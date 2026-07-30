Ο Μανώλης Μητσιάς στο protothema: Είναι απαράδεκτο να απαγορεύουν τον Γκάτσο, αν ζούσε ο Χατζιδάκις θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές!

Εμένα δεν με πιάνει η απαγόρευση, πρέπει να με δικάσουν και να με καταδικάσουν για να μην μπορώ να τα τραγουδήσω - Πιστεύω ότι δεν είναι πίσω από την απαγόρευση ο υιός Χατζιδάκις, αλλά οι παρατρεχάμενοι που θέλουν να κονομήσουν από την ιστορία, αυτοί οι επικίνδυνοι άεργοι