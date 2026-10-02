Από την Πιερία ξεκινά η «αποστολή» Μητσοτάκη στον Βορρά: Προθεσμία ως το τέλος του έτους στους αντιπεριφερειάρχες

Στον δρόμο προς τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ανεβάσει στροφές εξ ου και θα περιοδεύει ο ίδιος σε κρίσιμους νομούς ανά την Επικράτεια