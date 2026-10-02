Στα 12,5 δισ. τα απλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε οκτώ μήνες: «Ανάχωμα» οι 120 δόσεις, ενεργειακή πίεση και ακρίβεια φρέναραν τις πληρωμές φόρων το 2026
Στα 12,5 δισ. τα απλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε οκτώ μήνες: «Ανάχωμα» οι 120 δόσεις, ενεργειακή πίεση και ακρίβεια φρέναραν τις πληρωμές φόρων το 2026
Μόλις 6,7% των χρεών σε ρύθμιση - Μειώθηκαν οι μικροφειλέτες, αυξάνονται οι «μεσαίοι»
Τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 8 μήνες άγγιξαν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία άφησαν απλήρωτα προς την εφορία σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία αποκαλύπτει η Τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Η τάση αυτή είναι αισθητά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή, εξέλιξη που χρονικά συνδέεται πίεση που προκαλούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η έκρηξη της κρίσης ακρίβειας και το «τσουνάμι» ανατιμήσεων στα καύσιμα και το κόστος Ενέργειας.
Τα δεδομένα αυτά αφορούν την πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών ως τον Αύγουστο του 2026. Προέρχονται από στοιχεία τα οποία άντλησε απευθείας από τις υπηρεσίες το Γραφείο Προϋπολογισμού και συμπληρώνουν την εικόνα που ως τώρα ήταν γνωστή, καθώς τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ κάλυπταν μόνο την περίοδο έως τον Μάρτιο του 2026, στις αρχές του πολέμου στον Περσικό.
Με βάση αυτά, καταγράφεται ότι:
(α) από Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο είχαν δημιουργηθεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ, ύψους 9,9 δισ. ευρώ.
(β) κατά την 1/8/2026 προέκυψαν και επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,6 δισ. ευρώ, οι οποίες έπρεπε να είχαν πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, αλλά βεβαιώθηκαν μετά τις 31/7
(γ) οι ρυθμισμένες οφειλές που προέρχονται από ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Εφορίες αποτελούσαν μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Δηλαδή ούτε 7 στα 100 ευρώ χρέους δεν είχαν μπει σε ρύθμιση.
Τα στοιχεία αυτά:
– αποτυπώνουν την σωρευμένη πίεση ακρίβειας, τη στιγμή ακριβώς που κορυφωνόταν η κρίση ενέργειας και ακρίβειας στη χώρα ενώ, ταυτόχρονα, έπρεπε να πληρωθεί και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος (στις 31 Ιουλίου).
– καταγράφουν τη δυσκολία των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τα παλιά χρέη ενώ προσπαθούν για βάλουν σε σειρά και όλα τα τρέχοντα έξοδα και υποχρεώσεις.
– αποκαλύπτουν την ανάγκη η οποία ώθησε την κυβέρνηση να φέρει νέα έκτακτη ρύθμιση με 72 δόσεις, αλλά και για ποιο λόγο κρίθηκε τελικά πως δεν επαρκεί και απαιτούνται ακόμα περισσότερες δόσεις.
– εξηγεί και τι οδήγησε τον πρωθυπουργό να δηλώσει όταν ανακοίνωνε στο υπουργικό Συμβούλιο την επέκταση σε 120 δόσεις, ότι «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση», ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στη συνέπεια.
Τα δεδομένα αυτά αφορούν την πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών ως τον Αύγουστο του 2026. Προέρχονται από στοιχεία τα οποία άντλησε απευθείας από τις υπηρεσίες το Γραφείο Προϋπολογισμού και συμπληρώνουν την εικόνα που ως τώρα ήταν γνωστή, καθώς τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ κάλυπταν μόνο την περίοδο έως τον Μάρτιο του 2026, στις αρχές του πολέμου στον Περσικό.
Με βάση αυτά, καταγράφεται ότι:
(α) από Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο είχαν δημιουργηθεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ, ύψους 9,9 δισ. ευρώ.
(β) κατά την 1/8/2026 προέκυψαν και επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,6 δισ. ευρώ, οι οποίες έπρεπε να είχαν πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, αλλά βεβαιώθηκαν μετά τις 31/7
(γ) οι ρυθμισμένες οφειλές που προέρχονται από ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Εφορίες αποτελούσαν μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Δηλαδή ούτε 7 στα 100 ευρώ χρέους δεν είχαν μπει σε ρύθμιση.
Δεν πληρώνουν τα τρέχοντα για να πληρώνουν… λογαριασμούς
Τα στοιχεία αυτά:
– αποτυπώνουν την σωρευμένη πίεση ακρίβειας, τη στιγμή ακριβώς που κορυφωνόταν η κρίση ενέργειας και ακρίβειας στη χώρα ενώ, ταυτόχρονα, έπρεπε να πληρωθεί και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος (στις 31 Ιουλίου).
– καταγράφουν τη δυσκολία των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τα παλιά χρέη ενώ προσπαθούν για βάλουν σε σειρά και όλα τα τρέχοντα έξοδα και υποχρεώσεις.
– αποκαλύπτουν την ανάγκη η οποία ώθησε την κυβέρνηση να φέρει νέα έκτακτη ρύθμιση με 72 δόσεις, αλλά και για ποιο λόγο κρίθηκε τελικά πως δεν επαρκεί και απαιτούνται ακόμα περισσότερες δόσεις.
– εξηγεί και τι οδήγησε τον πρωθυπουργό να δηλώσει όταν ανακοίνωνε στο υπουργικό Συμβούλιο την επέκταση σε 120 δόσεις, ότι «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση», ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στη συνέπεια.
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