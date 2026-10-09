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Στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδι Cyberpunk 2077 με τον χαρακτήρα που βασίστηκε στον Κιάνου Ριβς
Στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδι Cyberpunk 2077 με τον χαρακτήρα που βασίστηκε στον Κιάνου Ριβς
Το «Cyberpunk 2077» διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική, δυστοπική μητρόπολη
Στη μεταφορά του επιτυχημένου βιντεοπαιχνιδιού «Cyberpunk 2077» στη μεγάλη οθόνη προχωρά η Paramount Pictures, σε μια live-action παραγωγή που υπόσχεται να ζωντανέψει τη δυστοπική ατμόσφαιρα της Night City, σύμφωνα με το Variety.
Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκεται ο Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά ταινιών «Transformers» σε συνεργασία με την πολωνική CD Projekt Red η οποία είναι η εταιρεία ανάπτυξης και κάτοχος των δικαιωμάτων του παιχνιδιού.
Το «Cyberpunk 2077» διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική, δυστοπική μητρόπολη όπου οι παίκτες ακολουθούν τον V, έναν μισθοφόρο που κουβαλά σε μορφή μικροτσίπ ένα ψηφιακό αντίγραφο του ροκ σταρ και τρομοκράτη Johnny Silverhand, τον οποίο υποδύεται ο Κιάνου Ριβς.
Το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020 έπειτα από συνεχείς αναβολές, εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία για την CD Projekt Red, ξεπερνώντας τις 40 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ενώ η επέκταση του παιχνιδιού με τίτλο «Phantom Liberty», αριθμεί πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα.
Σημειώνεται ότι οι μεταφορές δημοφιλών βιντεοπαιχνιδιών στο σινεμά έχουν αναδειχθεί οι νέοι πρωταγωνιστές του παγκόσμιου box office. Το έναυσμα για τη νέα τάση έδωσαν ταινίες όπως τα «Five Nights at Freddy's», «The Super Mario Bros. Movie» και «The Minecraft Movie», τίτλοι που απευθύνονται πρωτίστως σε νεανικό κοινό.
Αντιθέτα η Paramount φαίνεται να στοχεύει σε ένα πιο ώριμο κοινό με το «Cyberpunk 2077». Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το στούντιο ετοιμάζει επίσης το «Call of Duty» σε σκηνοθεσία του Πίτερ Μπεργκ, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τον Τέιλορ Σέρινταν, καθώς και το «Street Fighter», το οποίο βγαίνει στις αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου.
Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκεται ο Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά ταινιών «Transformers» σε συνεργασία με την πολωνική CD Projekt Red η οποία είναι η εταιρεία ανάπτυξης και κάτοχος των δικαιωμάτων του παιχνιδιού.
Το «Cyberpunk 2077» διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική, δυστοπική μητρόπολη όπου οι παίκτες ακολουθούν τον V, έναν μισθοφόρο που κουβαλά σε μορφή μικροτσίπ ένα ψηφιακό αντίγραφο του ροκ σταρ και τρομοκράτη Johnny Silverhand, τον οποίο υποδύεται ο Κιάνου Ριβς.
EXCLUSIVE: Paramount Pictures is developing a live-action film set in the ‘Cyberpunk 2077’ universe, based on CD Projekt Red’s best-selling action-adventure RPG.— Deadline (@DEADLINE) October 8, 2026
All the details we know here: https://t.co/omDGy9wKpb pic.twitter.com/uMqMTGqL50
Σημειώνεται ότι οι μεταφορές δημοφιλών βιντεοπαιχνιδιών στο σινεμά έχουν αναδειχθεί οι νέοι πρωταγωνιστές του παγκόσμιου box office. Το έναυσμα για τη νέα τάση έδωσαν ταινίες όπως τα «Five Nights at Freddy's», «The Super Mario Bros. Movie» και «The Minecraft Movie», τίτλοι που απευθύνονται πρωτίστως σε νεανικό κοινό.
Αντιθέτα η Paramount φαίνεται να στοχεύει σε ένα πιο ώριμο κοινό με το «Cyberpunk 2077». Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το στούντιο ετοιμάζει επίσης το «Call of Duty» σε σκηνοθεσία του Πίτερ Μπεργκ, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τον Τέιλορ Σέρινταν, καθώς και το «Street Fighter», το οποίο βγαίνει στις αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου.
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