Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη
Eurostat: Στο 5,1% έκανε άλμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% στην Eυρωζώνη
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας εκτινάχθηκε από το 3,7% τον Αύγουστο - Σε όλη την Ευρωζώνη οι πληθωριστικές πιέσεις κλιμακώθηκαν με οδηγό το ράλι τιμών 18,8% στην ενέργεια
Έντονα ανοδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς ταχύτητα στο 2,5%, από 2,4% τον Αύγουστο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς ταχύτητα στο 2,5%, από 2,4% τον Αύγουστο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα