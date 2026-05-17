Αντιδράσεις με το «δεν μου αρέσουν οι ταινίες με εκρήξεις και όπλα» της Τζούλιαν Μουρ: «Έχω χάσει το μέτρημα πόσες έχει κάνει»
Αστείο πώς οι καλλιτέχνες ξεχνούν τη δική τους φιλμογραφία, όταν έρχεται η ώρα να κάνουν επίδειξη ευαισθησίας, σχολίασαν στα social media για την ηθοποιό
Αντιδράσεις προκάλεσε η Τζούλιαν Μουρ, δηλώνοντας ότι δεν της αρέσουν οι ταινίες με «εκρήξεις και όπλα», με πολλούς να επισημαίνουν πως έχει ξεχάσει ότι έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά φιλμ τέτοιου τύπου.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety, στο πλαίσιο του Kering Women in Motion Talk στο Φεστιβάλ Καννών, η 65χρονη ηθοποιός δέχθηκε επικρίσεις όταν μίλησε για τα είδη των πρότζεκτ στα οποία ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτή τη φάση της καριέρας της, λέγοντας ότι την ενδιαφέρει «όλο και λιγότερο η τραγωδία».
«Ιδιαίτερα τώρα, σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα σε παγκόσμιο επίπεδο, μου είναι πολύ δύσκολο να επενδύσω σε μια ιστορία που θεωρώ προσποιητή, όπου νιώθω ότι το βάθος του συναισθήματος, το μέτρο του, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Και δεν αισθάνομαι ότι θέλω να εμπλακώ σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια εξήγησε ότι, όταν διαβάζει σενάρια ή παρακολουθεί άλλες ταινίες, παρατηρεί «πότε κάτι υπάρχει απλώς για να ανεβάσει το διακύβευμα», προσθέτοντας: «Δεν μου αρέσουν τα εύκολα διακυβεύματα».
Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Δεν μου αρέσει να δολοφονείται κάποιος. Δεν μου αρέσουν οι εκρήξεις και τα όπλα. Δεν μου αρέσουν οι υστερίες. Δεν μου αρέσουν πράγματα που ανεβάζουν το διακύβευμα χωρίς να υπάρχει αληθινό συναίσθημα από κάτω». Κλείνοντας, σημείωσε: «Εννοώ, αυτό πραγματικά με ενοχλεί, γιατί είναι σαν θόρυβος. Δεν ξέρω πώς να το παίξω. Δεν θέλω να το παρακολουθήσω».
Αφού ένα απόσπασμα της συνέντευξης κοινοποιήθηκε στο X, πολλοί θαυμαστές διαφώνησαν με τη δήλωση της Μουρ στα σχόλια, επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες με όπλα και βία.
«Έχω χάσει το μέτρημα με το πόσες ταινίες έχει κάνει με όπλα», έγραψε κάποιος. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αστείο πώς οι καλλιτέχνες ξεχνούν τη δική τους φιλμογραφία όταν έρχεται η ώρα να κάνουν επίδειξη ηθικής ευαισθησίας». Ένα ακόμη σχόλιο που δέχτηκε ήταν το εξής: «Τέλεια! Τώρα ξαναπαίξτε όλη την εκφυλισμένη, βίαιη ψυχαγωγία στην οποία η Τζούλιαν έχει συμμετάσχει ευχαρίστως σε όλη την καριέρα της». Κάποιος άλλος, αναφερόμενος στο σίκουελ της «Σιωπής των Αμνών», που αφηγείται την ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου Χάνιμπαλ Λέκτερ, έγραψε: «Στο Hannibal, ένας άνδρας έμεινε χωρίς το κρανίο του και του έφαγαν τον εγκέφαλο».
Αν και πολλοί αντέδρασαν με τα λεγόμενά της, άλλοι την υπερασπίστηκαν. Ορισμένα από τα σχόλιο που έγιαν υπέρ της Μουρ ήταν τα ακόλουθα: «Το ότι η Τζούλιαν Μουρ επιλέγει το συναίσθημα αντί για το χάος είναι ακριβώς ο λόγος που τη σέβονται παγκοσμίως», «Συμφωνώ πραγματικά μαζί της! Έχουμε ήδη αρκετή βία στον κόσμο! Χρειαζόμαστε ξανά καλές οικογενειακές αξίες στις ταινίες! Καλή οικογενειακή διασκέδαση! Και οι κινηματογράφοι θα γεμίσουν ξανά! Θέλουμε να πηγαίνουμε στις αίθουσες, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές ποιοτικές ταινίες που βγαίνουν! Γι’ αυτό το The Devil Wears Prada ήταν υπέροχο».
Φωτογραφία: Shutterstock
Julianne Moore slammed for saying she doesn’t want to act in movies with ‘explosions and guns’ https://t.co/uLuweFxz1F pic.twitter.com/sH5Gvm64go— Page Six (@PageSix) May 17, 2026
