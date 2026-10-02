Κοντά σε συμφωνία κυβέρνηση και βιομηχανία για το πακέτο μείωσης του ενεργειακού κόστους
Κοντά σε συμφωνία κυβέρνηση και βιομηχανία για το πακέτο μείωσης του ενεργειακού κόστους
Ορίζοντας η γενική συνέλευση του ΣΕΒ για τις ανακοινώσεις – Αναδρομική εφαρμογή των ενισχύσεων, στο τραπέζι το κόστος και η τελική τιμή της μεγαβατώρας
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και βιομηχανίας για ένα κοινής αποδοχής πακέτο μείωσης του ενεργειακού κόστους, με το δημοσιονομικό βάρος της παρέμβασης να αποτελεί το βασικό σημείο της συζήτησης.
Στην πλευρά του ΣΕΒ καλλιεργούνται προσδοκίες ότι η συμφωνία μπορεί να κλείσει και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις να γίνουν έως τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, την προσεχή Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, φαίνεται ότι έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι παράμετροι της παρέμβασης.
Κοινή επιδίωξη είναι να στηριχθούν τόσο οι μεσαίες όσο και οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την πίεση που ασκούν οι υψηλές τιμές ενέργειας στην παραγωγή και τις επιπτώσεις που μεταφέρονται στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών. Η έκταση της στήριξης, όμως, θα κριθεί από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τους όρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών πλαισίων κρατικών ενισχύσεων.
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Στην πλευρά του ΣΕΒ καλλιεργούνται προσδοκίες ότι η συμφωνία μπορεί να κλείσει και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις να γίνουν έως τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, την προσεχή Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, φαίνεται ότι έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι παράμετροι της παρέμβασης.
Κοινή επιδίωξη είναι να στηριχθούν τόσο οι μεσαίες όσο και οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την πίεση που ασκούν οι υψηλές τιμές ενέργειας στην παραγωγή και τις επιπτώσεις που μεταφέρονται στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών. Η έκταση της στήριξης, όμως, θα κριθεί από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τους όρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών πλαισίων κρατικών ενισχύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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