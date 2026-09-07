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Το «πολύ ωραίo» Σαββατοκύριακο της Δούκισσας Νομικού: Τραγούδησε μαζί με τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο
Το «πολύ ωραίo» Σαββατοκύριακο της Δούκισσας Νομικού: Τραγούδησε μαζί με τον Σάκη Ρουβά, δείτε βίντεο
«Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…» έγραψε η Δούκισσα Νομικού στην ανάρτησή της στο Instagram
Το τελευταίο «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο από υποχρεώσεις ήταν για τους γονείς αυτό που μας πέρασε, καθώς από την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και ξεκινούν οι... δραστηριότητες.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Δούκισσα Νομικού όπως εξομολογήθηκε σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή.
Τουλάχιστον για την ίδια, όπως έγραψε στην ανάρτησή της, «ήταν ένα (πάρα πολύ ωραίο ΣΚ».
Άλλωστε πόσοι γονείς θα μπορούσαν να πουν ότι πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο τραγουδώντας δίπλα στον Σάκη Ρουβά, όπως έκανε η Δούκισσα Νομικού στο σχετικό βίντεο που «ανέβασε».
Εκτός από το βίντεο με το «Υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου», η Δούκισσα Νομικού ανέβασε και selfies, και φωτογραφίες από γυμναστήριο και φωτογραφίες των παιδιών της.
«Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Δούκισσα Νομικού όπως εξομολογήθηκε σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή.
Τουλάχιστον για την ίδια, όπως έγραψε στην ανάρτησή της, «ήταν ένα (πάρα πολύ ωραίο ΣΚ».
Άλλωστε πόσοι γονείς θα μπορούσαν να πουν ότι πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο τραγουδώντας δίπλα στον Σάκη Ρουβά, όπως έκανε η Δούκισσα Νομικού στο σχετικό βίντεο που «ανέβασε».
Εκτός από το βίντεο με το «Υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου», η Δούκισσα Νομικού ανέβασε και selfies, και φωτογραφίες από γυμναστήριο και φωτογραφίες των παιδιών της.
«Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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