Ο Γιώργος Κιμούλης ζητά 700.000 ευρώ από τη Ζέτα Δούκα, τη Δώρα Χρυσικού και τον Νίκο Ψαρρά

για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου που έχει καταθέσει εναντίον τους ο Γιώργος Κιμούλης, ενώ ο ίδιος απουσίαζε.





Στη συνέχεια, ο δικηγόρος μίλησε για την εκδίκαση της υπόθεσης στο μέλλον: «Αυτή τη στιγμή χωρίστηκε η υπόθεση στα δύο. Το ένα σκέλος της δικάζεται με την ειδική διαδικασία, αυτό που είχαμε σήμερα δηλαδή, οι διά του τύπου αξιώσεις του, και υπάρχει και το υπόλοιπο σκέλος της αγωγής του, το οποίο θα δικαστεί με την τακτική διαδικασία. Επομένως πλέον έχει χωριστεί η δίκη στα δύο και συνεχίζεται», επισήμανε.



Ο Γιώργος Κιμούλης κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζέτας Δούκα, η οποία αρχικά τον είχε καταγγείλει για περιστατικά ψυχολογικής, λεκτικής και σωματικής βίας που, όπως υποστήριξε, είχε βιώσει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αλλά και της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρρά που την υπερασπίστηκαν, έπειτα από συνέντευξη της Δώρας Χρυσικού το 2022 σε ιστοσελίδα, κάνοντας λόγο για «σκηνική αλητεία», αναφερόμενη στον σκηνοθέτη.



Τον Δεκέμβριο του 2023 είχε αναφερθεί ξανά στο συγκεκριμένο θέμα και τον Δεκέμβριο του 2023 σε τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας: «Νιώθω άσχημα που με παίρνουν οι δημοσιογράφοι και δεν σηκώνω τηλέφωνα, αλλά έχω επιλέξει να κρατάω μια σιωπή ακριβώς γιατί σέβομαι πολύ τη δικαιοσύνη… Η τελευταία εξέλιξη δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτή η τελευταία εξέλιξη αφορά κάποιες μηνύσεις που έχουν γίνει εναντίον εμού και τις κυρίας Δούκα, και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος στο 99% των περιπτώσεων…. Δεν είναι καινούργιες μηνύσεις…. Εγώ έχω τρεις μηνύσεις και μια αγωγή. Η αγωγή είναι ένα αστικό δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση από στιγμή σε στιγμή. Και υπάρχουν και τρεις μηνύσεις που εμπίπτουν στο ποινικό δικαστήριο. Το 99% των περιπτώσεων δεν μπαίνει στο αρχείο και παραπέμπεται σε δίκη ο κατηγορούμενος και εκεί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι για εντυπωσιασμό. Νιώθω αυτές τις μέρες ότι έχω καταδικαστεί για κάτι και δε το γνωρίζω. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος κάνει μήνυση σε κάποιον άλλον, το πιθανότερο είναι να πάει η υπόθεση σε δίκη… Και αυτή η δίκη έχει για τη δική μου την περίπτωση κριθεί να γίνει τον Νοέμβριο του 2024 και για τη Ζέτα τον Οκτώβριο του 2024».



«Φυσικά και δεν παίρνω κάτι πίσω από όσα έχω πει για τον κύριο Κιμούλη. Δεν πράττω εν θερμώ σε καμία περίπτωση… Γιατί έχω ερωτηθεί και πολλές φορές - γιατί είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομική και ηθική και ψυχολογική - όμως αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι για μένα είναι τέτοιο το ηθικό βάρος αυτού του πράγματος που έπραξα, που δεν υπάρχει περίπτωση να το έπαιρνα ποτέ πίσω», συμπλήρωνε.

