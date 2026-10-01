Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ρουί Πίντο: «Ο Ινφαντίνο ήξερε από το 2014 τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι»
Ρουί Πίντο: «Ο Ινφαντίνο ήξερε από το 2014 τις παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι»
Ο άνθρωπος που αποκάλυψε τις οικονομικές παραβάσεις της Σίτι «καρφώνει» τον πρόεδρο της FIFA για ενδεχόμενη συνενοχή, «γνώριζε και δεν μίλησε», είπε ο Πορτογάλος
Ο Ρούι Πίντο προέβη σε νέες αποκαλύψεις, που εφόσον αποδειχθούν, θα ταράξουν τα... ήδη ταραγμένα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ο Πορτογάλος χάκερ, ο άνθρωπος πίσω από το Football Leaks, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης της Μάντσεστερ Σίτι και στο να ξεκινήσουν οι έρευνες εις βάρος των «πολιτών», αποκάλυψε πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο γνώριζε για όλες τις παρατυπίες της ομάδες από το 2014!
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της FIFA που εκείνη την περίοδο εκτελούσε χρέη Γενικού Γραμματέα της UEFA, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και η Μάντσεστερ Σίτι να την... βγάλουν καθαρή με ένα απλό πρόστιμο και να μην ξεκινήσουν εις βάρος τους έρευνες.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Ήδη από το 2014, υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώριζε για τις παρατυπίες που αφορούσαν τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτός ο άνθρωπος ηγείται πλέον της FIFA. Ο διαβόητος Τζιάνι Ινφαντίνο, τότε Γενικός Γραμματέας της UEFA, έκανε κατάχρηση της εξουσίας του, κοινοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα και, εν ολίγοις, παρέκαμψε το Ερευνητικό Τμήμα, κάνοντας ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διασφαλίσει ότι τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν θα λάμβαναν απλώς ένα πρόστιμο, αποφεύγοντας έτσι μια εις βάθος έρευνα που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε αποκλεισμό από το Champions League.
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν επίσης μέσω των Football Leaks. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειές του ως Γενικός Γραμματέας της UEFA και, πιο πρόσφατα, ως Πρόεδρος της FIFA, το μόνο που μπορώ να πω –κατά την ταπεινή μου άποψη– είναι ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει μετατραπεί σε «καρκίνο» για το ποδόσφαιρο και δεν θα έπρεπε να έχει καμία θέση στο μέλλον του αθλήματος».
Ο Πορτογάλος χάκερ, ο άνθρωπος πίσω από το Football Leaks, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης της Μάντσεστερ Σίτι και στο να ξεκινήσουν οι έρευνες εις βάρος των «πολιτών», αποκάλυψε πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο γνώριζε για όλες τις παρατυπίες της ομάδες από το 2014!
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της FIFA που εκείνη την περίοδο εκτελούσε χρέη Γενικού Γραμματέα της UEFA, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και η Μάντσεστερ Σίτι να την... βγάλουν καθαρή με ένα απλό πρόστιμο και να μην ξεκινήσουν εις βάρος τους έρευνες.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Ήδη από το 2014, υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώριζε για τις παρατυπίες που αφορούσαν τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτός ο άνθρωπος ηγείται πλέον της FIFA. Ο διαβόητος Τζιάνι Ινφαντίνο, τότε Γενικός Γραμματέας της UEFA, έκανε κατάχρηση της εξουσίας του, κοινοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα και, εν ολίγοις, παρέκαμψε το Ερευνητικό Τμήμα, κάνοντας ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διασφαλίσει ότι τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν θα λάμβαναν απλώς ένα πρόστιμο, αποφεύγοντας έτσι μια εις βάθος έρευνα που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε αποκλεισμό από το Champions League.
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν επίσης μέσω των Football Leaks. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειές του ως Γενικός Γραμματέας της UEFA και, πιο πρόσφατα, ως Πρόεδρος της FIFA, το μόνο που μπορώ να πω –κατά την ταπεινή μου άποψη– είναι ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει μετατραπεί σε «καρκίνο» για το ποδόσφαιρο και δεν θα έπρεπε να έχει καμία θέση στο μέλλον του αθλήματος».
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