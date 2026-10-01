Oasis: Νομική παρέμβαση για τη δημοπρασία ανέκδοτων ηχογραφήσεων αξίας άνω του 1 εκατ. λιρών
Oasis: Νομική παρέμβαση για τη δημοπρασία ανέκδοτων ηχογραφήσεων αξίας άνω του 1 εκατ. λιρών
Το υλικό ανήκε στον πρώην ηχολήπτη των Oasis, Χιου Ρίτσαρντς, ο οποίος συνεργάστηκε με το συγκρότημα από το 1994 έως το 2001
Νομική παρέμβαση από τους Oasis προκάλεσε η προγραμματισμένη δημοπρασία ανέκδοτων ηχογραφήσεών τους, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο λίρες.
Μια ιδιαίτερα σπάνια συλλογή με ανέκδοτο υλικό του συγκροτήματος αποσύρθηκε από τη δημοπρασία, έπειτα από νομικές ενέργειές τους. Το αρχείο περιλαμβάνει 63 συναυλίες, στιγμές από πρόβες και soundchecks, καθώς και ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ του Νόελ και του Λίαμ Γκάλαχερ.
Η συλλογή επρόκειτο να δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο από τον οίκο Littleton Auctions στο Worcestershire της Αγγλίας, με την αξία της να εκτιμάται μεταξύ 1,2 και 1,6 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με τον Guardian.
Το υλικό ανήκε στον πρώην ηχολήπτη των Oasis, Χιου Ρίτσαρντς, ο οποίος συνεργάστηκε με το συγκρότημα από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Definitely Maybe», το 1994, έως το 2001. Πρόκειται συνολικά για 209 κασέτες DAT, 73 αναλογικές κασέτες και τρία MiniDisc, τα οποία παραχώρησε στον οίκο δημοπρασιών ο γιος του, Όουεν Ρίτσαρντς.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Littleton Auctions, Μπεν Χόμερ, επιβεβαίωσε στο BBC την απόσυρση της συλλογής από τη δημοπρασία, εξηγώντας τον λόγο της απόφασης: «Ο οίκος Littleton Auctions επιβεβαιώνει ότι οι ηχογραφήσεις των Oasis, γνωστές ως "The Desk Tapes", αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία της 3ης Οκτωβρίου λόγω νομικών ενεργειών. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν μπορούμε να διαθέσουμε αυτό το σημαντικό αρχείο όπως είχαμε προγραμματίσει».
Ο Όουεν Ρίτσαρντς, ο οποίος έχει επίσης εργαστεί ως ηχολήπτης, είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο στους Times για τη σημασία του συγκεκριμένου αρχείου, χαρακτηρίζοντάς το «ένα κομμάτι της ιστορίας». Όπως ανέφερε, οι ηχογραφήσεις παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση, ωστόσο τα δικαιώματα ανήκουν στους Oasis, γεγονός που σημαίνει ότι ένας νέος κάτοχος δεν θα μπορούσε να τις κυκλοφορήσει χωρίς τη συνεργασία του συγκροτήματος.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη νομική διαμάχη που οδήγησε στην αναβολή της διαδικασίας. «Είναι αλήθεια ότι οι Oasis έχουν κινηθεί νομικά εναντίον εμού και του πατέρα μου για να εμποδίσουν τη δημοπρασία των κασετών που ηχογράφησε ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια» είπε ο Ρίτσαρντς.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι συμφωνήθηκε να αναβληθεί η δημοπρασία έως ότου διευθετηθεί η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών: «Συμφωνήσαμε να αναβάλουμε τη δημοπρασία προκειμένου να επιλυθεί η νομική διαμάχη, είτε δικαστικά είτε με άλλον τρόπο, με ομαλό τρόπο».
Παρά την απόσυρση των ηχογραφήσεων των Oasis, η υπόλοιπη δημοπρασία του Littleton Auctions θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο. Μεταξύ των αντικειμένων που θα διατεθούν είναι ένα αυθεντικό παρκά της Kangol από περιοδεία των Oasis, το οποίο ανήκε στη συλλογή του Ρίτσαρντς, υπογεγραμμένες φωτογραφίες των Nirvana, αυτόγραφα δύο μελών των Rolling Stones και μια κιθάρα με την υπογραφή του Μπράιαν Μέι.
Ο Μπεν Χόμερ διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα αντικείμενα της δημοπρασίας και ότι ο οίκος δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω τη νομική διαμάχη: «Η υπόλοιπη δημοπρασία δεν επηρεάζεται και θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Σεβόμαστε τη νομική διαδικασία και δεν θα προβούμε σε κανένα περαιτέρω σχόλιο για την υπόθεση σε αυτό το σημείο».
Μια ιδιαίτερα σπάνια συλλογή με ανέκδοτο υλικό του συγκροτήματος αποσύρθηκε από τη δημοπρασία, έπειτα από νομικές ενέργειές τους. Το αρχείο περιλαμβάνει 63 συναυλίες, στιγμές από πρόβες και soundchecks, καθώς και ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ του Νόελ και του Λίαμ Γκάλαχερ.
Oasis take legal action to stop sale of unheard tapes https://t.co/mZn9NJDZMW— BBC News (UK) (@BBCNews) September 30, 2026
Το υλικό ανήκε στον πρώην ηχολήπτη των Oasis, Χιου Ρίτσαρντς, ο οποίος συνεργάστηκε με το συγκρότημα από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Definitely Maybe», το 1994, έως το 2001. Πρόκειται συνολικά για 209 κασέτες DAT, 73 αναλογικές κασέτες και τρία MiniDisc, τα οποία παραχώρησε στον οίκο δημοπρασιών ο γιος του, Όουεν Ρίτσαρντς.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Littleton Auctions, Μπεν Χόμερ, επιβεβαίωσε στο BBC την απόσυρση της συλλογής από τη δημοπρασία, εξηγώντας τον λόγο της απόφασης: «Ο οίκος Littleton Auctions επιβεβαιώνει ότι οι ηχογραφήσεις των Oasis, γνωστές ως "The Desk Tapes", αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία της 3ης Οκτωβρίου λόγω νομικών ενεργειών. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν μπορούμε να διαθέσουμε αυτό το σημαντικό αρχείο όπως είχαμε προγραμματίσει».
Ο Όουεν Ρίτσαρντς, ο οποίος έχει επίσης εργαστεί ως ηχολήπτης, είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο στους Times για τη σημασία του συγκεκριμένου αρχείου, χαρακτηρίζοντάς το «ένα κομμάτι της ιστορίας». Όπως ανέφερε, οι ηχογραφήσεις παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση, ωστόσο τα δικαιώματα ανήκουν στους Oasis, γεγονός που σημαίνει ότι ένας νέος κάτοχος δεν θα μπορούσε να τις κυκλοφορήσει χωρίς τη συνεργασία του συγκροτήματος.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη νομική διαμάχη που οδήγησε στην αναβολή της διαδικασίας. «Είναι αλήθεια ότι οι Oasis έχουν κινηθεί νομικά εναντίον εμού και του πατέρα μου για να εμποδίσουν τη δημοπρασία των κασετών που ηχογράφησε ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια» είπε ο Ρίτσαρντς.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι συμφωνήθηκε να αναβληθεί η δημοπρασία έως ότου διευθετηθεί η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών: «Συμφωνήσαμε να αναβάλουμε τη δημοπρασία προκειμένου να επιλυθεί η νομική διαμάχη, είτε δικαστικά είτε με άλλον τρόπο, με ομαλό τρόπο».
Παρά την απόσυρση των ηχογραφήσεων των Oasis, η υπόλοιπη δημοπρασία του Littleton Auctions θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο. Μεταξύ των αντικειμένων που θα διατεθούν είναι ένα αυθεντικό παρκά της Kangol από περιοδεία των Oasis, το οποίο ανήκε στη συλλογή του Ρίτσαρντς, υπογεγραμμένες φωτογραφίες των Nirvana, αυτόγραφα δύο μελών των Rolling Stones και μια κιθάρα με την υπογραφή του Μπράιαν Μέι.
Ο Μπεν Χόμερ διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα αντικείμενα της δημοπρασίας και ότι ο οίκος δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω τη νομική διαμάχη: «Η υπόλοιπη δημοπρασία δεν επηρεάζεται και θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Σεβόμαστε τη νομική διαδικασία και δεν θα προβούμε σε κανένα περαιτέρω σχόλιο για την υπόθεση σε αυτό το σημείο».
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