Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη
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Eurostat Πληθωρισμός

Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας εκτινάχθηκε από το 3,7% τον Αύγουστο - Σε όλη την Ευρωζώνη οι πληθωριστικές πιέσεις κλιμακώθηκαν με οδηγό το ράλι τιμών 18,8% στην ενέργεια

Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη
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Έντονα ανοδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς ταχύτητα στο 2,5%, από 2,4% τον Αύγουστο.
Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).

Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη
Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη
15 ΣΧΟΛΙΑ
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