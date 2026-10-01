Η κακοκαιρία χτύπησε την Κρήτη: Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι και μεγάλες καταστροφές - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλειστά και την Παρασκευή τα σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου

Τρία μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Στην ευρύτερη περιοχή των δύο οικισμών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οκτώ αντλήσεις υδάτων.Παρεμβάσεις χρειάστηκαν και στο Ρέθυμνο. Στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθείκαι 15 αντλήσεις υδάτων.Στοκαι κυρίως στην περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ένα άτομο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ τα συνεργεία προχώρησαν σε 15 αντλήσεις υδάτων.Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει αυξημένη, με τα συνεργεία να πραγματοποιούν αντλήσεις νερών, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και οι δήμοι των περιοχών που έχουν πληγεί, διαθέτοντας μηχανήματα έργου. Σε ορισμένα σημεία, φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην κυκλοφορία και απαιτούνται παρεμβάσεις για την απομάκρυνσή τους.Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή (2/10), όλα τατου Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί.Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς στην περιοχή παραμένουν προβλήματα από την κακοκαιρία.Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην αποστολή, με τα οποία οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 09:34 και αφορούσε τον περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.Στις 10:02 ακολούθησε αντίστοιχη ειδοποίηση για τονΟι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας παραμένουν σε εξέλιξη στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κακοκαιρία.