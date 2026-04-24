Γιος Μανώλη Μητσιά: Όταν του είπα ότι θα ασχοληθώ με το τραγούδι, μου είπε «Θες να συγκριθείς μαζί μου; Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος»
Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει, τόνισε ο Μίλτος Μητσιάς και βουρκωμένος του έστειλε ένα μήνυμα on air
Για τη στιγμή που ανέφερε στον Μανώλη Μητσιά πως ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι μίλησε ο γιος του, Μίλτος, αποκαλύπτοντας πως ο πατέρας του τότε τον ρώτησε ευθέως εάν ήταν έτοιμος να συγκριθεί μαζί του, τονίζοντάς του πως δεν μπορούσε να γίνει καλύτερος από εκείνον.
Ο Μίλτος Μητσιάς, ο οποίος είναι οδοντίατρος, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 24 Απριλίου επισήμανε πως ο ερμηνευτής είχε απόλυτο δίκιο, παρόλο που στην αρχή τα λόγια του φάνηκαν σκληρά.
Όπως περιέγραψε: «Θα μπορούσα να έχω γίνει τραγουδιστής. Όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει, θες να το μιμηθείς. Όταν το επάγγελμα έχει φώτα, δημοσιότητα, χρήμα, το θέλεις. Είναι μαγνήτης όλο αυτό. Εγώ έγραφα και παίζω πιάνο. Κάποια στιγμή του είπα "Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο". Μου είπε "Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το". Εκεί μίλησε βροντερά. Με πήρε και μου είπε "Οι δρόμοι είναι αυτοί. Διάλεξε. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να το δεις σαν χόμπι γιατί αλλιώς απέτυχες". Και επίσης μου ξεκάθαρα "Είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου; Γιατί θα σε συγκρίνουν μαζί μου. Καλύτερος από εμένα δεν μπορείς να γίνεις. Είναι αδύνατον. Για να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης θα πρέπει να γίνεις δύο φορές καλύτερος από εμένα. Άρα αποφάσισε". Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν σωστός. Πήρε θέση και σωστή θέση. Είχε απόλυτο δίκιο».
Έπειτα, ο Μίλτος Μητσιάς εξήγησε πως συνέχισε να γράφει τραγούδια αλλά ο πατέρας του δεν τον άφησε ποτέ να τα κυκλοφορήσει: «Με κρατούσε προσγειωμένο», είπε, ωστόσο δήλωσε: «Επαναστάτησα κάποια στιγμή και του είπα ότι θα τα βγάλω γιατί τα πιστεύω».
Μιλώντας για τη σχέση του με τον Μανώλη Μητσιά, ανέφερε: «Δεν του αρέσουν τα πολλά και τα γλυκανάλατα». Στη συνέχεια εξήγησε πως οι δυο τους δεν έχουν έρθει ποτέ σε σύγκρουση: «Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Με έχει μαλώσει μόνο μία φορά. Είναι πολύ υποστηρικτικός χωρίς να μιλάει πολλές φορές», τόνισε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μίλτος Μητσιάς αναφέρθηκε και στη μητέρα του, Λίτσα, η οποία είναι με τον Μανώλη Μητσιά από το 1970 και ήταν επίσης τραγουδίστρια, αλλά θυσίασε την καριέρα της για εκείνον: «Η μητέρα μου υπήρχε στο καλλιτεχνικό, ας το πούμε, πριν από τον Μανώλη, ήταν τραγουδίστρια του Γιώργου Ζαμπέτα. Ήταν πολύ ενεργή, αλλά όταν γνώρισε τον Μανώλη θυσίασε τη δική της καριέρα. Είμαι πολύ τυχερός που μεγάλωσα μαζί τους γιατί με προσγείωναν συνέχεια. Όταν με έκαναν ο Μανώλης ήταν 31 και η μαμά μου 32 νομίζω. Το ήθελαν πολύ. Το να μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο γνωστός και συνεχίζει και σε διάρκεια να είναι γνωστός, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές η ζωή είναι πιο εύκολη για σένα λόγω του ότι ο άλλος είναι αναγνωρίσιμος, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος, το οποίο ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος φαν του. Είναι σπουδαίος. Εμένα με συγκλονίζει το ότι κράτησε την ποιότητα ψηλά, δεν "λύγισε" ποτέ για χρήματα, για το οτιδήποτε. Είναι φανταστικός άνθρωπος», είπε.
Στο τέλος της συνέντευξης, η παρουσιάστρια του ζήτησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον πατέρα του, με τον ίδιο να λέει βουρκωμένος: «Να είναι πάντα καλά, δυνατός, να είναι αυτό που είναι. Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, γιατί είναι πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Να συνεχίσει να κρατάει τη σημαία ψηλά. Τον αγαπώ πολύ, ως τον Θεό… και τη μαμά», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα