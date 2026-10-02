Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας εκτινάχθηκε από το 3,7% τον Αύγουστο - Σε όλη την Ευρωζώνη οι πληθωριστικές πιέσεις κλιμακώθηκαν με οδηγό το ράλι τιμών 18,8% στην ενέργεια