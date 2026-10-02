Κοντά σε συμφωνία κυβέρνηση και βιομηχανία για το πακέτο μείωσης του ενεργειακού κόστους

Ορίζοντας η γενική συνέλευση του ΣΕΒ για τις ανακοινώσεις – Αναδρομική εφαρμογή των ενισχύσεων, στο τραπέζι το κόστος και η τελική τιμή της μεγαβατώρας