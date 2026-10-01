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Συνελήφθη 16χρονος αρχηγός ομάδας χάκερ στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 επιθέσεις, έρευνα στην Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Χάκερ Europol Ισπανία Κυβερνοεπιθέσεις

Συνελήφθη 16χρονος αρχηγός ομάδας χάκερ στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 επιθέσεις, έρευνα στην Ελλάδα

Ήταν ο διαχειριστής της ομάδας ransomware KillSec - Κατασχέθηκαν πέντε servers και 110 TB δεδομένων

Συνελήφθη 16χρονος αρχηγός ομάδας χάκερ στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 επιθέσεις, έρευνα στην Ελλάδα
Έναν 16χρονο που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής της ομάδας ransomware KillSec (ομάδας που μόλυνε τον υπολογιστή του θύματος και στην συνέχεια ζητούσε λύτρα) εντόπισαν οι αρχές στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης για την εξάρθρωση της κυβερνοεγκληματικής οργάνωσης, η οποία συνδέεται με σχεδόν 1.000 επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αρχών από εννέα χώρες, υπό τον συντονισμό της Europol και της Eurojust. Συνολικά συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν οκτώ έρευνες σε Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία.

Η KillSec φέρεται να δραστηριοποιείται στο διαδικτυακό χώρο από το 2024 αποκτώντας παράνομη πρόσβαση σε συστήματα οργανισμών και υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδομένα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, απαιτούσε λύτρα απειλώντας τα θύματα ότι θα δημοσιοποιούσε τα κλεμμένα αρχεία.

Συνελήφθη 16χρονος αρχηγός ομάδας χάκερ στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 επιθέσεις, έρευνα στην Ελλάδα


Στο στόχαστρο ευάλωτα συστήματα και υποδομές cloud

Οι ερευνητές της Europol αναφέρουν ότι η ομάδα εκμεταλλευόταν ανεπαρκώς προστατευμένα σημεία πρόσβασης, ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονταν με υποδομές cloud. Μετά την παραβίαση των συστημάτων, τα μέλη της KillSec φέρονται να αντέγραφαν τα δεδομένα στις δικές τους υποδομές και στη συνέχεια να εκβίαζαν τους οργανισμούς ζητώντας την καταβολή λύτρων. Οι επιθέσεις αποδίδονται σε μια οργανωμένη δομή με διαφορετικούς ρόλους, ενώ ο 16χρονος ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο κύριος χειριστής της ομάδας.

Συνελήφθη 16χρονος αρχηγός ομάδας χάκερ στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 επιθέσεις, έρευνα στην Ελλάδα

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Κατασχέθηκαν πέντε servers και 110 TB δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς επιχείρησης οι αρχές κατάσχεσαν πέντε servers που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση δεδομένων των θυμάτων. Παράλληλα, βρέθηκαν τουλάχιστον 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν και domains που φέρεται να χρησιμοποιούσε η KillSec για τη δραστηριότητά της.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια στην Ισπανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δικαστικές και αστυνομικές αρχές από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Συνελήφθη 16χρονος αρχηγός ομάδας χάκερ στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 επιθέσεις, έρευνα στην Ελλάδα


Η Europol παρείχε αναλυτική και τεχνική υποστήριξη στην έρευνα, μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα και την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων. Οι αρχές συνεχίζουν πλέον την ανάλυση των συσκευών και των δεδομένων που κατασχέθηκαν, καθώς και την ιχνηλάτηση των οικονομικών εσόδων της ομάδας. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί αναμένεται να βοηθήσει στην ταυτοποίηση επιπλέον θυμάτων, κυβερνοεπιθέσεων και προσώπων που ενδέχεται να συνδέονται με τη δράση της KillSec.

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