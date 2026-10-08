Οι Aerosmith επιστρέφουν για δύο συναυλίες στο Λος Άντζελες – Μαζί τους μεγάλα ονόματα της μουσικής
Οι Aerosmith επιστρέφουν για δύο συναυλίες στο Λος Άντζελες – Μαζί τους μεγάλα ονόματα της μουσικής
Η επιστροφή στη σκηνή πραγματοποιείται μετά την ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας «Peace Out» το 2023
Οι Aerosmith ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή για δύο ξεχωριστές βραδιές στο θρυλικό Hollywood Bowl του Λος Άντζελες.
Οι συναυλίες, με τίτλο «California, Dream On: Aerosmith & Friends», θα πλαισιωθούν από σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Run-D.M.C., Slash, Μπίλι Άιντολ και Έρικ Τσερτς.
Όπως αναφέρει το Variety, οι δύο εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, με διαφορετικό πρόγραμμα καλεσμένων σε κάθε βραδιά. Στη σκηνή αναμένεται να βρεθούν επίσης οι Άντριου Γουάτ, Black Crowes, Heart, Τσαντ Σμιθ, Νταφ ΜακΚάγκαν, Τζέρι Κάντρελ, Μάρκους Κινγκ, Πατ Μόναχαν, Στιβ Στίβενς, Τομ Μορέλο, Άνταμ Γουέικμαν, Σάμι Χάγκαρ, Nuno Bettencourt, Μάικ Ινέζ και Όντλεϊ Φριντ.
Τη μουσική διεύθυνση των δύο συναυλιών θα αναλάβει ο Don Was, ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλα ονόματα στο line-up μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η ειδική προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα αρχίσει στις 10 Οκτωβρίου.
Το συγκρότημα ανακοίνωσε τις δύο συναυλίες με ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media. Σε αυτό, ο Στίβεν Τάιλερ εμφανίζεται πάνω σε μια σκάλα έξω από το Hollywood Bowl, έχοντας δίπλα του τον επί δεκαετίες φωτογράφο των Aerosmith, Ρος Χάλφιν, και τοποθετεί γράμματα στη φωτεινή επιγραφή του χώρου. Στο τέλος αποκαλύπτονται οι ημερομηνίες των δύο συναυλιών, ενώ ο Χάλφιν τον ρωτά αν του έχει λείψει η σκηνή. Ο Τάιλερ απαντά: «Από όλα τα πράγματα που μου έχουν λείψει, περισσότερο μου λείπει το μυαλό μου».
Δείτε το βίντεο
Η επιστροφή των Aerosmith στη σκηνή πραγματοποιείται μετά την ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους «Peace Out» το 2023, εξαιτίας τραυματισμού που είχε υποστεί ο Τάιλερ στις φωνητικές του χορδές. Τον Αύγουστο του 2024, το συγκρότημα είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται οριστικά από τις περιοδείες, καθώς η φωνή του frontman δεν ήταν δυνατό να αποκατασταθεί πλήρως. «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μας να γίνει η μουσική μας κομμάτι της δικής σας» είχαν γράψει τότε οι Aerosmith.
Παρότι ο Τάιλερ δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα περιοδειών, είχε πραγματοποιήσει ορισμένες επιλεγμένες ζωντανές εμφανίσεις. Μεταξύ άλλων, ανέβηκε στη σκηνή σε εκδήλωση για τα Βραβεία Grammy τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς συμμετείχε στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Ozzy Osbourne και Black Sabbath.
Οι συναυλίες, με τίτλο «California, Dream On: Aerosmith & Friends», θα πλαισιωθούν από σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Run-D.M.C., Slash, Μπίλι Άιντολ και Έρικ Τσερτς.
Όπως αναφέρει το Variety, οι δύο εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, με διαφορετικό πρόγραμμα καλεσμένων σε κάθε βραδιά. Στη σκηνή αναμένεται να βρεθούν επίσης οι Άντριου Γουάτ, Black Crowes, Heart, Τσαντ Σμιθ, Νταφ ΜακΚάγκαν, Τζέρι Κάντρελ, Μάρκους Κινγκ, Πατ Μόναχαν, Στιβ Στίβενς, Τομ Μορέλο, Άνταμ Γουέικμαν, Σάμι Χάγκαρ, Nuno Bettencourt, Μάικ Ινέζ και Όντλεϊ Φριντ.
Get Your Wings, Again: Aerosmith Sets Pair Of Comeback Concerts At Hollywood Bowl https://t.co/KNkybloZBG— Deadline (@DEADLINE) October 7, 2026
Το συγκρότημα ανακοίνωσε τις δύο συναυλίες με ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media. Σε αυτό, ο Στίβεν Τάιλερ εμφανίζεται πάνω σε μια σκάλα έξω από το Hollywood Bowl, έχοντας δίπλα του τον επί δεκαετίες φωτογράφο των Aerosmith, Ρος Χάλφιν, και τοποθετεί γράμματα στη φωτεινή επιγραφή του χώρου. Στο τέλος αποκαλύπτονται οι ημερομηνίες των δύο συναυλιών, ενώ ο Χάλφιν τον ρωτά αν του έχει λείψει η σκηνή. Ο Τάιλερ απαντά: «Από όλα τα πράγματα που μου έχουν λείψει, περισσότερο μου λείπει το μυαλό μου».
Δείτε το βίντεο
Η επιστροφή των Aerosmith στη σκηνή πραγματοποιείται μετά την ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους «Peace Out» το 2023, εξαιτίας τραυματισμού που είχε υποστεί ο Τάιλερ στις φωνητικές του χορδές. Τον Αύγουστο του 2024, το συγκρότημα είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται οριστικά από τις περιοδείες, καθώς η φωνή του frontman δεν ήταν δυνατό να αποκατασταθεί πλήρως. «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μας να γίνει η μουσική μας κομμάτι της δικής σας» είχαν γράψει τότε οι Aerosmith.
Παρότι ο Τάιλερ δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα περιοδειών, είχε πραγματοποιήσει ορισμένες επιλεγμένες ζωντανές εμφανίσεις. Μεταξύ άλλων, ανέβηκε στη σκηνή σε εκδήλωση για τα Βραβεία Grammy τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς συμμετείχε στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Ozzy Osbourne και Black Sabbath.
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