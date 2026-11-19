Η ιστορική IPO της Anthropic δεν απέτρεψε το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά, με τον Dow να πέφτει κάτω από τις 50.000 μονάδες και τον S&P 500 να συμπληρώνει έξι πτωτικές συνεδριάσεις – Η Fed, το σορτάρισμα της AMD που τάραξε τους επενδυτές και οι φόβοι για την AI