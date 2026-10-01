Η Sia πούλησε το 50% του μουσικού της καταλόγου έναντι 180 εκατ. δολαρίων
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Sia Μουσική

Η Sia πούλησε το 50% του μουσικού της καταλόγου έναντι 180 εκατ. δολαρίων

Η συμφωνία έρχεται εν μέσω του διαζυγίου της από τον Νταν Μπερνάντ, ο οποίος φέρεται να διεκδικεί μέρος του ποσού

Η Sia πούλησε το 50% του μουσικού της καταλόγου έναντι 180 εκατ. δολαρίων
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Έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων πούλησε η Sia το 50% του μουσικού της καταλόγου, παραχωρώντας δικαιώματα από τη δισκογραφική της δραστηριότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η πώληση έγινε στη σουηδική επενδυτική εταιρεία Pophouse. Η συμφωνία ωστόσο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Sia βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τον Νταν Μπερνάρντ, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει μέρος του συγκεκριμένου ποσού.

Με βάση ορισμένα έγγραφα που επικαλείται το ίδιο μέσο, από τα 180 εκατομμύρια δολάρια, τα 165 αφορούν σε τραγούδια που η Sia έγραψε πριν από τον γάμο της, μεταξύ των οποίων οι επιτυχίες «Cheap Thrills» και «Chandelier». Ο πρώην σύζυγός της φέρεται να έχει συμφωνήσει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση επί του συγκεκριμένου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει 1 εκατομμύριο δολάρια.

Τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια δολάρια αφορούν σε τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Το ποσό αναμένεται να παραμείνει σε ειδικό λογαριασμό, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, εάν δεν καταλήξουν σε εξωδικαστική συμφωνία.

Η συμφωνία με την Pophouse αφορά στα δικαιώματα έκδοσης και τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις της Sia, χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής παραγωγής με avatar, η οποία θα βασίζεται στη μουσική της. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει σύντομα.

Πριν από λίγους μήνες είχε γίνει γνωστό, ότι η Sia υποχρεούται να καταβάλλει στον πρώην σύζυγό της 42.500 δολάρια τον μήνα ως διατροφή, καθώς οι δυο τους μοιράζονται την επιμέλεια του γιου τους, Somersault Wonder Bernard. Η τραγουδίστρια και ο Νταν Μπερνάρντ παντρεύτηκαν το 2023, ενώ η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, περίπου έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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