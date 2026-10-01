Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Όταν πέθανε η μητέρα μου, δεν έβαλα τις ουσίες στη ζωή μου για να ξεπεράσω τον πόνο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Όταν πέθανε η μητέρα μου, δεν έβαλα τις ουσίες στη ζωή μου για να ξεπεράσω τον πόνο
Θα μπορούσα εύκολα να ξανακυλήσω, αλλά ήμουν ήδη 14 χρόνια καθαρή, εξήγησε η κόρη της Ζωής Λάσκαρη
Δηλώσεις για την απώλεια της μητέρας της και τη σχέση της με τις ουσίες έκανε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, σημειώνοντας πως όταν η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή, ήταν ήδη 14 χρόνια καθαρή και ενώ θα μπορούσε εύκολα να ξανακυλήσει, όπως είπε, επέλεξε να μην μπλέξει ξανά με τις ουσίες για να ξεπεράσει τον πόνο της.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», εξομολογήθηκε πως το μόνο που έκανε την ημέρα της κηδείας της μητέρας της ήταν να πει δύο ποτήρια ρακί: «Η μαμά μου έφυγε το 2017, από το 2033 ήμουν καθαρή, ήμουν 14 χρόνια καθαρή. Θα μπορούσα εύκολα να ξανακυλήσω, αλλά δεν πήρα ούτε χάπι. Το μόνο που έκανα, επειδή ήμουν ψιλοάυπνη, έπινα μόνο νερό και κάπνιζα τα τσιγάρα της. Γιατί κάπνιζε η μαμά μου πάρα πολύ. Συγγνώμη, ήπια και στην κηδεία δυο τσικουδιές. Δεν έβαλα όμως την ουσία στη ζωή μου, στην καθημερινότητα μου, για να ξεπεράσω τον πόνο. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Νομίζεις ότι είναι ατελείωτο, νομίζεις ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα και ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αλλά, όταν το ξεπερνάς, νιώθεις πολύ καλά», είπε.
Όταν ρωτήθηκε πως αντέδρασε η Ζωή Λάσκαρη όταν έμαθε για τα ναρκωτικά, απάντησε: «Η μαμά μου εξέφρασε θυμό. Από τα 15 ξεκίνησα και στα 18 έφυγα και έμεινα μόνη μου. Πάλι κοντά στους γονείς μου, αλλά μόνη μου. Και είχα γενικά πολύ ελευθερία από το σπίτι μου. Γενικά μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχε ένταση, δεν υπήρχε ποτέ ηρεμία στο σπίτι μου. Ήμουν σε πολύ σκοτεινές σκέψεις όταν έφευγαν οι γονείς από το σπίτι το βράδυ ή ήμουν σε πολύ ένταση όταν ήμουν μικρή. Οπότε κάποια στιγμή στα 25, που υπήρχε χρόνια όλο αυτό το πράγμα - όχι μόνο τα ναρκωτικά αλλά και όλη αυτή η ένταση - μπούκωσα, μπούχτησα, έφτασα τον πάτο μου, δεν άντεχα άλλο», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, δεν έφτασε ποτέ κοντά στον θάνατο λόγω ουσιών, ωστόσο στο παρελθόν είχε ένα σοβαρό «ατύχημα»: «Είχα ένα ατύχημα, που θα μπορούσε να ήταν θάνατος. Όταν είχα κόψει τα ναρκωτικά, έπινα αλκοόλ και μου έριξαν κάτι στο ποτό μου. Έσβησα στην πολυκατοικία απ’ έξω, πέρασε κάποιος και με πήγε στον Ευαγγελισμό. Αν είχα μπει στο σπίτι μου, δεν θα με έβρισκε κανένας, γιατί έμενα μόνη μου και δεν μίλαγα με τους γονείς μου κάθε μέρα».
Για τη σύγκριση που υπήρχε με τη μητέρα της, ανέφερε, έπειτα, πως δεν ήταν εύκολο να το αντιμετωπίσει: «Όταν είσαι κόρη μίας σταρ και τόσο όμορφης γυναίκας, χωρίς να το θες, υπάρχει μία σύγκριση. Που δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο φινάλε. Άλλο η μητέρα μου και άλλο εγώ. Και δεν πάω να κάνω και τη μαμά μου. Αλλά είναι βαρύ να έχεις μία μάνα που όλοι μιλάνε για εκείνη. Δεν είναι εύκολο. Νιώθεις σαν να είσαι λίγο στην άκρη», σημείωσε.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου σχολίασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει την πραγματική αλήθεια. Ο καθένας ξέρει μόνο τη δική του αλήθεια», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε πως παρόλο που πολλοί μιλούν για όσα συνέβαιναν στην οικογένειά του: «Η αλήθεια πάντα φωτίζεται και βγαίνει. Μπορεί να αργήσει, αλλά πάντα θα φανεί στο τέλος».
Όσον αφορά στην απώλεια του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ από υπερβολική δόση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ίδια εξήγησε πώς ενώ πολλοί άνθρωποι φαινομενικά έχουν τα πάντα, καταλήγουν στις εξαρτήσεις: «Δεν έχει να κάνει με το αν τα έχεις όλα φαινομενικά. Έχει να κάνει με το αν έχεις πάρει την αγάπη που θες, αν νιώθεις μόνος σου, αν βιώνεις μία κατάσταση στο σπίτι σου μεγαλώνοντας, η οποία δεν σε ικανοποιεί σαν παιδί. Όλοι εμείς που έχουμε υπάρξει στις ουσίες, ακόμα και άνθρωποι που συνεχίζουν, είναι γιατί δεν έχουν βρει την πραγματική αγάπη μέσα τους. Όταν είσαι μικρός, δεν καταλαβαίνεις ότι η αγάπη είναι μέσα σου. Αγάπη θες από τους γονείς σου. Όταν δεν την παίρνεις ακριβώς όπως τη θες... Όπως εμένα που η μαμά μου ήταν κομμάτια ολονών, δεν ήταν μόνο δικιά μου όπως είναι κάποια άλλη μάνα που δεν είναι διάσημη. Δηλαδή βγαίναμε έξω και η μαμά μου ήταν παντού, δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά ήταν για όλο τον κόσμο. Ένα παιδί πάντα θέλει τη μαμά του, του λείπει πάντα η μαμά του. Υπάρχουν κενά, οπότε μετά θες να τα γεμίσεις με κάτι, αλκοόλ, χάπια, γλυκά...», είπε.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», εξομολογήθηκε πως το μόνο που έκανε την ημέρα της κηδείας της μητέρας της ήταν να πει δύο ποτήρια ρακί: «Η μαμά μου έφυγε το 2017, από το 2033 ήμουν καθαρή, ήμουν 14 χρόνια καθαρή. Θα μπορούσα εύκολα να ξανακυλήσω, αλλά δεν πήρα ούτε χάπι. Το μόνο που έκανα, επειδή ήμουν ψιλοάυπνη, έπινα μόνο νερό και κάπνιζα τα τσιγάρα της. Γιατί κάπνιζε η μαμά μου πάρα πολύ. Συγγνώμη, ήπια και στην κηδεία δυο τσικουδιές. Δεν έβαλα όμως την ουσία στη ζωή μου, στην καθημερινότητα μου, για να ξεπεράσω τον πόνο. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Νομίζεις ότι είναι ατελείωτο, νομίζεις ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα και ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αλλά, όταν το ξεπερνάς, νιώθεις πολύ καλά», είπε.
Όταν ρωτήθηκε πως αντέδρασε η Ζωή Λάσκαρη όταν έμαθε για τα ναρκωτικά, απάντησε: «Η μαμά μου εξέφρασε θυμό. Από τα 15 ξεκίνησα και στα 18 έφυγα και έμεινα μόνη μου. Πάλι κοντά στους γονείς μου, αλλά μόνη μου. Και είχα γενικά πολύ ελευθερία από το σπίτι μου. Γενικά μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχε ένταση, δεν υπήρχε ποτέ ηρεμία στο σπίτι μου. Ήμουν σε πολύ σκοτεινές σκέψεις όταν έφευγαν οι γονείς από το σπίτι το βράδυ ή ήμουν σε πολύ ένταση όταν ήμουν μικρή. Οπότε κάποια στιγμή στα 25, που υπήρχε χρόνια όλο αυτό το πράγμα - όχι μόνο τα ναρκωτικά αλλά και όλη αυτή η ένταση - μπούκωσα, μπούχτησα, έφτασα τον πάτο μου, δεν άντεχα άλλο», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, δεν έφτασε ποτέ κοντά στον θάνατο λόγω ουσιών, ωστόσο στο παρελθόν είχε ένα σοβαρό «ατύχημα»: «Είχα ένα ατύχημα, που θα μπορούσε να ήταν θάνατος. Όταν είχα κόψει τα ναρκωτικά, έπινα αλκοόλ και μου έριξαν κάτι στο ποτό μου. Έσβησα στην πολυκατοικία απ’ έξω, πέρασε κάποιος και με πήγε στον Ευαγγελισμό. Αν είχα μπει στο σπίτι μου, δεν θα με έβρισκε κανένας, γιατί έμενα μόνη μου και δεν μίλαγα με τους γονείς μου κάθε μέρα».
Για τη σύγκριση που υπήρχε με τη μητέρα της, ανέφερε, έπειτα, πως δεν ήταν εύκολο να το αντιμετωπίσει: «Όταν είσαι κόρη μίας σταρ και τόσο όμορφης γυναίκας, χωρίς να το θες, υπάρχει μία σύγκριση. Που δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο φινάλε. Άλλο η μητέρα μου και άλλο εγώ. Και δεν πάω να κάνω και τη μαμά μου. Αλλά είναι βαρύ να έχεις μία μάνα που όλοι μιλάνε για εκείνη. Δεν είναι εύκολο. Νιώθεις σαν να είσαι λίγο στην άκρη», σημείωσε.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου σχολίασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει την πραγματική αλήθεια. Ο καθένας ξέρει μόνο τη δική του αλήθεια», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε πως παρόλο που πολλοί μιλούν για όσα συνέβαιναν στην οικογένειά του: «Η αλήθεια πάντα φωτίζεται και βγαίνει. Μπορεί να αργήσει, αλλά πάντα θα φανεί στο τέλος».
Όσον αφορά στην απώλεια του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ από υπερβολική δόση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ίδια εξήγησε πώς ενώ πολλοί άνθρωποι φαινομενικά έχουν τα πάντα, καταλήγουν στις εξαρτήσεις: «Δεν έχει να κάνει με το αν τα έχεις όλα φαινομενικά. Έχει να κάνει με το αν έχεις πάρει την αγάπη που θες, αν νιώθεις μόνος σου, αν βιώνεις μία κατάσταση στο σπίτι σου μεγαλώνοντας, η οποία δεν σε ικανοποιεί σαν παιδί. Όλοι εμείς που έχουμε υπάρξει στις ουσίες, ακόμα και άνθρωποι που συνεχίζουν, είναι γιατί δεν έχουν βρει την πραγματική αγάπη μέσα τους. Όταν είσαι μικρός, δεν καταλαβαίνεις ότι η αγάπη είναι μέσα σου. Αγάπη θες από τους γονείς σου. Όταν δεν την παίρνεις ακριβώς όπως τη θες... Όπως εμένα που η μαμά μου ήταν κομμάτια ολονών, δεν ήταν μόνο δικιά μου όπως είναι κάποια άλλη μάνα που δεν είναι διάσημη. Δηλαδή βγαίναμε έξω και η μαμά μου ήταν παντού, δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά ήταν για όλο τον κόσμο. Ένα παιδί πάντα θέλει τη μαμά του, του λείπει πάντα η μαμά του. Υπάρχουν κενά, οπότε μετά θες να τα γεμίσεις με κάτι, αλκοόλ, χάπια, γλυκά...», είπε.
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