Από την Πιερία ξεκινά η «αποστολή» Μητσοτάκη στον Βορρά: Προθεσμία ως το τέλος του έτους στους αντιπεριφερειάρχες
Από την Πιερία ξεκινά η «αποστολή» Μητσοτάκη στον Βορρά: Προθεσμία ως το τέλος του έτους στους αντιπεριφερειάρχες
Στον δρόμο προς τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ανεβάσει στροφές εξ ου και θα περιοδεύει ο ίδιος σε κρίσιμους νομούς ανά την Επικράτεια
Με πλήρες πρόγραμμα στην ατζέντα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να περιοδεύσει στην Πιερία, έναν από τους δύσκολους νομούς της Βορείου Ελλάδος, όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουν ισχυροποιηθεί σημαντικά. Αυτό καθίσταται εμφανές από τα ποσοστά των ευρωεκλογών του 2024. Ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 (Ιούνιος) η ΝΔ πήρε κάτι περισσότερο από 38% και η Ελληνική Λύση με τη ΝΙΚΗ από 7,5%, εντούτοις έναν χρόνο μετά η Λύση ήρθε τρίτο κόμμα στον νομό με ποσοστό πάνω από 14%, ενώ η ΝΙΚΗ πήρε το υψηλό 10%, με δεδομένο και ότι ο πρόεδρος της Δημήτρης Νατσιός έλκει την καταγωγή του από τον νομό.
Δυόμιση χρόνια μετά, τα πράγματα δεν έχουν μεταστραφεί ιδιαίτερα, ενώ πλέον στην εξίσωση μπαίνουν νέες μεταβλητές. Η ΝΙΚΗ είναι μεν σε πορεία εξαΰλωσης, αλλά η Ελληνική Λύση πλασάρεται στη δεύτερη θέση σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος. Επίσης, υπάρχουν η Φωνή Λογικής και αναμένεται το κόμμα Σαμαρά, με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει πυρήνες στον νομό, όπως π.χ. ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Χριστογιάννης.
Στον δρόμο προς τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ανεβάσει στροφές εξ ου και θα περιοδεύει ο ίδιος σε κρίσιμους νομούς ανά την Επικράτεια. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ξεκινήσει από τον δήμο Πύδνας Κολινδρού, όπου η ΝΔ διατηρεί σημαντικές δυνάμεις, ενώ ο πρωθυπουργός θα δώσει το παρών και σε εκδήλωση των υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος για τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO. Αναμένεται να επισκεφθεί τη μονή Αγίου Διονυσίου, θα βρεθεί εν συνεχεία στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και στο Μουσικό Σχολείο της πόλης, ενώ θα καταλήξει σε συγκέντρωση πολιτών σε κεντρικό καφέ της Κατερίνης.
Το επόμενο διάστημα και όσο πιο κοντά πηγαίνουμε προς τις κάλπες, τόσο οι εξορμήσεις Μητσοτάκη θα συστηματοποιούνται με το βλέμμα στην προβολή του κατά τόπους κυβερνητικού έργου, αλλά και στην καταγραφή προβλημάτων που μπορεί να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος.
Και στην Πιερία άλλωστε έχει εξελιχθεί η συζήτηση για τη συμπερίληψη αντιπεριφερειάρχη στο κομματικό ψηφοδέλτιο, με το όνομα της Σοφίας Μαυρίδη να έχει «παίξει» σε αρκετά ρεπορτάζ, αν και αυτή την ώρα δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο. Το ψηφοδέλτιο του νομού έχει έξι θέσεις (τουλάχιστον δύο γυναίκες) και η ΝΔ έχει αυτή τη στιγμή τρεις βουλευτές: τον Φώντα Μπαραλιάκο, την πρώην υφυπουργό Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και τον Σπύρο Κουλκουδίνα, ενώ φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» η υποψηφιότητα της περιφερειακής συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας Άννας Τζήκα.
Δυόμιση χρόνια μετά, τα πράγματα δεν έχουν μεταστραφεί ιδιαίτερα, ενώ πλέον στην εξίσωση μπαίνουν νέες μεταβλητές. Η ΝΙΚΗ είναι μεν σε πορεία εξαΰλωσης, αλλά η Ελληνική Λύση πλασάρεται στη δεύτερη θέση σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος. Επίσης, υπάρχουν η Φωνή Λογικής και αναμένεται το κόμμα Σαμαρά, με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει πυρήνες στον νομό, όπως π.χ. ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Χριστογιάννης.
Στον δρόμο προς τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ανεβάσει στροφές εξ ου και θα περιοδεύει ο ίδιος σε κρίσιμους νομούς ανά την Επικράτεια. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ξεκινήσει από τον δήμο Πύδνας Κολινδρού, όπου η ΝΔ διατηρεί σημαντικές δυνάμεις, ενώ ο πρωθυπουργός θα δώσει το παρών και σε εκδήλωση των υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος για τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO. Αναμένεται να επισκεφθεί τη μονή Αγίου Διονυσίου, θα βρεθεί εν συνεχεία στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και στο Μουσικό Σχολείο της πόλης, ενώ θα καταλήξει σε συγκέντρωση πολιτών σε κεντρικό καφέ της Κατερίνης.
Το επόμενο διάστημα και όσο πιο κοντά πηγαίνουμε προς τις κάλπες, τόσο οι εξορμήσεις Μητσοτάκη θα συστηματοποιούνται με το βλέμμα στην προβολή του κατά τόπους κυβερνητικού έργου, αλλά και στην καταγραφή προβλημάτων που μπορεί να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος.
Ως το τέλος του έτους οι αντιπεριφερειάρχεςΚαι ενώ η ΝΔ ετοιμάζεται για τον εορτασμό των 52ων γενεθλίων της την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα, εξελίσσονται οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν λίγο ακόμα οι ανακοινώσεις νέων υποψηφίων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει σιωπηρή παράταση και στους αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια να παραιτηθούν από τη θέση τους ως το τέλος του έτους, από τη στιγμή που οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της άνοιξης και δεν υπάρχει βιασύνη.
Και στην Πιερία άλλωστε έχει εξελιχθεί η συζήτηση για τη συμπερίληψη αντιπεριφερειάρχη στο κομματικό ψηφοδέλτιο, με το όνομα της Σοφίας Μαυρίδη να έχει «παίξει» σε αρκετά ρεπορτάζ, αν και αυτή την ώρα δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο. Το ψηφοδέλτιο του νομού έχει έξι θέσεις (τουλάχιστον δύο γυναίκες) και η ΝΔ έχει αυτή τη στιγμή τρεις βουλευτές: τον Φώντα Μπαραλιάκο, την πρώην υφυπουργό Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και τον Σπύρο Κουλκουδίνα, ενώ φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» η υποψηφιότητα της περιφερειακής συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας Άννας Τζήκα.
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