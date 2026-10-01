Η 22χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, δείτε βίντεο
Η 22χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, δείτε βίντεο
Η Απλ Μάρτιν περπάτησε για τον οίκο Chloé σε επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού
Το ντεμπούτο της στην πασαρέλα έκανε η 22χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου.
Η Απλ Μάρτιν έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε επίδειξη μόδας για τον οίκο Chloé, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Η επίδειξη φέρει το όνομα «The Obsessive Collection», με τη συλλογή ρούχων να έχει ως βασικά στοιχεία της, τα φλοράλ σχέδια, κεντήματα που πρωταγωνιστούσαν τη δεκαετία του 1960, ρομαντικές φούστες, καθώς και κάπες και παλτό εμπενυσμένα από τη δεκαετία του 1970.
Η 22χρονη περπάτησε φορώντας λευκό, oversized φόρεμα με κεντημένες λεπτομέρειες και ψηλοτάκουνες πλατφόρμες με διάφανη λεπτομέρεια στο μπροστινό μέρος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στην επίδειξη του οίκου περπάτησαν επίσης τα μοντέλα Νατάσα Πόλι, Εύα Χερτζίγκοβα και Μαρία Κάρλα Μποσκόνο.
Η Απλ Μάρτιν έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε επίδειξη μόδας για τον οίκο Chloé, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Η επίδειξη φέρει το όνομα «The Obsessive Collection», με τη συλλογή ρούχων να έχει ως βασικά στοιχεία της, τα φλοράλ σχέδια, κεντήματα που πρωταγωνιστούσαν τη δεκαετία του 1960, ρομαντικές φούστες, καθώς και κάπες και παλτό εμπενυσμένα από τη δεκαετία του 1970.
Η 22χρονη περπάτησε φορώντας λευκό, oversized φόρεμα με κεντημένες λεπτομέρειες και ψηλοτάκουνες πλατφόρμες με διάφανη λεπτομέρεια στο μπροστινό μέρος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@voguegermany #GwynethPaltrow's daughter #AppleMartin just made her runway debut at @Chloe's Spring/Summer 2027 Show in Paris. #voguegermany #pfw #parisfashionweek ♬ Little Things - Adrián Berenguer
@thecut Baby’s first runway!!! #AppleMartin, the 22-year-old daughter of #Gwyneth Paltrow and #ChrisMartin, made her catwalk debut during the #Chloe show at #ParisFashionWeek ♬ original sound - the cut
@harpersbazaar #applemartin makes her runway debut at #chloe’s spring 2027 show in Paris. The model, who is the daughter of #gwynethpaltrow ♬ original sound - Harper’s BAZAAR
Στην επίδειξη του οίκου περπάτησαν επίσης τα μοντέλα Νατάσα Πόλι, Εύα Χερτζίγκοβα και Μαρία Κάρλα Μποσκόνο.
Η Απλ Μάρτιν, το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε ως το πρόσωπο της καμπάνιας Chloé à la Plage, με την ίδια να δηλώνει: «Είναι πραγματικά τεράστια τιμή να συνεργάζομαι με τον οίκο Chloé. Δεν έχω δει ποτέ τόσο αιθέρια κομμάτια. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο απίστευτα όμορφη είναι αυτή η συλλογή και το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να φωτογραφηθώ φορώντας τις δημιουργίες της με κάνει να νιώθω συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία».
Η κόρη της ηθοποιού, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κάνει και το ντεμπούτο της στην υποκριτική, καθώς τον Μάιο ανακοινώθηκε πως θα αποτελέσει μέρος του καστ της επερχόμενης κωμωδίας της Νάνσι Μέγιερς, της σεναριογράφου και σκηνοθέτριας του φιλμ The Parent Trap.
Η κόρη της ηθοποιού, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κάνει και το ντεμπούτο της στην υποκριτική, καθώς τον Μάιο ανακοινώθηκε πως θα αποτελέσει μέρος του καστ της επερχόμενης κωμωδίας της Νάνσι Μέγιερς, της σεναριογράφου και σκηνοθέτριας του φιλμ The Parent Trap.
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