιαχές «μπράβο».
Το protothema επικοινώνησε με τον δημοφιλή τραγουδιστή και του ζήτησε να μάθει αν μεσολάβησε κάτι και αποφάσισε να σπάσει το εμπάργκο του υιού Χατζιδάκι.
«Όχι βέβαια, δεν μπορεί να μην πω εγώ τραγούδια του Χατζιδάκι και του Γκάτσου. Και μάλιστα ο κόσμος τραγουδούσε με... μίσος, με πάθος και φώναζαν "κι άλλο, κι άλλο". Εκείνο το βράδυ στο Δίον, σεβάστηκα τους διοργανωτές και την κα Δημητρούκα και τους παρακάλεσε να μην το τραγουδήσω, αλλά να το απαγγείλω. Εμένα δεν με πιάνει η απαγόρευση, πρέπει να με μηνύσουν, να με δικάσουν και να με καταδικάσουν για να μην μπορώ να τα τραγουδήσω» μας λέει.
Με σταθερό τόνο, με πάθος ίσως και θυμό, αμέσως μετά ξεσπά: «Το να απαγορευτεί ο Γκάτσος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει! Οι δημοσιογράφοι εκεί μπερδεύτηκαν, δεν είναι το θέμα αν απαγόρευσαν σε εμένα, το θέμα είναι ότι απαγόρευσαν να ακούγεται ο Γκάτσος και ο Χατζιδάκις. Αν ζούσε ο Χατζιδάκις θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές!».
Ωστόσο, σπεύδει να προσθέσει: «Πιστεύω ότι δεν είναι πίσω από την απαγόρευση ο υιος Χατζιδάκις. Ο Γιώργος ήξερε τη σχέση μου με τον Γκάτσο». «Αλλά, ποιος;» τον ρωτώ. «Οι παρατρεχάμενοι είναι από πίσω, αυτοί που θέλουν να κονομήσουν από την ιστορία. Αυτοί που έχουν κάποια εταιρεία και θέλουν βγάλουν λεφτά. Αυτοί οι... επικίνδυνοι άεργοι όπως τους αποκαλώ, που πάντα που θέλουν να βγάλουν εις βάρος των άλλων. Αυτά καταλαβαίνω από ενδείξεις που έχω, δεν έχω αποδείξεις».
Αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι ίδιοι «επικίνδυνοι άεργοι» τον είχαν προσεγγίσει από πολύ καιρό πριν. «Κατά καιρούς με ενοχλούσααν, από πέρσι, μην πω πολύ Χατζηδάκι στις συναυλίες μου και εγώ τους έδιωχνα με τις κλωτσιές! Εμένα έχει έρθει στο σπίτι μου ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος. Δεν ήξεραν ότι είχα πιεί καφέ με τον Χατζιδάκι;».
Τον ρωτώ αν έχει επικοινωνήσει με τον Γιώργο Χατζιδάκι, τον υιό του μεγάλου συνθέτη. «Δεν μου βγαίνει ποτέ στο τηλέφωνο. Αυτό είναι το μεγάλο του λάθος. Αλλά δεν τον αφήνουν οι παρατρεχάμενοι...» καταλήγει ο Μανώλης Μητσιάς με ένα παράπονο αλλά με ήσυχη την συνείδησή του.
Το εξώδικο εκείνο, οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει, συμβολικά, τους στίχους του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο φονιάς». Προκλήθηκε σάλος, ο Γιώργος Χατζιδάκις διευκρίνισε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τον Μητσιά αλλά την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας.
Όμως ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς, αποφάσισε να αψηφίσει κάθε απαγόρευση.
Χθες το βράδυ, σε μια μαγική βραδιά στον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στην Ηλεία, ξεκίνησε ακριβώς με τον «Γιάννη τον φονιά» και τραγούδησε και άλλα των Χατζιδάκι-Γκάτσου. «Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζιδάκι σε τρεις δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δεν φοβήθηκα να τους πω» είπε ανοικτά την ώρα που ο κόσμος τον αποθέωνε με χειροκροτήματα και ιαχές «μπράβο».
Το protothema επικοινώνησε με τον δημοφιλή τραγουδιστή και του ζήτησε να μάθει αν μεσολάβησε κάτι και αποφάσισε να σπάσει το εμπάργκο του υιού Χατζιδάκι.
«Όχι βέβαια, δεν μπορεί να μην πω εγώ τραγούδια του Χατζιδάκι και του Γκάτσου. Και μάλιστα ο κόσμος τραγουδούσε με... μίσος, με πάθος και φώναζαν "κι άλλο, κι άλλο". Εκείνο το βράδυ στο Δίον, σεβάστηκα τους διοργανωτές και την κα Δημητρούκα και τους παρακάλεσε να μην το τραγουδήσω, αλλά να το απαγγείλω. Εμένα δεν με πιάνει η απαγόρευση, πρέπει να με μηνύσουν, να με δικάσουν και να με καταδικάσουν για να μην μπορώ να τα τραγουδήσω» μας λέει.
Με σταθερό τόνο, με πάθος ίσως και θυμό, αμέσως μετά ξεσπά: «Το να απαγορευτεί ο Γκάτσος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει! Οι δημοσιογράφοι εκεί μπερδεύτηκαν, δεν είναι το θέμα αν απαγόρευσαν σε εμένα, το θέμα είναι ότι απαγόρευσαν να ακούγεται ο Γκάτσος και ο Χατζιδάκις. Αν ζούσε ο Χατζιδάκις θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές!».
Ωστόσο, σπεύδει να προσθέσει: «Πιστεύω ότι δεν είναι πίσω από την απαγόρευση ο υιος Χατζιδάκις. Ο Γιώργος ήξερε τη σχέση μου με τον Γκάτσο». «Αλλά, ποιος;» τον ρωτώ. «Οι παρατρεχάμενοι είναι από πίσω, αυτοί που θέλουν να κονομήσουν από την ιστορία. Αυτοί που έχουν κάποια εταιρεία και θέλουν βγάλουν λεφτά. Αυτοί οι... επικίνδυνοι άεργοι όπως τους αποκαλώ, που πάντα που θέλουν να βγάλουν εις βάρος των άλλων. Αυτά καταλαβαίνω από ενδείξεις που έχω, δεν έχω αποδείξεις».
Αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι ίδιοι «επικίνδυνοι άεργοι» τον είχαν προσεγγίσει από πολύ καιρό πριν. «Κατά καιρούς με ενοχλούσααν, από πέρσι, μην πω πολύ Χατζηδάκι στις συναυλίες μου και εγώ τους έδιωχνα με τις κλωτσιές! Εμένα έχει έρθει στο σπίτι μου ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος. Δεν ήξεραν ότι είχα πιεί καφέ με τον Χατζιδάκι;».
Τον ρωτώ αν έχει επικοινωνήσει με τον Γιώργο Χατζιδάκι, τον υιό του μεγάλου συνθέτη. «Δεν μου βγαίνει ποτέ στο τηλέφωνο. Αυτό είναι το μεγάλο του λάθος. Αλλά δεν τον αφήνουν οι παρατρεχάμενοι...» καταλήγει ο Μανώλης Μητσιάς με ένα παράπονο αλλά με ήσυχη την συνείδησή του.
Η πορεία του Μανώλη Μητσιά επί δεκαετίες, το ήθος του και το ότι έχει πιει καφέ με τον Χατζιδάκι και τον Γκάτσο (σαν το «You shook Sinatra's hand») είναι από μόνα τους λόγος να ακουστεί η φωνή του. Καθάρια, βυζαντινή, γλυκιά. Και να σωπάσουν οι κραυγάζοντες.
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