Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού με τον Φάνη Μουρατίδη: Μου είναι αδιάφορο τι γράφεται, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού με τον Φάνη Μουρατίδη: Μου είναι αδιάφορο τι γράφεται, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει
Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είπε η ηθοποιός
Τις φήμες που κατά διαστήματα κυκλοφορούν και θέλουν την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τον Φάνη Μουρατίδη να χωρίζουν, σχολίασε η ηθοποιός, τονίζοντας ότι αδιαφορεί για αναληθή δημοσιεύματα, καθώς εκείνη και ο σύζυγός της γνωρίζουν όσα πραγματικά συμβαίνουν στην οικογένειά τους.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις φήμες που ανά τα χρόνια κάνουν λόγο για διαζύγιο με τον σύζυγό της. Σχετικά με το εάν ενοχλείται με τις συγκεκριμένες ψευδείς ειδήσεις, η ηθοποιός εξήγησε ότι αρχικά δυσανασχετούσε, πλέον όμως έχει επιλέξει να μην δίνει βάση σε όσα γράφονται.
Χαρακτηριστικά τόνισε, ότι εκείνη, ο Φάνης Μουρατίδης και τα παιδιά τους γνωρίζουν ότι δεν αληθεύουν τα σενάρια περί χωρισμού: «Κοίταξε στην αρχή ήταν κουραστικό. Τώρα επειδή μεγαλώσαμε και οι δυο, υπάρχει μέσα μας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι κάνουμε ή θα κάνουμε. Μου είναι αδιάφορο τι λέγεται και τι γράφεται, γιατί εμείς οι δύο, η οικογένειά μας –οι τέσσερις δηλαδή– είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε πολύ καλά. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι δικό μας. Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, εφόσον βέβαια δεν μας προσβάλλει».
Σε άλλο σημείο, σχολίασε ότι σε αντίθεση με άλλα ζευγάρια, με τον σύζυγό της έχουν αποφασίσει να μην μοιράζονται δημόσια, προσωπικές στιγμές και γεγονότα: «Το θέμα είναι πώς έχεις ορίσει μέχρι τώρα τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ορίσει δημόσια. Δηλαδή βγαίνουν, φωτογραφίζονται. Παντρεύονται, φωτογραφίζονται. Κοινοποιούν προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Δεν το κρίνω, έτσι επιλέγουν να είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ό,τι και να κάνουν ή να μην κάνουν, έχουν να λογοδοτήσουν σε αυτό το κοινό που τροφοδοτούν ανελλιπώς».
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις φήμες που ανά τα χρόνια κάνουν λόγο για διαζύγιο με τον σύζυγό της. Σχετικά με το εάν ενοχλείται με τις συγκεκριμένες ψευδείς ειδήσεις, η ηθοποιός εξήγησε ότι αρχικά δυσανασχετούσε, πλέον όμως έχει επιλέξει να μην δίνει βάση σε όσα γράφονται.
Χαρακτηριστικά τόνισε, ότι εκείνη, ο Φάνης Μουρατίδης και τα παιδιά τους γνωρίζουν ότι δεν αληθεύουν τα σενάρια περί χωρισμού: «Κοίταξε στην αρχή ήταν κουραστικό. Τώρα επειδή μεγαλώσαμε και οι δυο, υπάρχει μέσα μας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι κάνουμε ή θα κάνουμε. Μου είναι αδιάφορο τι λέγεται και τι γράφεται, γιατί εμείς οι δύο, η οικογένειά μας –οι τέσσερις δηλαδή– είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε πολύ καλά. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι δικό μας. Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, εφόσον βέβαια δεν μας προσβάλλει».
Σε άλλο σημείο, σχολίασε ότι σε αντίθεση με άλλα ζευγάρια, με τον σύζυγό της έχουν αποφασίσει να μην μοιράζονται δημόσια, προσωπικές στιγμές και γεγονότα: «Το θέμα είναι πώς έχεις ορίσει μέχρι τώρα τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ορίσει δημόσια. Δηλαδή βγαίνουν, φωτογραφίζονται. Παντρεύονται, φωτογραφίζονται. Κοινοποιούν προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Δεν το κρίνω, έτσι επιλέγουν να είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ό,τι και να κάνουν ή να μην κάνουν, έχουν να λογοδοτήσουν σε αυτό το κοινό που τροφοδοτούν ανελλιπώς».
