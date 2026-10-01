Ενοχλημένη η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας: Της ζήτησαν να κατεβάσει την ομπρέλα της ενώ έβρεχε
Ενοχλημένη η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας: Της ζήτησαν να κατεβάσει την ομπρέλα της ενώ έβρεχε
Η τραγουδίστρια, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, παρακολούθησε το σόου του οίκου Stella McCartney, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού
Ενοχλημένη φάνηκε η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας όπου καθόταν στην πρώτη σειρά, καθώς της ζήτησαν να κατεβάσει την ομπρέλα της ενώ έβρεχε.
Η τραγουδίστρια, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έδωσε το παρών στην παρουσίαση της κολεξιόν του οίκου Stella McCartney, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή.
Τα μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με την Daily Mail, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να κατεβάσουν τις ομπρέλες τους, λίγο πριν από την έναρξη του σόου για να μην εμποδίζουν τη θέα προς την πασαρέλα, ενώ μια γυναίκα που καθόταν πίσω από τη Λόπεζ την ενημέρωσε διακριτικά για το αίτημα, με την τραγουδίστρια παρόλα αυτά να συνεχίζει να κρατά την ομπρέλα της ανοιχτή.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, της ζητήθηκε εκ νέου να την κατεβάσει, με την ίδια να δείχνει εμφανώς εκνευρισμένη. Τελικά παρέδωσε την ομπρέλα στο προσωπικό που βρισκόταν πίσω της.
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Η Λόπεζ πραγματοποίησε μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση με μακριά γούνα, μίντι φόρεμα και ψηλοτάκουνες γόβες σε καφέ αποχρώσεις, ενώ κάλυπτε το πρόσωπό της με βέλο.
Δίπλα της καθόταν ο σύζυγος της Stella McCartney και σύμβουλος δημιουργικού σχεδιασμού του οίκου, Άλασντερ Γουίλις, και η Νταϊάν Μόργκαν.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η τραγουδίστρια, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έδωσε το παρών στην παρουσίαση της κολεξιόν του οίκου Stella McCartney, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή.
Τα μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με την Daily Mail, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να κατεβάσουν τις ομπρέλες τους, λίγο πριν από την έναρξη του σόου για να μην εμποδίζουν τη θέα προς την πασαρέλα, ενώ μια γυναίκα που καθόταν πίσω από τη Λόπεζ την ενημέρωσε διακριτικά για το αίτημα, με την τραγουδίστρια παρόλα αυτά να συνεχίζει να κρατά την ομπρέλα της ανοιχτή.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, της ζητήθηκε εκ νέου να την κατεβάσει, με την ίδια να δείχνει εμφανώς εκνευρισμένη. Τελικά παρέδωσε την ομπρέλα στο προσωπικό που βρισκόταν πίσω της.
Δείτε βίντεο
@realsebastianamundsen J.Lo’s Umbrella Moment at Stella McCartney 👀☔ Jennifer Lopez front row at the Stella McCartney Spring/Summer 2027 show during Paris Fashion Week, reacting when staff asked for her umbrella moments before the show began. © @realsebastianamundsen #JenniferLopez #JLo #StellaMcCartney #ParisFashionWeek #PFW ♬ video games - 🎧
Η Λόπεζ πραγματοποίησε μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση με μακριά γούνα, μίντι φόρεμα και ψηλοτάκουνες γόβες σε καφέ αποχρώσεις, ενώ κάλυπτε το πρόσωπό της με βέλο.
Δίπλα της καθόταν ο σύζυγος της Stella McCartney και σύμβουλος δημιουργικού σχεδιασμού του οίκου, Άλασντερ Γουίλις, και η Νταϊάν Μόργκαν.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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