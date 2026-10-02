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Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο
Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο
Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού
Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, με τους θυελλώδεις ανέμους να έχουν οδηγήσει σε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη νεότερη ενημέρωση, μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.
Ακυρώσεις δρομολογίων καταγράφονται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των πρωινών αναχωρήσεων.
Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη νεότερη ενημέρωση, μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.
Τι ισχύει με τα δρομολόγια για ΑργοσαρωνικόΚανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα για τα «δελφίνια». Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με ταχύπλοο καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με την εταιρεία τους, καθώς ορισμένες πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει σε αναστολές.
Ακυρώσεις δρομολογίων καταγράφονται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των πρωινών αναχωρήσεων.
Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων.
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