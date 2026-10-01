Μύλος με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε στενές σχέσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ επειδή Σχοινάς και Ανδρουλάκης συνέπεσαν σε αγώνα του ΠΑΟ!

Δεν επιλέγω με ποιον θα καθήσω στο γήπεδο, πάω σαν απλός φίλαθλος, δεν ήμουν πρόεδρος της ομάδας όπως ο πατέρας σας, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Η επιλογή σας να στοχοποιείτε οικογένειες είναι ναζιστική, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας