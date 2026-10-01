Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Συνελήφθη ζευγάρι στη Λετονία για κατασκοπεία υπέρ της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών
Συνελήφθη ζευγάρι στη Λετονία για κατασκοπεία υπέρ της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών
Το ζευγάρι φέρεται να παρείχε στην GRU πληροφορίες σχετικά με το αμυντικό σύστημα της Λετονίας, τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και τις μεθόδους παροχής βοήθειας στην Ουκρανία
Η υπηρεσία πληροφοριών της Λετονίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη και κράτηση ενός ζευγαριού Λετονών, υπόπτων για κατασκοπεία, με στόχο συγκεκριμένα το ΝΑΤΟ, για λογαριασμό της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU).
Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στις 28 Ιουνίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σε συνεργασία με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (MIDD), τόνισε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD).
Το ζευγάρι φέρεται να παρείχε στην GRU πληροφορίες σχετικά με το αμυντικό σύστημα της Λετονίας, τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και τις μεθόδους παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.
Οι υποψίες για τους δύο είναι ότι συνέλεξαν πληροφορίες για την αεροπορική βάση των λετονικών ενόπλων δυνάμεων στο Λιελβάρντε, κοντά στη Ρίγα, τα συστήματα ραντάρ της και τις κινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών.
Ένα από τα δύο εμπλεκόμενα άτομα «διεξήγαγε επιχειρήσεις αναγνώρισης στη στρατιωτική βάση Αντάζι [η οποία στεγάζει το ΝΑΤΟ] και τράβηξε αεροφωτογραφίες (της βάσης) σε ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο για λογαριασμό της GRU», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Λετονία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύει με τη Ρωσία, έχει ενισχύσει τα μέτρα αντικατασκοπείας της από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στις 28 Ιουνίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σε συνεργασία με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (MIDD), τόνισε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD).
Το ζευγάρι φέρεται να παρείχε στην GRU πληροφορίες σχετικά με το αμυντικό σύστημα της Λετονίας, τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και τις μεθόδους παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.
VDD in cooperation with Defence Intelligence and Security Service have detained a couple on suspicion of unlawful collection of information about Latvia’s defence sector on behalf of Russia’s GRU. More: https://t.co/BLZRuhW3ok pic.twitter.com/fkZAd0B6vr— Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) October 1, 2026
Οι υποψίες για τους δύο είναι ότι συνέλεξαν πληροφορίες για την αεροπορική βάση των λετονικών ενόπλων δυνάμεων στο Λιελβάρντε, κοντά στη Ρίγα, τα συστήματα ραντάρ της και τις κινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών.
Ένα από τα δύο εμπλεκόμενα άτομα «διεξήγαγε επιχειρήσεις αναγνώρισης στη στρατιωτική βάση Αντάζι [η οποία στεγάζει το ΝΑΤΟ] και τράβηξε αεροφωτογραφίες (της βάσης) σε ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο για λογαριασμό της GRU», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Λετονία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύει με τη Ρωσία, έχει ενισχύσει τα μέτρα αντικατασκοπείας της από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
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