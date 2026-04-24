Γιος Μανώλη Μητσιά: Όταν του είπα ότι θα ασχοληθώ με το τραγούδι, μου είπε «Θες να συγκριθείς μαζί μου; Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος»

οδοντίατρος, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 24 Απριλίου επισήμανε πως ο ερμηνευτής είχε απόλυτο δίκιο, παρόλο που στην αρχή τα λόγια του φάνηκαν σκληρά.

Όπως περιέγραψε: «Θα μπορούσα να έχω γίνει τραγουδιστής. Όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει, θες να το μιμηθείς. Όταν το επάγγελμα έχει φώτα, δημοσιότητα, χρήμα, το θέλεις. Είναι μαγνήτης όλο αυτό. Εγώ έγραφα και παίζω πιάνο. Κάποια στιγμή του είπα "Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο". Μου είπε "Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το". Εκεί μίλησε βροντερά. Με πήρε και μου είπε "Οι δρόμοι είναι αυτοί. Διάλεξε. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να το δεις σαν χόμπι γιατί αλλιώς απέτυχες". Και επίσης μου ξεκάθαρα "Είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου; Γιατί θα σε συγκρίνουν μαζί μου. Καλύτερος από εμένα δεν μπορείς να γίνεις. Είναι αδύνατον. Για να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης θα πρέπει να γίνεις δύο φορές καλύτερος από εμένα. Άρα αποφάσισε". Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν σωστός. Πήρε θέση και σωστή θέση. Είχε απόλυτο δίκιο».



Έπειτα, ο Μίλτος Μητσιάς εξήγησε πως συνέχισε να γράφει τραγούδια αλλά ο πατέρας του δεν τον άφησε ποτέ να τα κυκλοφορήσει: «Με κρατούσε προσγειωμένο», είπε, ωστόσο δήλωσε: «

Επαναστάτησα κάποια στιγμή και του είπα ότι θα τα βγάλω γιατί τα πιστεύω».

Μιλώντας για τη σχέση του με τον Μανώλη Μητσιά, ανέφερε: «Δεν του αρέσουν τα πολλά και τα γλυκανάλατα». Στη συνέχεια εξήγησε πως οι δυο τους δεν έχουν έρθει ποτέ σε σύγκρουση: «Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Με έχει μαλώσει μόνο μία φορά. Είναι πολύ υποστηρικτικός χωρίς να μιλάει πολλές φορές», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μίλτος Μητσιάς αναφέρθηκε και στη μητέρα του, Λίτσα, η οποία είναι με τον Μανώλη Μητσιά από το 1970 και ήταν επίσης τραγουδίστρια, αλλά θυσίασε την καριέρα της για εκείνον:





Στο τέλος της συνέντευξης, η παρουσιάστρια του ζήτησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον πατέρα του, με τον ίδιο να λέει βουρκωμένος: «Να είναι πάντα καλά, δυνατός, να είναι αυτό που είναι. Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, γιατί είναι πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Να συνεχίσει να κρατάει τη σημαία ψηλά. Τον αγαπώ πολύ, ως τον Θεό… και τη μαμά», είπε.