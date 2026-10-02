Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Τι κρύβεται πίσω από την «εκτόξευση» των αποδόσεων

Προσωρινή σταθεροποίηση στις ΗΠΑ λόγω... Ευρώπης - Το τρίπτυχο που προκαλεί νέες αναταράξεις στις αγορές των κρατικών ομολόγων - Γιατί η άνοδος των αποδόσεων αφορά τους πάντες - Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες