Η 23χρονη κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας θα κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο με πρωταγωνιστικό ρόλο
Η Κάρις Ντάγκλας θα παίξει έναν ρόλο με βαριά θεατρική ιστορία στο κλασικό έργο «The Seagull» του Αντόν Τσέχωφ

Το θεατρικό της ντεμπούτο θα κάνει η 23χρονη κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας, με πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Κάρις Ντάγκλας, σύμφωνα με την Daily Mail, θα ηγηθεί του καστ στο κλασικό έργο «The Seagull» του Αντόν Τσέχωφ, που ανεβαίνει τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη, ενσαρκώνοντας τη Νίνα, μια φιλόδοξη νεαρή ηθοποιό που μπλέκεται σε ένα περίπλοκο ερωτικό τρίγωνο.

Πρόκειται για έναν ρόλο με βαριά θεατρική ιστορία, καθώς στο παρελθόν τον έχουν υποδυθεί μεγάλες σταρ όπως οι Σίρσα Ρόναν, Εμίλια Κλαρκ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Νάταλι Πόρτμαν και Έλεν Μίρεν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της είναι «απίστευτα περήφανοι» για την εξέλιξή της.



Η παράσταση θα παρουσιαστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο St. Lydia’s Theatre στο Μπρούκλιν, σε παραγωγή της θεατρικής ομάδας Solid Flesh.

Η Κάρις, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Brown με σπουδές στον κινηματογράφο και τις διεθνείς σχέσεις, έχει δείξει από νωρίς έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο της υποκριτικής, παρά το γεγονός ότι δεν ακολούθησε ακαδημαϊκά αυτή την κατεύθυνση.

Η μητέρα της είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, παρά τη λάμψη του Χόλιγουντ, τόσο η ίδια όσο και ο Ντάγκλας προσπάθησαν αρχικά να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να σκεφτούν και άλλες επιλογές καριέρας. Ωστόσο, η αφοσίωσή τους στην τέχνη ήταν καθοριστική.
