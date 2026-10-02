Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Τι κρύβεται πίσω από την «εκτόξευση» των αποδόσεων
Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Τι κρύβεται πίσω από την «εκτόξευση» των αποδόσεων
Προσωρινή σταθεροποίηση στις ΗΠΑ λόγω... Ευρώπης - Το τρίπτυχο που προκαλεί νέες αναταράξεις στις αγορές των κρατικών ομολόγων - Γιατί η άνοδος των αποδόσεων αφορά τους πάντες - Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες
Οι αγορές ομολόγων συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έντονη πίεση, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και το κρατικό χρέος οδηγούν το κόστος δανεισμού σε πολυετή υψηλά. Από τις ΗΠΑ έως τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων κινούνται ανοδικά, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury, σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος δανεισμού και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, έφτασε την Πέμπτη στο 5,34%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Στο τρίτο τρίμηνο σημείωσε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο του 21ου αιώνα, κατά σχεδόν 90 μονάδες βάσης.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις άλλες μεγάλες αγορές. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου έχει ανέβει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002, ενώ το κόστος δανεισμού της Βρετανίας για 30 χρόνια ξεπέρασε το 6%, για πρώτη φορά από το 1998. Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις βρίσκονται επίσης σε πολυετή υψηλά.
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Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury, σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος δανεισμού και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, έφτασε την Πέμπτη στο 5,34%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Στο τρίτο τρίμηνο σημείωσε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο του 21ου αιώνα, κατά σχεδόν 90 μονάδες βάσης.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις άλλες μεγάλες αγορές. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου έχει ανέβει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002, ενώ το κόστος δανεισμού της Βρετανίας για 30 χρόνια ξεπέρασε το 6%, για πρώτη φορά από το 1998. Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις βρίσκονται επίσης σε πολυετή υψηλά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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