Κατερίνα Διδασκάλου: Η ηλικία είναι ένα νούμερο, δεν έχω κάνει αισθητικές επεμβάσεις
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Κατερίνα Διδασκάλου Ηλικία Επεμβάσεις

Κατερίνα Διδασκάλου: Η ηλικία είναι ένα νούμερο, δεν έχω κάνει αισθητικές επεμβάσεις

Οι ρυτίδες μας είναι η ζωή και οι εμπειρίες μας, είπε η ηθοποιός

Κατερίνα Διδασκάλου: Η ηλικία είναι ένα νούμερο, δεν έχω κάνει αισθητικές επεμβάσεις
Ιωάννα Μαρίνου
Στο πέρασμα του χρόνου και την επιλογή της να μην κάνει αισθητικές επεμβάσεις αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, τονίζοντας πως «η ηλικία είναι ένα νούμερο».

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, μιλώντας για τη σχέση της με την εικόνα της και τον λόγο που έχει επιλέξει να κάνει παρεμβάσεις στο πρόσωπό της.

Η Κατερίνα Διδασκάλου τόνισε, ότι οι ρυτίδες αποτυπώνουν τις εμπειρίες και τη ζωή ενός ανθρώπου και πρόσθεσε: «Η ηλικία έτσι και αλλιώς είναι ένα νούμερο, έχω γεννηθεί την ίδια ημέρα με τη Μόνικ Μπελούτσι. Βλέπεις ότι δεν έχω κάνει αισθητικές επεμβάσεις, δεν το κατηγορώ, αλλά απλώς πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει. Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά και εύκολα. Άλλωστε οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, οι εμπειρίες μας, αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

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