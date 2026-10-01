Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έχασα 20 κιλά σε πέντε μήνες αλλά δεν στερήθηκα τίποτα, έτρωγα κάθε τρεις ώρες
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έχασα 20 κιλά σε πέντε μήνες αλλά δεν στερήθηκα τίποτα, έτρωγα κάθε τρεις ώρες
Δεν πείνασα ούτε μία μέρα, τόνισε ο ηθοποιός
Είκοσι κιλά κατάφερε να χάσει συνολικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μέσα σε πέντε μήνες, ακολουθώντας συγκεκριμένη διατροφή, χωρίς ωστόσο να στερηθεί τίποτα, όπως εξήγησε.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως είχε φτάσει τα 107,5 κιλά και αποφάσισε να μπει σε πρόγραμμα ώστε να δει τον εαυτό του όπως ήταν στο ξεκίνημά του στον χώρο της υποκριτικής. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τόνισε πως δεν υπήρξε στιγμή που να πείνασε, ενώ τόνισε πως δεν έκανε ενέσεις για να αδυνατίσει.
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επισήμανε πως πλέον είναι 88 κιλά: «Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα. Ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα. Μετά ξέφυγα. Ήμουν 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88. Έχασα 20 κιλά, σε πέντε μήνες, με διατροφολόγο. Δεν έκανα ενέσεις. Δεν το θέλαμε ούτε εγώ ούτε η διατροφολόγος. Γιατί μου είπε ότι "πρέπει να μάθεις να τρέφεσαι σωστά". Δεν μπήκα στον πειρασμό να κάνω ενέσεις, δεν τις θέλω καθόλου. Δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Σίγουρα έτρωγα πρωτεΐνη, πολλά γεύματα μέσα στη μέρα. Κάθε τρεις ώρες έτρωγα. Αλλά υπάρχει και μία εταιρεία που με προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό μου. Και γλυκό, πατατάκια σόγιας. Δηλαδή δεν έχω στερηθεί τίποτα. Και δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Είμαι εγκρατής. Αυτά μου τα έχει αφήσει ο αθλητισμός και το θέατρο, την πειθαρχία. Το έχω μάθει και το κάνω. Είμαι εγκρατής. Από την άλλη είμαι παμφάγο. Οπότε μπορώ να φάω ό,τι μου βάλεις, δεν δυσανασχετώ, αλλά ούτε λιγουρεύομαι πράγματα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός δήλωσε πως η σύζυγός του Έφη Μουρίκη, δεν ακολουθούσε τη διατροφή του, ωστόσο αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα για τον ίδιο: «Η Έφη έτρωγε κανονικά. Μαγείρευε τα φαγητά της. Απλά εγώ δεν τα ακουμπούσα καθόλου».
Όπως ανέφερε, δεν θέλει να χάσει άλλα κιλά, όμως θέλει να ξεκινήσει γυμναστική, κάτι που δεν μπορεί να κάνει αυτό το διάστημα λόγω της σειράς που παίζει: «Δεν πρόκειται να χάσω άλλο. Τώρα δεν μπορώ και να πάω στο γυμναστήριο να γυμναστώ, γιατί για τη σειρά που κάνω πρέπει να είμαι λίγο αποστεωμένος», είπε.
Τέλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σχολίασε τη νέα του εμφάνιση με τα μακριά γένια που έχει αφήσει: «Μου αρέσω πάρα πολύ, γιατί επιτέλους μεγάλωσα. Πάντα είχα baby face», δήλωσε με χιούμορ.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως είχε φτάσει τα 107,5 κιλά και αποφάσισε να μπει σε πρόγραμμα ώστε να δει τον εαυτό του όπως ήταν στο ξεκίνημά του στον χώρο της υποκριτικής. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τόνισε πως δεν υπήρξε στιγμή που να πείνασε, ενώ τόνισε πως δεν έκανε ενέσεις για να αδυνατίσει.
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επισήμανε πως πλέον είναι 88 κιλά: «Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα. Ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα. Μετά ξέφυγα. Ήμουν 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88. Έχασα 20 κιλά, σε πέντε μήνες, με διατροφολόγο. Δεν έκανα ενέσεις. Δεν το θέλαμε ούτε εγώ ούτε η διατροφολόγος. Γιατί μου είπε ότι "πρέπει να μάθεις να τρέφεσαι σωστά". Δεν μπήκα στον πειρασμό να κάνω ενέσεις, δεν τις θέλω καθόλου. Δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Σίγουρα έτρωγα πρωτεΐνη, πολλά γεύματα μέσα στη μέρα. Κάθε τρεις ώρες έτρωγα. Αλλά υπάρχει και μία εταιρεία που με προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό μου. Και γλυκό, πατατάκια σόγιας. Δηλαδή δεν έχω στερηθεί τίποτα. Και δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Είμαι εγκρατής. Αυτά μου τα έχει αφήσει ο αθλητισμός και το θέατρο, την πειθαρχία. Το έχω μάθει και το κάνω. Είμαι εγκρατής. Από την άλλη είμαι παμφάγο. Οπότε μπορώ να φάω ό,τι μου βάλεις, δεν δυσανασχετώ, αλλά ούτε λιγουρεύομαι πράγματα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός δήλωσε πως η σύζυγός του Έφη Μουρίκη, δεν ακολουθούσε τη διατροφή του, ωστόσο αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα για τον ίδιο: «Η Έφη έτρωγε κανονικά. Μαγείρευε τα φαγητά της. Απλά εγώ δεν τα ακουμπούσα καθόλου».
Όπως ανέφερε, δεν θέλει να χάσει άλλα κιλά, όμως θέλει να ξεκινήσει γυμναστική, κάτι που δεν μπορεί να κάνει αυτό το διάστημα λόγω της σειράς που παίζει: «Δεν πρόκειται να χάσω άλλο. Τώρα δεν μπορώ και να πάω στο γυμναστήριο να γυμναστώ, γιατί για τη σειρά που κάνω πρέπει να είμαι λίγο αποστεωμένος», είπε.
Τέλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σχολίασε τη νέα του εμφάνιση με τα μακριά γένια που έχει αφήσει: «Μου αρέσω πάρα πολύ, γιατί επιτέλους μεγάλωσα. Πάντα είχα baby face», δήλωσε με χιούμορ.
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