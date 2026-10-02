Στα 12,5 δισ. τα απλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε οκτώ μήνες: «Ανάχωμα» οι 120 δόσεις, ενεργειακή πίεση και ακρίβεια φρέναραν τις πληρωμές φόρων το 2026