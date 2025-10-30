Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Η κόρη της εμφανίστηκε με vintage φόρεμα που είχε βάλει η ηθοποιός πριν από 20 χρόνια
Η 22χρονη Κάρις Ζέτα Ντάγκλας περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα της, Μάικλ Ντάγκλας, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα από τη συλλογή της μητέρας της
Με ένα vintage φόρεμα 20ετίας της μητέρας της, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς εμφανίστηκε η κόρη της, Κάρις Ζέτα Ντάγκλας.
Η 22χρονη κόρη της ηθοποιού και του Μάικλ Ντάγκλας τίμησε τη διάσημη μητέρα της σε φιλανθρωπική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα ρούχο της Ζέτα Τζόουνς από το 2005.
Η Κάρις περπάτησε στο κόκκινο χαλί με το μαύρο φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα — το ίδιο που είχε φορέσει η ηθοποιός πριν από είκοσι χρόνια στην τελετή του «Rock and Roll Hall of Fame». Η νεαρή συνόδευσε τον πατέρα της, Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με μωβ γραβάτα και λευκό πουκάμισο.
Αν και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση, η κόρη της την τίμησε με την κίνησή της. «Η Κάθριν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε γιατί εργάζεται», δήλωσε ο Μάικλ Ντάγκλας στο «People» και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η Κάρις είναι μαζί μου, όχι μόνο γιατί είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του PAC, αλλά και γιατί χαίρομαι κάθε στιγμή που περνάμε μαζί».
Η απόφοιτη του Πανεπιστημίου Μπράουν συνδύασε το vintage φόρεμα με μαύρες γόβες και σκουλαρίκια σε κόκκινη απόχρωση. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κάρις δανείζεται ρούχο από τη μητέρα της. Στα 21α γενέθλιά της φόρεσε ένα ροζ και λευκό φόρεμα με λουλούδια του οίκου Ungaro, το οποίο είχε φορέσει η Ζέτα Τζόουνς στα MTV Movie Awards το 1999. Μιλώντας στο «People», η 22χρονη ανέφερε πως νιώθει τυχερή που έχει «μια υπέροχη γκαρνταρόμπα από την οποία μπορεί να διαλέγει ρούχα».
«Λατρεύω τα vintage ρούχα. Δεν μου αρέσει να αγοράζω καινούρια. Δεν με ενδιαφέρει η “γρήγορη μόδα”, κυρίως για λόγους βιωσιμότητας», είπε. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως μερικές φορές δανείζεται ρούχα της ηθοποιού «λίγο παραπάνω» από όσο θα έπρεπε. «Μου λέει, “αυτή είναι η τσάντα μου;” κι εγώ απαντώ, “Δεν νομίζω… δεν είμαι σίγουρη”», πρόσθεσε γελώντας.
Η Κάθριν ΖέταΤζόουνς και ο Ντάγκλας έχουν ακόμη έναν γιο, τον Ντίλαν, επίσης απόφοιτο του Πανεπιστημίου Μπράουν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 18 Νοεμβρίου 2000, δύο χρόνια μετά τη γνωριμία του, ενώ πέρασε μια σύντομη περίοδο χωρισμού το 2013, προτού επανασυνδεθεί το επόμενο έτος.
