Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο
ΕΛΛΑΔΑ
Απαγορευτικό απόπλου Λιμάνια Πειραιάς Ραφήνα Λαύριο Θυελλώδεις άνεμοι

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο
Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, με τους θυελλώδεις ανέμους να έχουν οδηγήσει σε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση,  από το λιμάνι του Πειραιά  δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη νεότερη ενημέρωση, μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Τι ισχύει με τα δρομολόγια για Αργοσαρωνικό

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα για τα «δελφίνια». Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με ταχύπλοο καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με την εταιρεία τους, καθώς ορισμένες πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει σε αναστολές.

Ακυρώσεις δρομολογίων καταγράφονται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των πρωινών αναχωρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων.

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης