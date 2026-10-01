Ο Lil Nas X τιμά τη μνήμη της μητέρας του με νέο τραγούδι που περιλαμβάνει ηχητικό της
Ο Lil Nas X τιμά τη μνήμη της μητέρας του με νέο τραγούδι που περιλαμβάνει ηχητικό της
Ο 27χρονος βραβευμένος με Grammy ράπερ ανακοίνωσε τον θάνατό της τον Αύγουστο
Με ένα προσωπικό ηχητικό μήνυμα της εκλιπούσας μητέρας του, επέλεξε ο Lil Nas X να τιμήσει τη μνήμη της μέσω της κυκλοφορίας του νέου του τραγουδιού.
Ο 27χρονος βραβευμένος με Grammy ράπερ και τραγουδιστής ανακοίνωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ότι θα βγάλει καινούριο κομμάτι, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Στο απόσπασμα εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, καθισμένος σε ένα κρεβάτι, ενώ ακούγεται η φωνή της μητέρας του, η οποία πέθανε το καλοκαίρι.
Στο ηχητικό μήνυμα, η Ταμέκα Χιλ απευθύνεται στον γιο της με το παρατσούκλι «Doobie», ζητώντας του μεταξύ άλλων να συνεχίσει να προχωρά στη ζωή του με πίστη. «Γεια σου, Doobie. Σε έχω πάρει αρκετές φορές σήμερα. Ήθελα απλώς να σου πω ότι σε αγαπώ. Κράτα το κεφάλι σου ψηλά, συνέχισε να προχωράς με πίστη και όχι με βάση όσα βλέπεις. Άφησε τα πράγματα και άσε τον Θεό να φροντίσει τα υπόλοιπα. Όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους» ακούγεται να λέει.
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, η μητέρα του προσθέτει: «Μην τα παρατήσεις. Ποτέ μην τα παρατήσεις. Συνέχισε να προχωράς με πίστη και όχι με βάση όσα βλέπεις και άσε τον Θεό να φροντίσει τα υπόλοιπα. Και θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ. Μην το ξεχάσεις αυτό. Και θα σε ξαναπάρω, απλώς για να δω πώς είσαι. Σε αγαπώ, γεια». Μετά το τέλος του μηνύματος, ακούγεται μελωδία από το νέο τραγούδι, ενώ ο Lil Nas X σηκώνει ένα σημειωματάριο, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος «World’s Greatest».
«Το “να προχωράς με πίστη και όχι με βάση όσα βλέπεις” ήταν η αγαπημένη φράση της μαμάς μου. Καθώς προχωρώ στη ζωή, την αισθάνομαι να αποκτά όλο και περισσότερο νόημα για εμένα. Αυτό είναι για τη “καλύτερη στον κόσμο”! Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 12 μ.μ.» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. Το «World’s Greatest» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.
Ο Lil Nas X είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας του στις 29 Αυγούστου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. «Αναπαύσου, η πιο δυνατή απ’ όλες! Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Αυτό θα πονέσει πολύ» είχε γράψει, συνοδεύοντας την δημοσίευση με τρεις φωτογραφίες της Ταμέκα Χιλ, μεταξύ των οποίων μία από εμφάνισή της σε εκδήλωση μαζί με τον γιο της και μία από την παιδική ηλικία του τραγουδιστή.
Ο τραγουδιστής δεν είχε μιλήσει συχνά δημόσια για τη σχέση του με τη μητέρα του. Σε συνέντευξή του στο Variety το 2020, ωστόσο, είχε περιγράψει τη σχέση τους ως δύσκολη, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη αντιμετώπιζε πρόβλημα με εθισμό. «Είναι εθισμένη, οπότε δεν έχουμε την πιο στενή σχέση. Ακόμα και όταν προσπαθούσα να τη βοηθήσω να γίνει καλύτερα, τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θα θέλαμε. Αλλά υπάρχει ακόμα αγάπη» είχε δηλώσει τότε.
Ο θάνατος της μητέρας του έγινε γνωστός λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του Lil Nas X, τον Ιούνιο, ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης προκειμένου να λάβει υποστήριξη για την ψυχική του υγεία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 27χρονος βραβευμένος με Grammy ράπερ και τραγουδιστής ανακοίνωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ότι θα βγάλει καινούριο κομμάτι, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Στο απόσπασμα εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, καθισμένος σε ένα κρεβάτι, ενώ ακούγεται η φωνή της μητέρας του, η οποία πέθανε το καλοκαίρι.
Στο ηχητικό μήνυμα, η Ταμέκα Χιλ απευθύνεται στον γιο της με το παρατσούκλι «Doobie», ζητώντας του μεταξύ άλλων να συνεχίσει να προχωρά στη ζωή του με πίστη. «Γεια σου, Doobie. Σε έχω πάρει αρκετές φορές σήμερα. Ήθελα απλώς να σου πω ότι σε αγαπώ. Κράτα το κεφάλι σου ψηλά, συνέχισε να προχωράς με πίστη και όχι με βάση όσα βλέπεις. Άφησε τα πράγματα και άσε τον Θεό να φροντίσει τα υπόλοιπα. Όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους» ακούγεται να λέει.
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, η μητέρα του προσθέτει: «Μην τα παρατήσεις. Ποτέ μην τα παρατήσεις. Συνέχισε να προχωράς με πίστη και όχι με βάση όσα βλέπεις και άσε τον Θεό να φροντίσει τα υπόλοιπα. Και θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ. Μην το ξεχάσεις αυτό. Και θα σε ξαναπάρω, απλώς για να δω πώς είσαι. Σε αγαπώ, γεια». Μετά το τέλος του μηνύματος, ακούγεται μελωδία από το νέο τραγούδι, ενώ ο Lil Nas X σηκώνει ένα σημειωματάριο, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος «World’s Greatest».
«Το “να προχωράς με πίστη και όχι με βάση όσα βλέπεις” ήταν η αγαπημένη φράση της μαμάς μου. Καθώς προχωρώ στη ζωή, την αισθάνομαι να αποκτά όλο και περισσότερο νόημα για εμένα. Αυτό είναι για τη “καλύτερη στον κόσμο”! Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 12 μ.μ.» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. Το «World’s Greatest» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.
Ο Lil Nas X είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας του στις 29 Αυγούστου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. «Αναπαύσου, η πιο δυνατή απ’ όλες! Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Αυτό θα πονέσει πολύ» είχε γράψει, συνοδεύοντας την δημοσίευση με τρεις φωτογραφίες της Ταμέκα Χιλ, μεταξύ των οποίων μία από εμφάνισή της σε εκδήλωση μαζί με τον γιο της και μία από την παιδική ηλικία του τραγουδιστή.
Ο τραγουδιστής δεν είχε μιλήσει συχνά δημόσια για τη σχέση του με τη μητέρα του. Σε συνέντευξή του στο Variety το 2020, ωστόσο, είχε περιγράψει τη σχέση τους ως δύσκολη, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη αντιμετώπιζε πρόβλημα με εθισμό. «Είναι εθισμένη, οπότε δεν έχουμε την πιο στενή σχέση. Ακόμα και όταν προσπαθούσα να τη βοηθήσω να γίνει καλύτερα, τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θα θέλαμε. Αλλά υπάρχει ακόμα αγάπη» είχε δηλώσει τότε.
Ο θάνατος της μητέρας του έγινε γνωστός λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του Lil Nas X, τον Ιούνιο, ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης προκειμένου να λάβει υποστήριξη για την ψυχική του υγεία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα