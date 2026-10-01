Η κακοκαιρία χτύπησε την Κρήτη: Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι και μεγάλες καταστροφές - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κακοκαιρία χτύπησε την Κρήτη: Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι και μεγάλες καταστροφές - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο - Υπερχείλισε ποταμός στο Ηράκλειο, αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία και εστάλησαν τρία μηνύματα από το 112
Έναν νεκρό, πλημμυρικά φαινόμενα και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις, ενώ 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.
Στο Ρέθυμνο, 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο ποιμνιοστάσιό του. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά.
Ειδικότερα, σημειώνει: «Συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10).
Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη, και έως το απόγευμα του Σαββάτου».
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων, ενώ οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται.
Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης.
Στο Ρέθυμνο, 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο ποιμνιοστάσιό του. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά.
@annika.krn21 🥲 #kreta #crete #gouves ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
Ισχυρά φαινόμενα έως την ΚυριακήΝέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αυξομειώσεις έως την Κυριακή.
Ειδικότερα, σημειώνει: «Συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10).
Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη, και έως το απόγευμα του Σαββάτου».
Υπερχείλισε ο Δρακουλιάρης - Επιχειρήσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και ΛασίθιΣύμφωνα με άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος έχει δεχθεί συνολικά 255 κλήσεις εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων, ενώ οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται.
Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης.
Στην ευρύτερη περιοχή των δύο οικισμών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 13 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οκτώ αντλήσεις υδάτων.
Παρεμβάσεις χρειάστηκαν και στο Ρέθυμνο. Στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί τρεις μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων.
Στο Λασίθι και κυρίως στην περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ένα άτομο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ τα συνεργεία προχώρησαν σε 15 αντλήσεις υδάτων.
Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει αυξημένη, με τα συνεργεία να πραγματοποιούν αντλήσεις νερών, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και οι δήμοι των περιοχών που έχουν πληγεί, διαθέτοντας μηχανήματα έργου. Σε ορισμένα σημεία, φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην κυκλοφορία και απαιτούνται παρεμβάσεις για την απομάκρυνσή τους.
@torrax2000
Heute in Gouves Kreta Aphrodite Beatch.♬ Der Moment gehört nur dir - Mila Kummer
Κλειστά και την Παρασκευή τα σχολεία στον Δήμο ΜυλοποτάμουΚλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή (2/10), όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί.
Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.
Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.
Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς στην περιοχή παραμένουν προβλήματα από την κακοκαιρία.
Τρία μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεωνΟι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην αποστολή τριών μηνυμάτων από το 112, με τα οποία οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 09:34 και αφορούσε τον περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Στις 10:02 ακολούθησε αντίστοιχη ειδοποίηση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, ενώ στις 11:09 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112 για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά του Ηρακλείου.
Οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας παραμένουν σε εξέλιξη στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κακοκαιρία.
Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Κρήτη:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα